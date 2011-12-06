有虚症的人怎样冬令进补

人的体质有强弱不同和偏寒偏热之差，冬令进补应该根据不同体质选择。这一点大家是知道的,但具体到自己、父母、亲友，就不知道对方到底是什么样的体质，存在什么样的虚证。

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什么是偏寒体质和偏热体质

人的体质有强弱不同和偏寒偏热之差，冬令进补应该根据不同体质选择。这一点大家是知道的,但具体到自己、父母、亲友，就不知道对方到底是什么样的体质，存在什么样的虚证。

总体来说，人的体质分为两种：偏寒体质和偏热体质。偏寒体质主要表现在手足发凉、喜热恶寒，食疗原则为益气温中，散寒健脾，宜食温性、热性食物。忌用寒凉、生冷食物，可常食糯米、黄米、小麦、面粉、羊肉、牛肉、鸡肉、鲫鱼等。偏寒体质的人，服用青春宝片要选择青春宝抗衰老片。

偏热体质主要表现在宜口渴、喜欢冷饮、喜凉恶热。生冷原则为清热、生津、养阴，宜食寒凉平性食物，忌用温燥伤阴食品。平时可食用陈仓米、小米、大米、薏仁米、赤小豆、绿豆、苦瓜等。偏热体质的人，服用青春宝片要选择青春宝永真片。

什么是气虚

人的虚症分为4种：气虚、血虚、阴虚、阳虚，由于疾病、衰老等原因，症候会有交错，出现气阴两虚、气血两虚和阴阳两虚3种虚症。例如，既有头晕、乏力、腿软的气虚现象，又有舌、咽干的阴虚表现。又如有些人既怕热又怕冷，对气候的适应力较差。这都是阴阳两虚的体质。

气虚包括气虚之体和气虚之症两个意思。

气虚之体，是指机体功能有所减退，在体质上表现形体虚弱，如声音低、动则气短、容易疲劳、出汗等,而不一定患有疾病。比方说你回家，发现以前话比较多的父母，随着年龄越来越大，话也越变越少，你父母虽然没有病，但跟前几年相比，他们现在就是气虚体质。

中老年人，大多是气虚体质。这一点，年轻人要记住。父母亲年纪大了，大多会有气虚，如果谈天的时候听到父母说：“有时候会感到一点力气也没有，人什么都不想动。”那就是典型的气虚。

气虚症，是指患病后出现的一些临床表现。如肺气肿出现呼吸短促，称为肺气虚；慢性结肠炎病人表现胃纳少、大便溏泄，称为脾气虚；慢性肾炎患者腰酸、耳鸣、腿软，称为肾气虚；慢性肝炎患者感觉腿乏力，称肝气虚；慢性心肌炎病人表现心悸、心动过缓，早搏称心气虚。

总的来说，气虚主要表现为少气寡言、疲乏无力、舌质淡、脉无力。气虚和患有气虚病证的人要作补气治疗，常用的补气药有：党参、人参、黄芪、茯苓、白术、黄精、甘草、刺五加、太子参等。

你如果到商店超市，或者家里有青春宝抗衰老片，你拿起来看看，它上面的“功能主治”第一个就写着“益气养阴”，也就是说，青春宝抗衰老片首先是“益气”的，“益气”就是补益人体的元气，就是补气的意思，那是专门针对气虚之体和气虚之症的。

那么，青春宝抗衰老片里面的“益气”是从哪里来的呢？你再看盒子上面的“成份”，它的第一味药是：红参，最后一味药是茯苓，中药里面，人参补气的功能最强，茯苓也是补气的。青春宝抗衰老片的“益气”疗效，首先是从这两味药里面来的。

什么是阳虚

所谓阳虚，是气虚的进一步发展。阳虚之体除有气虚的表现之外，还有怕冷、四肢不温、喜吃热饮、体温偏低、面色苍白、精神不振、腰膝发冷、小便频而清、夜尿多、舌质胖嫩、舌苔白、脉弱细。

阳虚之症，慢性肝病出现血清蛋白低下、腹水、清瘦；慢性心血管疾病出现气促、低血压、头晕、明显心动过缓、心动过速、早搏频繁或心力衰竭、气急、发绀、浮肿等：慢性肾炎出现面色苍白、小便清长、浮肿不退、血清蛋白明显降低；慢性肠炎老出现大便稀薄并有泡沫、五更泄泻；慢性内分泌疾病，如甲状腺功能减退症、慢性肾上脉皮质功能减退症等。阳虚可用补阳药治疗，一般可以好转或治愈。常用补阳药有：黄芪、人参、淫羊藿、巴戟天、鹿茸、附子、补骨脂、蛤蚧、海马、紫河车、仙灵脾、肉苁蓉、冬虫夏草等。

