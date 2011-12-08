凡客被指入不敷出 回应称“纯属造谣”

裁员5%风波刚过，11月底凡客前副总裁吴声离职，另一波猛料又将矛头指向凡客。一位匿名网友在博客上发表名为《凡客还能挺多久》系列博文，“估计(凡客)已撑不了多久，内忧外患，危机重重。”昨天，凡客公司回应称“纯属造谣”，由于公司仍处于缄默期，不便发表过多评论。

中华PE:

裁员5%风波刚过，11月底凡客前副总裁吴声离职，另一波猛料又将矛头指向凡客。一位匿名网友在博客上发表名为《凡客还能挺多久》系列博文，“估计(凡客)已撑不了多久，内忧外患，危机重重。”昨天，凡客公司回应称“纯属造谣”，由于公司仍处于缄默期，不便发表过多评论。





自称电商行业明星

上周末，“vancl的那点事”的博主连续发布了4篇博客，直指凡客入不敷出，烧钱度日。博文称，其一，由于“疯狂扩张产品线”，凡客诚品的库存堆积相当严重，目前凡客诚品的死库存至少十几亿；其二，由于凡客前两年的疯狂招人，凡客员工超过1万名，公司每年工资支出至少5亿；其三，凡客每年广告费支出超过15亿元，销售额尚不够维持营销成本；其四，凡客拖欠供应商款项，四年累计亏空可能超20亿元。

对此，凡客公关负责人昨日表示，博客的说法不属实，里面的数据也不正确，但准确的数字，公司不方便透露。“现在公司正处在这个时期，实在不方便做过多回应，等方便回应的时候，公司肯定会给一个明确的解释。”

“不谦虚地说，凡客诚品是电商行业的明星企业，很多人也会通过这个企业的发展来推断行业未来的发展趋势，凡客有责任不给这个行业做误导。”该负责人表示，“其实整个电子商务网站的情况都是类似的，不仅仅凡客诚品，包括京东商城在内，大家的情况都差不多。不能因为一篇博客，就给一个公司做评价，把事情夸大。”





六轮融资约27亿元

资料显示，凡客诚品2007年10月A轮融资，联创策源、IDG投资200万美元；B轮，2008年1月，软银赛富1000万美元；C轮，启明创投、IDG等，约3000万美元；D轮，2010年5月，老虎基金约5000万美元；E轮，联创策源、IDG等1亿元美元，加上凡客诚品CEO陈年刚刚公布的F轮2.3亿美元，六轮融资，约4.2亿美元，折算成人民币约27亿元。

针对博文的质疑，一位接近凡客高层人士一一反驳。“根据我的了解，凡客今年的成长仍然是200%以上；其二，凡客现在融资额度超过4亿，其现金流维持2年没有问题。其三，现在整个电子商务领域的公司都处于亏损状态，这是实情，但凡客诚品的亏损绝不超过20%；其四，说凡客诚品的广告代言14亿元，纯粹是胡扯。凡客的买卖是非常划算，包括广告在内的所有推广费用，绝对低于营收的15%。”

一位凡客前员工也表示，凡客从来都不缺钱。“从2009年起，不少大投行和主权基金就去拜访凡客，但陈年的态度一直很坚决，不接受”。

不谦虚地说，凡客诚品是电商行业的明星企业，很多人也会通过这个企业的发展来推断行业未来的发展趋势，凡客有责任不给这个行业做误导。

博客的说法不属实，里面的数据也不正确，但准确的数字，公司不方便透露。

凡客

其一，由于“疯狂扩张产品线”，凡客诚品的库存堆积相当严重，目前凡客诚品的死库存至少十几亿；其二，由于凡客前两年的疯狂招人，凡客员工超过1万名，公司每年工资支出至少5亿；其三，凡客每年广告费支出超过15亿元，销售额尚不够维持营销成本；其四，凡客拖欠供应商款项，四年累计亏空可能超20亿元。

“vancl的那点事”

