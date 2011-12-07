郎咸平：PE已成中国股市最大的绞肉机

据媒体报道，上周，中国证监会新主席郭树清在深圳就中国资本市场与证监会工作首次发表讲话，其中讲到，证监会对内幕交易和证券期货犯罪始终坚持零容忍的态度，发现一起坚决查处一起。

中华PE:

据媒体报道，上周，中国证监会新主席郭树清在深圳就中国资本市场与证监会工作首次发表讲话，其中讲到，证监会对内幕交易和证券期货犯罪始终坚持零容忍的态度，发现一起坚决查处一起。那么，这样的宣言能否说到做到呢？今年6月，奥巴马政府所推行的金融改革法案得以通过，这次号称美国几代人以来最严厉的金融改革，其目的是为了保护美国中小股民的利益。我们的金融监管却一如既往地乏力、软弱，是我们不会？当然不是，是我们不愿意那样做。我在《财经郎眼06》中，专门讨论了这个问题。

其实美国的金融监管可以分两个阶段，第一个是《1934年证券交易法》，第二个就是这次这个法案。那么《1934年证券交易法》立法的本质意义是很简单的，就是维持一个公平的市场。任何人都不能够利用一些不公平的讯息来获利，也就是说，大家一起进入市场，大家的讯息来源是一样的，都是同一天得到的，大家一起交易，你亏了就亏了，赚了就赚了，这就是它的基本原则。

所以，什么叫内幕交易？就是在讯息公布之前完成的所有交易，这些都是犯法的，美国证监会对内幕交易打击是最严厉的。那什么叫操纵股价？比如说哪个资金一入市，“哗”地拉抬股价，拉到高位之后呢，就套现离场，结果就把中小股民给坑了，这也是不公平交易，是不允许的。1934年的监管法案就是解决这个不公平问题的，包括讯息的不公平、手段的不公平，这些都是不可以接受的。所以说，确立下来一个监管的真正目的，就是为了保护中小股民的利益，不准内幕交易，不准操纵股价。

所以这半个世纪以来，相对来讲美国的证券市场是稳健有序的。但美国这次金融危机的爆发，是因为整个金融监管没有防住。因为1934年的这个法案是对股票本身的监管，而对各种复杂的衍生工具是没有监管的，而真正坑害人的正是这些我们看不懂的衍生工具，造成了这次金融危机。那么这次众议院通过的法案就是要针对这些东西进行监管，监管的目的也是一样，就是为了中小股民的利益。

很多人都搞不清楚，到底什么才是一个好的股票市场。我跟你讲，好的股票市场一定根基于以保护社会大众、中小股民利益为最高目标的严格监管。那怎么保障中小股民的利益呢？就是首先让你看得懂，由政府出面来帮助中小股民，把这些复杂的东西搞清楚，让你看懂之后，由你决定来不来交易，你赚你赔，那是你的事，这样就又回到了一个公平的交易机制。

因此，要进行金融监管，首先是政府得懂，如果你政府懂的都只是表面现象，那你怎么帮老百姓解读？你怎么帮老百姓打击？因此中国的监管问题其实是它自己都没有搞懂监管的本质，监管必须以老百姓，以中小股民的利益为唯一的考虑因素。你不要跟我讲监管是为了完善社会机制，或者别的什么，我都不想听，因为这都不重要，重要的是你的监管之后老百姓能不能获利，不能的话，你就别监管。

我举个例子，我们《证券交易法》是不准内幕交易，是不是？那我请问你，你怎么判断内幕交易？每年这么多内幕交易，试问，处罚了几个？因此我们总共调查了227起内幕交易，立案的有61起，移送公安机关的16起而已，其他的有166起都是非正式调查，我们根本不会调查。那在美国是怎么调查内幕交易的呢，美国和我们中国一样，也有不准内幕交易的法令，但美国就非常具体，比如说今天下午3点钟公布利好消息，那在这之前所有的能够带动股价上涨的交易全部都叫内幕交易，可能有几百起对不对，但它只抓其中一起，然后用国家的力量把你打得“家破人亡”，绝对有震撼力。

