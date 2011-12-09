马光远：人民币连续跌停并非看空中国

12月7日，人民币兑美元即期汇率连续第六个交易日触及“跌停”，这是人民币对美元进入升值通道以来，近三年来所罕见，也引发了市场的恐慌和各种猜测。其中资本外逃和看空中国经济成为对人民币“六连跌”最流行的解释。

中华PE:

12月7日，人民币兑美元即期汇率连续第六个交易日触及“跌停”，这是人民币对美元进入升值通道以来，近三年来所罕见，也引发了市场的恐慌和各种猜测。其中资本外逃和看空中国经济成为对人民币“六连跌”最流行的解释。

考虑到当年东南亚以及巴西等国资本外逃对当地经济的重大影响，如果国际社会真的看空中国经济，出现所谓的外资出逃，中国当然应该警惕并及时应对。然而，一个显而易见的事实上，中国经济的基本面并没有逆转，中国外贸的状况也没有逆转，即使未来中国经济的增长减速，也是一个长期的过程，不会引发短期的规模性的恐慌。因此，将近期人民币连续“跌停”上升至中国经济基本面的逆转完全是大惊小怪，无稽之谈。

从实际的情况看，近期市场上人民币对美元出现的“贬值”，基本可以视之为短期行为。从外部因素看，由于欧债危机的继续恶化，国际社会对全球经济的长期衰退的共识已经没有太大的分歧，在这种情况下，一方面，一些金融机构的资金出现短缺，资金从中国回撤是一个正常的现象，同时，美元资产依然成为最好的避险工具。这和08年金融危机刚刚爆发时的情况极为相似，在08年第四季度，由于国际社会对美元的需求强劲，人民币对美元也一度出现连续跌停的现象。另外，由于境内外美元汇率的差异，一部分投资者通过在境内买美元，而在香港市场卖美元进行投机套利。以5日的牌价为例，套利者以境内跌停价抛出人民币购入美元，再到境外市场抛出美元套利，就能够坐收200个基点的差价。而从国内因素看，贸易顺差的收窄也是引发人民币下跌的主要原因。10月份的数据显示，我国贸易顺差同比收窄36%，而近年来，我国贸易顺差与GDP占比已在明显下降。这也在某种程度上导致我国外汇占款出现了四年来的首次负增长，国内的热钱在人民币升值趋缓的情况下也出现了一定程度的回流，导致人民币在短期进一步走软。

但是，尽管如此，这并不意味着人民币兑美元已经进入了贬值的通道，并要对此进行所谓的特别干预。首先，尽管短期人民币兑美元走低，但并未形成人民币的贬值预期，从长期来看，在中国经济的增长动力依然强劲，出口型驱动短期内难以改变的情况下，人民币本身并不存在贬值的压力，特别是在很难说未来人民币有贬值压力，中国经济在未来五年的基本面不存在大幅度恶化的可能，这决定了人民币不会成为国际社会抛售的对象；其次，中国3万亿以上的外外汇储备决定了中国在汇率上强大的干预实力，而近期在人民币连续“跌停”的情况下，央行连续发布较高甚至上涨的中间价，其实是在暗示市场，中国不会听任人民币贬值，没有任何一种对冲基金或者热钱敢于和拥有全球第一外汇储备的中国对赌人民币的贬值问题。

就此而言，这次人民币的短期贬值只是一个短期内的特别现象而言，和所谓的“看空中国”根本不沾边，中国的汇率政策大可不必在一些夸大其词的鼓噪中过度反应。长期而言，人民币升值的趋势并没有逆转。如果对此反应过度，解读过度，并进行不适当的干预，不仅不利于人民币汇率改革和国际化的进程，反而给中国“操纵汇率”以口实。同时，也容易给人一种中国面对一点点风吹草动就惊慌失措的感觉，有失大国风范。

在笔者看来，对于拥有3万亿美元以上外汇储备的国家而言，一个月外汇占款减少不到400亿美金根本不值得在政策上进行所谓的应对。而且，热钱的退潮反而有利于减轻国际热钱流入的压力，减少央行基础货币的投放量，对于中国进一步治理通胀和房地产价格泡沫不无好处，有什么好可怕的？同时，人民币连续走跌给中国进一步增加汇率弹性和进一步完善人民币汇率形成机制提供了契机，可以乘此适当增加人民币汇率的弹性，进一步推动人民币汇率形成机制的改革。