不同类型个人投资者的银行理财产品规划

小白领一族事业正处于起步期，未来将面临购房、买车等高额支出，对投资组合的收益性要求较高，同时承受风险的能力也相对较高。这类投资者更加关注资产组合的收益增长潜力。

中华PE:

小白领一族事业正处于起步期，未来将面临购房、买车等高额支出，对投资组合的收益性要求较高，同时承受风险的能力也相对较高。这类投资者更加关注资产组合的收益增长潜力，对风险的考虑往往处于相对次要的地位；投资者可考虑多元化投资，比如一部分投资于资本市场类产品，一部分投资于固定收益类产品，小部分资金投资于代客境外理财产品，并保留相当于3-6个月支出的紧急备用金投资于现金管理类产品。

“三口之家”如何投资银行理财产品？

“三口之家”一般事业已进入稳步发展阶段，收入来源较为稳定，伴随着子女的成长，家庭的开支较大且呈逐步上升态势；所以“三口之家”需要安全稳定现金流入，并在此基础上追求资产的增值。建议“三口之家”将较大的一部分资产投资于安全稳健的固定收益类产品，保留不少于3个月生活开支的紧急备用金投资于高流动性的现金管理类产品，投资于一部分资产于资本市场类产品，小部分资产可投资于代客境外理财产品。