这就是为什么从1934年一直到今天，美国会授予这种监管法令无上的权力。就是要造成一个可怕的、强大的震撼力，一旦抓到你一次之后呢，它就用国家的力量和你打官司，这是非常可怕的。什么目的呢？保护中小股民！因为这么强大的政府，这么强大的司法调查权力，拥有这么强大的震慑力，让你不敢再内幕交易，那中小股民就受到保护了。

其实法律上还有很多模糊地带，主要是因为各个部门之间利益的相互制衡。法律之间，以及法律本身的条文之间一定是有缝隙，也有漏洞的。这就需要执法人员本身非常理解这个法案的本质意义，一旦碰到冲突，你要做出决策，你以什么为决策的标准呢？那么我现在告诉你，《证券交易法》的本质意义是，一旦碰到有冲突的时候，你做决策的唯一判断标准就是能否确保中小股民的利益。你没有这个概念的话，一碰到法律之间的不协调，除了停摆，你都不知道该怎么办了。理解我的意思吧？而中国的《证券法》对于内幕交易，包括这些市场失当行为的处罚大概是一到五倍，最高处罚也就300万元人民币，基本上就是几万、几十万了事。这个数字对于现在在资本市场上兴风作浪的金融大鳄们算得了什么呢？根本没有起到处罚的作用。

对于内幕交易，美国有一个很好的机制，叫辩方举证，什么意思呢？也就是说，如果股民控诉你，怀疑你这个产品有问题，你就要给监管机构说清楚，举证证明你没做这个事，你没坑害人。如果你没说清楚，你就是犯罪。就这么简单。但如果在我们中国，就需要股民去找证据，可是作为一个股民，怎么可能找得全？怎么可能搞过他们？这其实是个非常具体的操作手法，我们竟然不会。我相信我们都很聪明，为什么不会呢？是因为我们知道这个太严厉了，是它不愿意这样去做。

最近媒体曝出两个案子，一个是国信证券，另一个是中信证券，这两个案子现在已经浮出水面了。这些人因为什么被抓的？是因为他们太傻了。你看这个人傻到什么程度，国信证券总经理李绍武的妻子邱利颖竟然参股，你说你不被抓谁被抓啊？他连作假都懒得作了，直接让妻子上马。还有中信证券企业发展融资部前任总经理谢风华，他涉嫌利用ST兴业重组信息参与内幕交易。被抓的这些人都是傻的，竟然找自己的老婆去做，还自己去做，像这种傻的，抓出来就算了。但是，我们证券公司里还是聪明的人多，根本抓不到的。

现在有个流行的说法，叫“PE腐败”，现在私募股权号称什么？“金融皇冠的明珠”。可是我发现，我们把这个“明珠”掰开了一看，却是中国最大的“绞肉机”和“名利场”，或者“关系场”，它里面的关系太复杂了，滋生了各种腐败。叶檀有个评论说“PE腐败”的危害已经远远超过了二级市场的内幕交易，成为现在中国证券市场最大的一个毒瘤。对于这个PE的腐败，我发现很多官员说，哎呀PE这个东西还是不要查了。中国国际金融公司直投部董事总经理陈十游对媒体也这么说。给人的感觉是，这个事情从上到下，似乎是一路绿灯，不查的意思是什么呢？就是说你可以为所欲为了。

所以说，现在最根本的不是监管水平的问题了，而是监管思路的问题。而且，上到监管部门，下到上市公司，还有中间的券商，其实只要这几个环节的利益集团能够获得利益，就不会出问题。现在就是因为这些人的利益没平衡，所以出了问题。我们的股票市场其实是一个非常“完美”的市场，把那些笨的人挑出来之后，剩下的都是平衡利益的人，因此从外表看的话，已经达到一种和谐，挺好的，对不对？这些笨人都违反了和谐的原理。