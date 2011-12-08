郎咸平放言楼市打压如果成功 中国经济就完了

郎咸平讲，我们过去的一个重大失误，在于将中国定位于一个制造业大国，由此，将与制造环节无关的产品设计、原料采购、物流运输、订单处理、批发经营、终端零售六大环节拱手让给欧美。这样做的一个恶果，是我们的企业丧失了定价权，而一件产品90%多的利润都被这个环节掌控。

中华PE:

近日著名经济学家郎咸平教授在一场高端讲座上围绕当前社会的热点问题，对2011年我国经济何去何从，作出了独特的见解。

郎咸平讲，我们过去的一个重大失误，在于将中国定位于一个制造业大国，由此，将与制造环节无关的产品设计、原料采购、物流运输、订单处理、批发经营、终端零售六大环节拱手让给欧美。这样做的一个恶果，是我们的企业丧失了定价权，而一件产品90%多的利润都被这个环节掌控，制造这个环节只有不到10%的利润可拿。中美之间关于人民币汇率的争议，实际上也是一种定价权之争。美国希望能够控制人民币的价值。近来，随着高盛进入中国，美国甚至启动了对于中国的第三场定价权战争：他们希望能够控制中国的股市。去年，高盛曾牛刀小试，导致中国的H股大跌。这给中国的投资者带来更大的风险。现行劳工政策未能追求企业和劳工双赢。

郎咸平认为，正因为企业缺乏定价权，作为制造商品的加工企业员工薪水“10年维持不变”。不是企业不想给自己的员工加薪，而是因为他们没有更多的利润拿出来提高员工的福利。而政府作出的应对方案也欠周全。比如普遍提高最低工资标准，使得湖北的最低工资标准只比江苏低5%，一个湖北的工人愿意为了这5%而跑到江苏打工吗？现行劳工政策的一个误判在于，不是追求企业和劳工的双赢，而是打击企业。比如劳动合同法规定员工可以炒老板，老板炒员工不行，让企业负担政府所有错误决策的成本，这使1/3的制造业陷入困境。现在推行的“工资协商制度”，规定只要有20%的工人有协商意图，资方必须与其协商，否则当场罚款20万元。土地出让金拿出1/3可以解决老百姓“三座大山”。

名家观察

郎咸平称，今天中国绝大部分产能严重过剩，只剩下最后一个产业还有强劲需求，那就是房地产业。房地产业是中国最后一个支柱产业。近年政府出台了一系列政策打压楼价。许多人关心这种打压是否有效果。如果换一个角度考虑：要是打压成功了，房价降下来了，会是什么样的情况？那就是中国完了！中国的房地产业现在好比是一座火山，政府的打压即是试图把这个火山压住。如果强制压住了，熔岩不会自动消失，一定会从岩层中更为薄弱的环节漏出来，其后果是：恶性通货膨胀、经济再次探底，甚至引发火山爆发，最后一个支柱产业画上句号。让房价上涨，老百姓住房怎么办？新加坡的做法是一个样板，即政府加强保障房的建设，以一个繁荣的商品房市场来构建保障房的基础。2010年政府土地出让金2.7万亿，拿出10%建保障性住房，2700亿可以建设2亿平方米，10年20亿平方米足足够2亿人居住，如果从土地出让金拿出6000亿可人人看病不要钱，再拿出1000亿可人人上学不要钱，所以从土地出让金拿出1/3，可以解决老百姓住房、看病、上学“三座大山”。企业拥有更大的弹性才能应对危机。

郎咸平指出，要想成功应对危机，必须具备两个条件：其一是比其他人更早意识到危机的到来；其二，也是更重要的，是企业要拥有更大的弹性。

比如李嘉诚。他在2008年金融危机到来之前就清偿了自己的债务，降低负债比例，然后出售了一些股权，让手中保有大量的现金。在金融危机到来后，他又宣布停止所有的投资。这样下来，李嘉诚大概持有220亿美元的现金，那么这220亿美元当中，70%左右是以现金形式所保有，另外30%是以国债方式所保有，所以非常具有流动性。此后，在所有人都无力投资时，李嘉诚抓住机会，在上海做了一笔投资，赚了一大笔钱。郎咸平语录：·只要你在中国看到泡沫，那一定是一个更大危机的先兆。

当初推行楼市限购令的时候，有人不理解为什么要用行政手段干预楼市，但是从目前的调控情况来看，央行报告说房价拐点已经初现端倪，这说明调控政策的效果正在显现。限购令在打压房价的政策组合拳中，发挥了杀手锏的作用。

由于这两年地价、房价不断飙升，实际上市场自动调节的功能已经减弱，而且此前不断实施的各种调控手段都没有什么明显效果，最后在不得已的情况下采取了限购的政策。

其实，不全是限购政策的作用，还有限贷，限购跟限贷同时进行，起到了非常明显的作用。限购主要是遏制了投机性需求，因为单从市场的机制上是很难防止有钱人一买就买十套、八套甚至整栋楼这样的行为。如果不采取适当的行政干预，恐怕这种市场现象就难以控制，就会处在一个失控的状况。

关于限购令即将到期的城市要不要继续执行限购令，住建部的态度是要求继续，地方政府可能一开始不愿意执行限购令，但是从整个经济格局，从国家的经济、房地产健康发展的角度来看，中央政府采取限购的措施，的确起到非常明显的效果。在没有危及到整体的经济健康正常运行的情况下，这个限购恐怕是不会做方向性的调整的，地方政府肯定还是会执行。对二三线城市限购扩大的政策，由于国际形势、国内形势的转变已经没有太严格的操作和执行了，而且存款准备金率等金融信贷方面的政策也有所放缓。

目前上海和重庆试行的房产税恐怕起不到这样的功效和作用，即便要替代的话，税制、税率都必须要加强，这样才能起到遏制投资性过度的作用，这样的制度和措施才有效。

另外，现在这个限购是否属于一刀切呢？实际上，它仅仅是对一二线而且房价上涨过快的城市采取一定的限制，而且每个家庭都可以购两套以上的住房，实际上是一个非常宽松而且符合保障自住和合理投资购房需求的政策。这样的一个政策即便将来作为一个国策，我觉得也并没有什么不合理的地方。

回顾一下2008年的情形，就是因为经济恶化才不得不取消所有的限制性政策，而且还加大投资力度并大量放贷。现在看来再采取大量投资和大量放贷的措施和手段比较困难，但是适度地通过放松一些限制性的政策，有效缓解经济带来的危机和压力的话是必要的。尤其是现在，我们应该恢复对首次和二次置业的信贷优惠，或者是给他们一些贷款上的方便。现在个人房贷很难贷到款，就变成了买第一套的人买不了，买第二套的不愿意买，买第三套的不能买。这样子的话房地产的成交太过清淡，则可能会影响到整体经济。