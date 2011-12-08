炒股制胜十大赚钱法则

不少人觉得炒股赚钱太难，事实上，只要你认真遵守炒股法则，炒股赚钱其实并不很难。笔者根据多年炒股经验，总结出十大赚钱法则。

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不少人觉得炒股赚钱太难，事实上，只要你认真遵守炒股法则，炒股赚钱其实并不很难。笔者根据多年炒股经验，总结出十大赚钱法则。





法则一：规避风险

在股市，人最容易受到他人情感变化的影响，或不能自我控制，贸然建仓;或不能忍受损失，斩仓在“地板价”上。机会失去一次，下次还会再来，所以，保存实力，才有赚钱的可能。过度“透支”炒股或频繁建仓而被“打穿立正”者才是最没有机会的人。让我们记住这样一句投资格言：“把风险放在心上，利润才会伴随自己。”





法则二：用好工具

要做好一件事，必须要有一个好工具，如航海必须要有指南针。股票市场犹如浩瀚的大海，是一个方向性很强，而变化又是非常快的地方，只有掌握了一个有效的和好的工具某些好的操作软件和有效的炒股方法，帮你在变化极快的股市中把握方向，去芜存菁选好股票，才能在市场中赚到钱。目前A股市场的股票已经超过1800只，而且还会不断扩容。每只股票的基本面不断变化，甚至还会不断增加新的投资品种，如果没有一个好的工具，如何在这个市场上打拼呢?

法则三：顺势而为

顺势而为就是要求投资者摒弃所有的主观分析，认清身处的市势趋向，依趋势而动。在升势中逆势看空或在跌势中顽强做多，肯定会失败。因为没有人能够准确地预料市场涨跌何时结束，盲目地逃顶或抄底，事后证明不是逃得过晚就是抄得过早。只有认清市场趋向并顺势而为，才能将风险降到最低。

法则四：密切跟踪

通常高价买进是股市操作大忌，但有人这样做，却能赚大钱。不错，市场很多时候都不能用常理去推测。当市场处于强势时，则宜做多，逢低、逢回档、逢强势调整买入;当市场处于弱势时，则应以做空为主，逢高、逢反抽、逢弱势调整时卖出。

投资者不要自以为聪明，要密切跟踪股价，按可信的交易系统给的信号进出，在买卖时机确认后果断行动。但是，你的交易系统必须符合科学、客观、定性三个要求。“科学”是指每一次交易赢的概率大于80%，“客观”是指不以人的意志为转移，“定性”是指至少能以一个数学模型来描述。

法则五：灵活操作

一般原则是：对手中一路缩量下跌的弱势股不能长期持有或轻易补仓。弱势股就是成交量较小，换手率偏低，在大盘反弹时其反弹乏力，而大盘调整时又很容易下跌。一旦被界定为弱势股，则对其补仓应慎之又慎。补仓的目的是要尽快将套牢的资金解救出来，在不能确认补仓股后市会走强的前提下，匆忙在所谓低位补仓，风险很大。有的投资者认定在哪只股票上输钱，就一定要在哪只股票上补回来。其实，炒股票就是进行资金游戏，甲股输了从乙股中赚回来效果完全一样。

法则六：巧用技术

最近几年，市场上崇尚基本面选股，这在大牛市绝对是个不错的选择。但我们看到许多中小散户运用基本面选股，效果仍然不佳。显然，单用基本面选股有失偏颇。股价为什么上涨?有人大量买入。所以，基本面好的股票不一定会上涨，而大涨的股票在技术面上百分之百地好。所以，对于中小散户来说，还是要学一些技术方法，这样操作起来把握更大。

法则七：捉强势股

股价低不是买进股票的理由。我们经常看到，强势的高价股比弱势的低价股要安全得多，所以，趋势是我们永远的朋友和买股依据。当然，这只是炒短线的基本法则。

法则八：切忌犹豫

我们经常看到一些投资者在交易时犹豫不决，按照他们的说法是为了避免风险，要谨慎、谨慎再谨慎。殊不知，这是投资者心态不成熟的标志，因为许多时候市场的机会稍纵即逝。在关键时刻患得患失，只能说明他对行情没有充分的把握，或者说功课没有做到家。人生经常需要在关键时刻采取“博”的精神，“博”错了就应及时止损。当然，要在关键时候“博”，不要频繁地“博”。如此，才能最大程度控制和避免风险。

法则九：把握界限

短线操作的真正目的是为了不参与股价走势的调整。长线投资有长线投资的策略和方法，短线炒作也有其短线炒作的思路和操盘手法。股市中最常见的错误就是长期的投资计划被短期的震荡所震慑，原本计划赚50%以上才出局，却经不起5%-10%的小小震荡而匆忙平仓;而原打算短线炒作，本来每股只想赚1元钱，却因被套而被迫长期投资，以至深套。显然，这是完全缺乏止损意识和投资观念的表现。

短线就必须短做，有钱赚要走，没钱赚也要走，输钱后更要快走。长线则必须长做，即逢历史新低介入，逢众人抛弃时介入，然后在众人推荐和追涨该股时退出。

法则十：切勿过量

投资者在交易时必须根据自身的资金实力量力而行，任何一次买卖都不允许过量。一般来说，刚建仓时，大多数投资者都不会买卖过量。问题出在买卖受损时为了及时解套，许多投资者就忘记了这一原则，频繁做赌徒式加码和补仓的动作。殊不知，股票操作成功的关键是被动地跟踪股价运动，不可妄想自己比市场更聪明。要知道，市场永远是正确的，投资失败了不要责怪市场不理智，而是自己不理智。