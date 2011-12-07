夏斌：楼市是明年宏观调控的关键

第一，中国经济发展的主基调和发展的逻辑没有变。中国经济发展的内在逻辑决定了中国经济增长的速度要趋缓，这一点从中央政府到各级地方政府到市场都应该认真的看到。

中华PE:

对于2012年的中国经济怎么看、怎么办，笔者谈几点看法。

第一，中国经济发展的主基调和发展的逻辑没有变。中国经济发展的内在逻辑决定了中国经济增长的速度要趋缓，这一点从中央政府到各级地方政府到市场都应该认真的看到。

第二，主基调基本不变下的宏观政策，应该坚持稳健的货币政策。什么是稳健的货币政策，我认为主要是确保实体经济，保持8%至9%的合理速度的货币供应。相对于危机前，我们的外需在减少，高投资水平不够持续，而且已经形成了房地产泡沫，已经付出了地方融资平台隐藏的风险代价。在这样的情况下，对比前两年而言必须相对紧缩银根。另外，我认为，目前市场关心的微调并不意味着简单的放松银根，而是针对中国金融市场融资效率不高，在调控货币供应量的同时，调控贷款规模、社会融资总量等。比如，在房价已经出现变化的情况下，微调并不意味着放松对楼市的调控，而是针对融资体系的不完善、机制的不灵活而进行的一些补充性的制度安排。

第三，在主基调不变下的中国经济能不能持续稳定发展，关键在结构调整。结构能不能调整过来，关键在财政政策。财政政策是这轮宏观调控能不能坚持下去的关键，也是结构调整的关键。而基于中国目前的财政赤字状况，我认为仍然有实行积极财政政策的余地和空间，我们必须加快财政结构支出制度的改革，加快结构性紧缩的步伐，向战略型行业倾斜，特别是向小微企业倾斜，向有助于扩大消费型的各种资助体系，包括社保、医疗教育等倾斜。同时，必须向结构调整和价格改革补贴支出倾斜。

第四，能不能有意识地调整好房地产市场，是中国明年宏观调控的关键与难点。现在的房地产市场是连接中央政府、地方政府、开发商、市场和老百姓的一大心结。房地产市场怎么调？国务院的文件提出，加快社会保障房的建设，另外坚决打击投机炒房。我的理解就是以消费品为主导，合理投资房地产还是应该的，但整个房地产市场就是以消费品为主导，坚决打击投机。政府的着眼点应在哪里？短期内基于目前的泡沫，直接调控房价。长期看，我认为政府用不着管房价，而主要应建立起房地产市场健康发展的长期有效的制度。在策略上慢慢消化房地产市场泡沫，准备再花一到两年的时间，在操作手段上，逐渐用长效的市场税收手段逐步替代行政的措施，比如说，与其上房产税，不如上交易税。而在替换政策的时候，关键是要向市场传达明确的信号。

第五，稳定明年的增长，必须加快国务院关于新非公36条的全面落实。去年国务院出台了关于如何支持民营企业、民营资本全面进入中国各个产业投资的新非公36条。在外需急剧减少，房地产投资明年会下降的情况下，稳定增长必须要有新思路，必须开放市场。必须依靠市场的激烈竞争。

第六，应该拿出战略勇气加快消费，来加快培育中国的大消费市场，真正加快发展方式的转变。明年的外部环境更加不乐观，投资又受机制的影响，要保持稳定的增长，要保持高就业率，必须扩大消费。