差不多我认识的每一位商界人士都受够了此次危机。尽管面临着种种挑战，但关键任务是要重塑信心。要想恢复经济增长，扭转近来生活水平下降的趋势，我们需要一种乐观精神。只要有足够的意志力，这是可以做到的。

中华PE:

差不多我认识的每一位商界人士都受够了此次危机。尽管面临着种种挑战，但关键任务是要重塑信心。要想恢复经济增长，扭转近来生活水平下降的趋势，我们需要一种乐观精神。只要有足够的意志力，这是可以做到的。

为此，我简单总结了一些建议，或许能够帮助在这一点上感到困难的企业家鼓舞士气。

学习历史：它有助于理解当前困境的背景。地球上几乎所有人的生活都比过去任何时候变得更加美好。社会总是会遭遇间歇性的动荡，但长期趋势是物质生活的不断改善，这主要得益于技术进步。萧条总会结束，我们的集体智慧克服了不同时代的所有挑战。眼下的短暂逆境也不会例外。

避开新闻：尽量少去阅读和观看新闻。编辑们相信坏消息比好消息更畅销，在媒体激烈竞争的时代，为了吸引公众的注意，许多报道进行了夸大和戏剧化。不去理睬那些夸张的头条报道，你的心情就会变好。

和年轻人相处：人类天生具有新奇感。但年龄和阅历使太多年长的人变得愤世嫉俗，随着对生死的顾虑加深，即使坚强的灵魂也会变得忧郁。解决之道是让你身边围绕不同年龄的朋友和同事，从而驱散消极情绪。

保持理性：最糟糕的情况几乎从不会发生——评论家和所谓专家的绝大部分可怕预测根本是无稽之谈。人类发展出了一种能力，以为想象出可怕的结果，就可以确保避免它们。但如果总是处于对新末日的恐惧中，既不现实，又会损害我们的判断。

避免悲观情绪：我们大部分人要么偏向悲观，要么偏向乐观。你应该和后一种具有阳光性格的人呆在一起。寻找那些性格积极向上的人——你会发现乐观是可以传染的。

阅读斯多葛学派的著作：数百年来，马库斯•奥里利厄斯(Marcus Aurelius)这样的经典作家，为读者提供了关于如何在逆境中保持平静的振奋人心的建议。我推荐他的《沉思录》(Meditations)。

承认错误，向前看：我们都会做出糟糕的决定、遭遇挫折和忍受失败。认识到这些是重要的，但一旦你接受了错误，并在必要的时候道歉，重头再来，不要沉溺在悔恨中。

保持忙碌：忙碌的人是没有时间沮丧的。他们太忙于努力创造进步。与以往任何时候相比，这个世界都充满着更多机会——所欠缺的只是企业家的激情和自律。

保持健康：医生在几个世纪以前就懂得，体育锻炼是消除压力和消沉情绪的良药。锻炼时身体释放出的内啡肽有助于驱散阴郁。

关注小的成功：每一天我们每个人都会赢得小的胜利，这些可以起到鼓励作用。关注这些小成就，这会产生一种激励你的动力感。

忽视你无法控制的事：担心欧元或华尔街的命运是对智力的浪费。努力专注于你自己的事业和生活。把精力放在你在事业中真正能够影响到的方面。

专注于你的微观经济：忘掉宏观经济环境。重要的是你如何在局部市场中占据一席之地，或者是否能够改进产品，以更好地为消费者服务。

大笑：心理学家知道，幽默有益健康。所以，尽可能去发现可乐的事情吧，听听笑话——别把自己太当回事。就像老话说的，没有欢笑的一天，等于虚度。

当然，这里不存在什么魔法配方——坚韧的品质来之不易，道路从来不是平坦的。并且，盲目乐观显然是危险的。但在见证了濒临绝境的公司华丽转身之后，我知道，在商界，不甘屈服的领导层的作用是不容低估的。伟大的将军首先要激发士兵对充满希望的未来的信仰。此刻，我们正需要这样的鼓舞。