风波





IPO延后引资金链断裂质疑

分析称，凡客还是一家有机会上市的公司，只是上市不是很顺利

凡客诚品CEO陈年曾在2011年初表示，两年内不考虑IPO。然而不足一年，赴美上市传言便四起，时间上更是从最早2013年底提前到了2012年底。今年5月，再次传出消息，凡客诚品将在今年四季度赴美IPO。本定于今年11月21日盘后提交申请文件的凡客诚品，却未能按照时间表进行。

IPO延后成为外界对于凡客诚品资金链质疑的导火索。不过，此后陈年出面辟谣，表示公司5个月前已经获得F轮融资2.3亿美元。但陈年的这一表态反倒让人更容易猜测，陈年是想以融资来掩盖上市困难的现状。

易观资本高级投资经理张鹏程分析称，凡客还是一家有机会上市的公司，只是从现在来看，上市不是很顺利，它在重新规划时间表。“这个公司现在应该在比较敏感的时期，没有明朗化，所以会有人捕风捉影。”

“投资人肯定回给经营层施加压力，谁做投资人都不会不想要回报，尤其是在窗口即将关闭的情况下。多数投资人会希望公司能争取上市，这个声音应该是占主流。但另一方面，现在IPO定价肯定会比较低，投资人心理上也不愿意接受，也会有投资人可能会愿意等一下，以一个还能接受的价格迎接上市。”

张鹏程称，从目前来看，凡客在电商领域不错。“电商领域好公司不多，也就两三家，阿里、京东、凡客诚品。高投资需要付出代价，希望这个公司能挺过这一关。”

多位高管相继离职

据称，凡客目前员工保持在1万名左右

除了未能如期上市外，今年凡客诚品几位元老相继因“个人原因”离职，也让这个4岁的公司布满阴霾。

今年凡客诚品频繁曝出裁员消息，前总裁助理许晓辉、前副总裁张小军等高层相继离职。风靡全国的“凡客体”策划者、副总裁吴声也离开了凡客，据传其进入了国内另一家B2C大佬京东商城任职。

一位接近凡客高层的人士称，据凡客诚品内部信息，该公司的创业元老没有一个离开。“离职的大部分都是做市场、公关方面的管理者。凡客诚品最核心业务部门和产品部门，人员很稳定，他们内部有一套资源优化机制，这也是互联网公司正常的人才流动，只是对外不能这么说。”“凡客的人员流动率不超过5%，这跟IPO一点关系都没有。”

上述人士称，这两年凡客的扩张速度确实很快，去年只有几千人，但今年最高峰达到1.1万人，目前员工仍保持在1万名左右。

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大手笔投资布局仓储

用户体验一直让凡客诚品CEO陈年引以为豪。陈年曾对媒体表态，用户体验造就凡客。

从去年下半年以来，各大电商平台均纷纷布局区域仓储，凡客诚品、京东商城也都将融资的大部分投入到仓储和物流建设上，希望通过为用户提供更便捷的配送服务，以此来进一步挖掘区域网购潜力。

凡客诚品在此也有大手笔投资。据介绍，2011年年底凡客诚品在全国范围将有近30个库房，总面积达到50万平米。同时，自建物流如风达作为最后一公里的配送保障，已开通城市28个，站点155个，员工达到4000多名。

“vancl的那点事”博主也承认，凡客这四年，基本都以低价赢取用户规模。据记者了解，多数在凡客上购物的用户，对其评价都不低。“产品质量还不错，价格公道，送货及时。”而凡客的营收额也随之猛增。据凡客公开数据，其销售额为2008年1亿，2009年5亿，2010年20亿，陈年此前预计2011年营收将达到100亿。

“坦白说，凡客的思路有点激进，只是之前问题被高速增长的势头掩盖了。”一位曾多次采访过陈年的媒体人士称。而凡客的前员工也表示，凡客的确存在问题，这是不能否认的。“只是整体上看，这个公司还是向上的。”