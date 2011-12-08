许小年：宏观经济学是伪科学

政府要调控经济，因为经济在发生波动；经济在发生波动，政府去调控它，减少它的波动，使它更加平稳，这是政府调控经济的理想目标，但是在这样的做法中存在两个问题。

中华PE:

凯恩斯主义是一个头痛医头、脚痛医脚的宏观经济学，所以我说它是伪科学。

政府要调控经济，因为经济在发生波动；经济在发生波动，政府去调控它，减少它的波动，使它更加平稳，这是政府调控经济的理想目标，但是在这样的做法中存在两个问题。我们现在都不讨论具体原因，只要看到经济上来，政府就应该去紧缩，把它压下来；只要看到经济下去，政府就应该去刺激，把它拉上来。

我们有两个问题没有讨论：第一个问题是宏观经济的波动到底是怎么产生的？是什么原因引起的？我把宏观经济学，特别是政策这部分，叫做没有周期理论的反周期政策。只知道去稳定这个周期运行，而不问这个周期到底是怎么引起的。

凯恩斯主义是一个头痛医头、脚痛医脚的宏观经济学，所以我说它是伪科学。他不问这个病人到底为什么病了，为什么发烧，为什么发冷，他不问，他只是物理疗法。你烧了，我就让你洗冷水澡；你凉了，我就让你蒸桑拿。所以宏观经济学首先要回答的问题是什么？经济周期的波动到底是怎么回事？是什么因素引起的？只有回答了这个问题以后，我们才能看清楚政府能做什么，不能做什么。

铁路在一百年前是一项重大的技术创新，它把运输的效率一下提高了不知道多少倍，那时候大家全都上铁路投资，经济增长速度上来了，投资拉动上来了。大家都在铺铁路的时候，政府一看，说经济过热了，要控制，这有道理吗？毫无道理！不仅没有道理，而且会阻碍铁路这项技术的推广应用，会阻碍生产力的提高。碰到这样的经济高峰的时候，政府应该做什么？什么都不应该做。当铁路的建设完成以后，经济就下去了。下去之后政府发钱，增加货币供应有用吗？我铁路铺完了，全国性的铁路网已经建完了，你再刺激，什么意思啊？

就算是头痛医头、脚痛医脚，政府能不能消除头疼？答案是消除不了。政府的政策在很多场合下非但没有使经济平稳发展，反而加大了经济周期波动的幅度。

政府想把这个震荡波的波峰削掉，想把这个波谷填平，前提是政府要对这个波有很准确的预测，能够在正确的时点上使用正确的力度，推出正确的政策来调整，才能把它削平。如果时间、力度选择不对，工具选择不对，有可能放大这个波。在绝大多数情况下，政府都是放大这个波的。比如今年一季度的GDP增幅11.9%，我怀疑是12%以上，我一看到“。9”这样的数字，我就怀疑它是12%以上，就像咱们到商店里面买东西一样，9.99元，就是不上10块。这个就是去年的货币发行过度，造成了在萧条时期中国经济的过热，今年一季度过热了，所以它才把数字拉下来，11.9%，让大家觉得还没上12%。

去年已经烧钱烧得太猛了，结果中国经济大起，大起后面跟着的就是大落。宏观经济的伪科学就在于政府能不能在实践中这么精确地，这么有预见性地操作宏观政策，起到稳定经济的作用。从这两点来讲，我说宏观经济学是伪科学。