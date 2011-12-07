京东当当亚马逊将再掀价格战：最低1折起

电子商务网站寻找各种节日理由，促销价格战一轮接一轮。昨天，记者从京东商城方面获悉，从12月5日起到31日，京东商城全面启动代号为“圣诞风暴”年底促销季，届时，上万种商品参与促销，最低1折起。

中华PE:

电子商务网站寻找各种节日理由，促销价格战一轮接一轮。昨天，记者从京东商城方面获悉，从12月5日起到31日，京东商城全面启动代号为“圣诞风暴”年底促销季，届时，上万种商品参与促销，最低1折起。

京东商城称，“服饰特卖会”将率先登场，作为一年一度的大清仓活动，10万余件商品可供选择，最低1折起。此外，5折、6折、7折、清仓促销、超值抢购等活动也将随后登场，“价格将挑战行业底线”。

昨天，记者致电当当网，当当网方面表示圣诞前后恰逢当当上市1周年，肯定会推出大型促销活动，但是目前具体计划不能透露。亚马逊中国方面称，届时也会有大型促销。

近日，当当财报披露因价格战导致亏损。当当网发布了截至9月30日的2011财年第三季度财报显示，三季度净亏损人民币7340万元(约合1150万美元)。对此，当当网CEO李国庆在微博里表示“三季度亏销售额约8%，毛利率约16%，挣2花3。”同时，他也表示，“当当网亏损在服务和价格战是值得的”。