阳虚为什么要用补气的药人参、黄芪呢？上面说了，气虚导致的后果之一就是阳虚，是比气虚更明显的一种非健康现象。

那么，阳虚的人能吃青春宝抗衰老片吗？回答是可以吃的。

什么是阴虚

阴虚俗称虚火。病人面色晦暗，没有光泽、精神萎靡、情绪急躁、易兴奋、烦躁易怒、唇红而干、皮肤干燥、大便干燥、小便赤短、舌苔薄或先剥、舌质红、脉细数。

阴虚有哪些症状呢？慢性病出现五心烦热、面色潮红、午后低热、盗汗遗精、口渴喜冷饮、牙龈虚浮等。结合五脏，肺阴虚表现咳嗽、痰中带血；胃阴虚表现胃痛灼、大便干燥；肝阴虚有头晕、目糊、多梦、眼布血丝；心阴虚有心悸、心慌、心动过速、失眠、出汗、舌尖碎痛；肾阴虚为午后潮热、红、盗汗、遗精、腰酸。支气管扩张症、功能性低热、高血压病、甲状腺功能亢进症、糖尿症、迁延性肝炎等都是阴虚证。阴虚证要用补阴药治疗，常用补阴药有：生地、熟地、白芍、女贞子、玄参、麦冬、石斛、沙参、杞子等。常用补阴代表疗剂有六味地黄丸(汤)等。

很多人只知道青春宝片是补气的，不知道青春宝片同时也是养阴的，对阴虚也具有滋养作用。因为青春宝片的组方天、地、人三才合一，方中生地、天冬、麦冬、地骨皮是养阴清热的，红参、茯苓是补气安神的，整个方子益气养阴、阴阳平补。

2005年，杭州8家医院做过一个青春宝抗衰老片的临床试验，既然是试验，就要有对照组，医院选了补肾阴的名方六味地黄丸，结果，在治疗因气阴两虚所致的神疲乏力、心悸气短、少气懒言、头晕目眩、潮热盗汗、耳鸣健忘、烦躁失眠等症方面，服用青春宝片的总有效率为97.00%，服用对照组六味地黄丸的总有效率为83.84%，两者相差13.16%，疗效高于六味地黄丸。

当然这样说不是否认六味地黄丸，因为六味地黄丸长处在补肾阴亏，而青春宝片的组方长处是“益气养阴、宁心安神”，组方不同，疗效不同。从这个试验看出，青春宝片对气虚、阴虚、气阴两虚的疗效很明确。中老年人往往有气阴两虚引起的神疲乏力、心悸气短、少气懒言、头晕目眩、潮热盗汗、耳鸣健忘、烦躁失眠等症，都可以用青春宝片来保健。

什么是血虚

血虚一般指贫血，其表现是面色苍白、唇色淡白、头晕眼花、心悸失眠、气短无力、体虚疲乏、指甲色淡、手足发麻、失眠多梦、妇女月经量少甚至闭经、舌质淡、脉细数等病象，临床上红细胞减少症、血小板减少症、再生障碍性贫血、白血病等都属于血虚范畴。常用补血类食物有：小红枣、酸枣、牛肝、羊肝、火腿、黑芝麻、乌骨鸡等及当归、白芍、熟地、阿胶、何首乌、龙眼、紫河车等中药治疗。

中医认为，血是食物经过气的作用转化而成的，其生成与心、脾、胃、肾有着密切的关系。生成后的血与心、脾、肝分别主宰其运行和储藏，心生血、肝藏血、脾统血。血与气的关系密切，不仅血的生成与气有关，而且血的运行也需要靠气的推动。因此，气虚常常会导致血虚，血虚亦有气虚存在；补血时要兼顾到补气，适当补充一些补气的药，如人参、黄芪、党参、甘草等，能够增强补血的效果。

青春宝抗衰老片，补气在先，养阴在后，阴阳双补，既对补阳有益处，也对补血有好处，所以适应的面很广。广大中老年人服用后，普遍感觉良好。青春宝片实在是老百姓进补的不二选择。