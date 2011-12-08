网商群体已扩至8300万人

阿里巴巴集团昨日发布的《2011年度网商发展研究报告》显示，截至2011年上半年，中国网商群体已经扩大到8300万人，“亿元俱乐部”强势扩容，个别网商甚至向“十亿级”迈进，一向以草根面目示人的网商开始企业家化。

中华PE:

阿里巴巴集团昨日发布的《2011年度网商发展研究报告》显示，截至2011年上半年，中国网商群体已经扩大到8300万人，“亿元俱乐部”强势扩容，个别网商甚至向“十亿级”迈进，一向以草根面目示人的网商开始企业家化。

阿里研究中心今年以来在北京、上海、浙江、广东等20多个省市的超过100家优秀网商进行了集中调研。在2008年的百佳网商中，销售额在100万元以下的占30.6%，100万-1000万元的占41.7%，1000万-1亿元的占25%，1亿元以上的仅占2.8%。2009年和2010年，亿元以上级别的网站占比也只有3.8%。而最新的数据显示，2011年已有9家网商自我预期将超亿元，预计2011年销售额过千万的网商占71.1%，进入“亿元俱乐部”的占17.3%。“亿元级网商”的比例首次站上两位数，是上年的4.5倍。

“亿级是个标志性数字，个别淘品牌已经是迈向十亿，典型如麦包包，其2010年达3亿元，2011年的销售目标是10亿元。”阿里研究中心分析认为，“亿元俱乐部”扩容表明网商正在实现规模跨越。同时，网商群体出现新变化，开始企业家化。“由草根网商成长起来的网企普遍形成，并站在中国经济舞台的前沿”。