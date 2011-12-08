叶檀：中国经济赌徒多

拯救温州、拯救民企的行动遭遇反对，有人认为，救温州就是救赌徒。这一极端的言论极端错误，民企从来不是赌徒的代名词，他们没有资金、靠山等赌本。应该反思的是，是什么把许多民企业主逼成赌徒。

中华PE:

拯救温州、拯救民企的行动遭遇反对，有人认为，救温州就是救赌徒。

这一极端的言论极端错误，民企从来不是赌徒的代名词，他们没有资金、靠山等赌本。应该反思的是，是什么把许多民企业主逼成赌徒。



如果说温州人是赌徒，如火如荼的高利贷市场显示，中国遍地是赌徒。以中国盛产赌徒来解释这一现象，显然是不负责任的归纳法，就如有人看到几个日本公园里失业者的几顶帐篷就认为日本遍地都是贫民窟一样。

赌徒是逼出来的。

宽松的货币把中国企业主逼成赌徒。货币泡沫是资产泡沫的温床，在中国经历了长达十年之久令人匪夷所思的年均18%的广义货币高达增长之后，后果呼之欲出，谁老老实实做实业，谁就是傻瓜。因为资本市场的溢价收益，是实体的数倍之多。

实体经济噪动不安，等而上者实体与虚拟经济两者兼顾，得其中者拉着实体的虎皮做虚拟经济，等而下之者抛弃实体经济的名份直接冲着虚拟经济去了。事实上，在房地产市场兴盛时，所有大型实体企业全都冲着房地产市场而去；而在资本市场盛行时，许多企业成立了私募股权基金；到矿产资源溢价高时，很多企业又掘煤去了，千万别以为那是从事实体，他们不过追求的是资本市场对矿产资源的高额溢价。

错误的税赋激励机制使很多人走向资本与货币市场。

从今年开始，政府开始税收体制的深度改革，从年初开始推出房产税，到年末为小微企业减负，表面上降低了实体经济的负担。实则不然。实体企业除了17%增值税、25%企业所得税，还需缴纳城建税、教育税附加、地方教育发展费、价格调节基金、堤防费、房产税、土地税、印花税、房屋租赁税、工会经费、残疾人基金，再加上各种收费和罚没，企业的实际税负已超30%。

资本市场的大小非们套现虽然要缴纳所得税，却有广阔的避税渠道。根据《关于个人转让上市公司限售股所得征收个人所得税有关问题的通知》的规定，自2010年1月1日起，转让限售股取得的所得属于“财产转让所得”，应按20%的比例税率征收个人所得税。按照财产转让所得的计税方法，应纳税所得额为以个人每次转让限售股的转让收入，减除股票原值和合理税费后的余额。但有江西鹰潭等地方政府目前该市已出台相关文件，在当地证券营业部进行的“大小非”交易，可以在地方政府所征收的所得税部分予以80%的优惠。另一些企业成立职工持股公司，在税收优惠地注册，既可免征两年企业所得税，优惠期满后只征收15%的企业所得税。大小非的高额溢价加上避税举措，使得资本与货币市场的税收优惠远高于实体经济。

资金利率的二元化把拥有资金者都逼成了赌徒。存在银行里一年获得2.5%的存款利息，进入高利贷市场则能获得至少40%以上的收益，何去何从，不言自明。银行的存贷款利率虽然受到严格管控，却能通过汇票市场、担保公司等途径曲径通幽，追逐民间市场的高额利率，更不必提真正的民间资金，因此，利率的二元化直接把民资变成了赌资。

另一些企业则因为恐惧产权不明晰急于做大、上市，与投行进行对赌交易。典型的案例是蒙牛与摩根斯坦利的对赌。蒙牛上市前曾与大摩有过一个对赌协议，承诺10年内，外资系随时随地可以净资产价格或者2亿元人民币的“蒙牛股份”总作价中较高的一个价格，增资持有“蒙牛股份”的股权。与投行的对赌或者导致企业盲目扩大产量，或者导致创业者失去对企业的控制权。

民企业主并非天性赌性足，而是在物权保护不完善的情况下急于自保产权，因此不惜花费巨额代价对赌，不惜在企业管理未完备时扩大规模，甚至抛弃空壳资产举家移民。只要财富安全感丧失，对赌等短期行为就难以杜绝。

经济赌徒是纵容出来的。最近国务院出台38号文，整顿全国近500家交易所。笔者碰到的诚实经营者对政府迟迟不整顿百思不得其解：明明交易的是不靠谱的期货产品，却打着电子盘的名义；明明说可以现货交割，却人为设置障碍，让企业难以交易；电子盘与现货市场价格相差数百倍，却仍然无人制止——当政府整顿时，却一视同仁地把大刀对准可以交割的诚实经营者与赌徒，早知如此，还不如当初就当赌徒。

赌徒是纵容出来的。

真正的赌徒必然是拥有赌本的人，他们不必担心资金成本、不必担心纠错成本，永远有人买单，显然，除了国有大企业，谁也不具备这样的优沃条件。因此，在国际并购市场，中国某些大型资源性企业屡败屡战却又屡战屡败，总资产急剧扩张，赢利节节下降，不得不靠政府补贴。是为纵容赌性。

不要责怪温州人赌性强，也不应责备国人全有赌徒心态。培育赌徒必须有赌徒土壤，当土壤养份稀薄时，赌徒数量自然减少。