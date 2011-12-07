创投大佬激辩电商冬与春

一年一度的创业邦年会日前在北京召开，作为国内新锐商业领袖、高成长企业CEO和顶级投资人的盛大聚会，众多国内顶级投资机构和业内知名投资人士在总结2011年国内创投经验的同时，也对目前业内比较热门的话题展开了激烈的探讨，对2012年的商业投资机会进行了一番展望。

中华PE:

乐蜂网CEO王立成认为，目前电商行业所面临的冬天，对于一些基础打的比较牢的电商恰恰是一个春天

一年一度的创业邦年会日前在北京召开，作为国内新锐商业领袖、高成长企业CEO和顶级投资人的盛大聚会，众多国内顶级投资机构和业内知名投资人士在总结2011年国内创投经验的同时，也对目前业内比较热门的话题展开了激烈的探讨，对2012年的商业投资机会进行了一番展望。我们撷取了会上一些嘉宾的精彩观点，看看这些创投大佬们是如何评估国内目前的创投市场的。

创投人士眼中的PE/VC

IDG全球常务副总裁兼亚洲区总裁熊晓鸽：在过去几年中间社会流行很多的说法，认为PE比较赚钱，出现了很多PE的狂热，现在这几年过去了以后，大家觉得PE赚钱也不是那么容易。昨天我在清华出席了一个企业家讲座，我谈到一点，我一直认为VC的翻译不应该叫风险投资，应该可以翻译的更恰当，因为要投入这个东西必须要有一点眼光，看的更远一点，投下去以后给到五年甚至长一点的时间等待它的收获，这对于中国来讲是更需求的。

我也不是贬低PE，PE也是很重要的，但是我觉得中国的PE不能叫做私募基金，我认为在中国在过去应该叫市盈率基金，大家谈的时候都是我几倍让你进来，几倍让你出去，一年算算术，我觉得失去了本来的意义，我个人来看。所以经过几年大家还是觉得VC是好东西，它不仅仅是帮助很多年轻的过去没有想到的行业成为很大的一个企业，更重要的一点是使更多的人实现了他的梦想。

美股与中国概念股

i美股网创始人方三文：我最近出去很多人问我，最近美股和中国概念股怎么样？这个概念很不清楚，我大概介绍一个情况。大概从去年到现在一年的时间，纳斯达克这个指数和道琼斯指数、标准的指数大概跌幅是10%，就是美股跌了8%。我们专门针对中国概念股就是大概去年这个时候，当年基点是1000点，昨天晚上收市的时候是713点，那么总体而言中国概念股远远跑出来了。整体跑出来的情况又是一个两极分化。

一方面中国概念股里面龙头股、明星股股价比高峰的时候有所回落，但是回落的幅度不是那么大，或者说他现在还并不便宜，最龙头的概念股百度来说，最高的时候是155美元。昨天晚上收市的时候还有126美元，所以他是一个非常正常的一个A股。但是有大量去年下半年或者今年上半年上市的中小市值的股票，跌到了IPO价格或者最高价格的十分之一之内，就是跌了90%。

电商是否已经到冬天？

天天网创始人鞠传国：我不认为现在是冬天，因为我们从95年到现在经历过，如果算冬天经历三个冬天，2000年互联网泡沫，2005年、2003年也算是一个低潮，还有2008年，我认为如果温度降一降，其实这个电子商务真正春天应该会到。

YOKA时尚网总裁周俊：我个人觉得是不是冬天应该相对的来看，我觉得对于某些从资本的角度因为我自己原来也做过创投，就是说可能无论是VC投的钱还是有的已经拿到钱的电商大佬们，他们相对于过去有两个，有钱不可能乱花、乱烧，没有钱能烧了，这个来讲可能是冬天。我同意雷总讲的，这个很合适，竞争是需要大家真的扎扎实实做一些业务方面。

对于YOKA原来做媒体和平台后来延续做电商的企业来说，最近我也关注一个现象，不是一家两家，是一个普遍现象，对于传统的电商和点上业务来说，是不可小视的力量，因为像YOKA我们过去在中国高端时尚界我的收入已经一个多亿了，而且我已经有每天非常好精准的高消费的用户，无论是上游和下游我们都有一个接续，我觉得这是一个现象。当然我认为我们的优势并不一定能够决定我赢了，但是起码是一个好的起点和好的竞争优势。

乐蜂网CEO王立成：电商这个行业我从业三年多，我理解非常深刻。我个人观点目前国内发展速度太快了，电商企业太多了，大家没有很多时间修炼自己的内功，所以过去几年急于花钱，包装团队，销售规模，现在降降温对一部分电商是一个冬天，但是对一些基础打的比较牢的电商是一个春天。所以电商的机会还是比传统行业的机会好一些，所以我觉得是相对一个冬天和春天。

未来的天使投资与VC

清科集团创始人兼首席执行官倪正东：我一直在观察这个市场，好歹也干了十几年了，我看到就是说我们在十年前做VC那个行业时候，那个时候只要你是做VC很容易进清科，今天你投多少个亿，你有多少个什么，我不知道你能不能进去，我们去年投资的是有6000万，所以VC献上的钱PE起来了，现在有钱人都做天使，所以我们现在天使也是一个新兴行业，已经不是星星之火了，我相信未来三年中国做天使绝对比做VC要多，这是一个必然趋势。