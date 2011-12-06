牛本来也是草食动物，但这些年，工厂化育肥已成趋势，饲喂化肥是常用技术，是否有害还未可知，但这肯定是违背自然规律的，廋肉精也已经有了，但无论是使用面还是使用量都会少于猪。

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牛本来也是草食动物，但这些年，工厂化育肥已成趋势，饲喂化肥是常用技术，是否有害还未可知，但这肯定是违背自然规律的，廋肉精也已经有了，但无论是使用面还是使用量都会少于猪。

如何挑选：

优质牛肉：新鲜牛肉的色泽呈棕红或暗红色，肉质坚实，富有弹性，纤维较细，肌肉之间夹杂着脂肪，倘若用手指按压，其凹陷处顿时恢复原状。成熟雌牛的肉，颜色稍深，特别是在哺育乳牛期间的雌牛，肉质更呈浓红色;雄牛的肉色稍淡一些，幼龄的牛肉色更淡。

变质牛肉：如果表面湿润而粘手，肌肉色暗，脂肪变得不透明、不洁白，表面用指压下去不能复原，甚至发霉变色，带有臭味，这便是变质的牛肉无疑。

注水牛肉：牛肉一旦注水，肉纤维便显得粗糙，纤维暴露明显。因为注水，使牛肉有鲜嫩感，很容易吸引消费者的眼球，但仔细观察辨认肉面，常有水分渗出，用手去摸肉，会粘手、湿度重，如果用干燥的纸张贴在牛肉表面，纸张很快地被湿透。而正常的牛肉用手去摸，不粘手，用纸贴，不湿透。

如何鉴别用牛肉膏浸过的假牛肉

牛肉膏当中含有肌酸、肌酸酐、多肽类、氨基酸类、核苷酸类、有机酸类、矿物质类及维生素类的水溶性物质。该产品广泛应用于生物制药发酵及各种培养基的制备。消费者可从色泽、气味、弹性等多个方面进行初步鉴别。牛肉脂肪呈白色或乳黄色，比猪肉的脂肪明显要少，猪肉有种特有的甜味，而牛羊肉气味较腥。

