凡客明年或收缩产品线 物流成“救命稻草”

“明年不卖凡客牌拖把、电火锅了，品类不能无线扩。”昨日（12月8日），NTA创新传播机构创始人申音在微博上透露最近一次和凡客CEO陈年交谈的“心得”。

中华PE:

对于凡客诚品来说，“多事之秋”还远远没有过去。

“明年不卖凡客牌拖把、电火锅了，品类不能无线扩。”昨日（12月8日），NTA创新传播机构创始人申音在微博上透露最近一次和凡客CEO陈年交谈的“心得”。

昨日，《每日经济新闻》记者就此事向凡客公关部门进行了采访，得到的回复是：“公司只是不断地去尝试，卖得不好的产品肯定就不卖了，并不是收缩产品线”。

尽管凡客否认收缩产品线，但业界独立评论人马岗在接受记者采访时表示，今年凡客重点投入了仓储和品类增长两大块，就目前来看，凡客在品类扩张上的投入过大，且已经到了“失控”地步。由此带来的“死库存”已占很大比例，依此来看，凡客收缩产品线几乎是可以确定的。

虽然在签入一系列颇具个性的明星代言后，凡客积攒了大量人气，但其盈利能力却一直倍受质疑。近日一位名为“vancl的那点事”的博主对凡客盈利能力的提出质疑，在他看来，虽然凡客宣称今年的销售目标要达到100亿，但实际很有可能无法完成，而与之形成强烈对比的则是凡客在营销、人工成本等方面的巨大开支，据其预言，凡客很有可能已经“几近破产”。

对于上述种种言论，凡客在随后给出的公开回应，称博客当中透露的情况不属实，且数据也不准确。

马岗认为，产品线扩张需要在采购、销售等方面的巨大投入，另外新产品的认知度需要一定时间来得以提升，所以新产品的销售大多会遭遇一定困难。他进一步指出，与京东商城和当当网不同，凡客增加的新产品都是自有品牌的品类，无疑会占用更多资源。

据其透露，目前凡客真正盈利的是其旗下的物流——如风达快递。

物流一直在电商的体系中占据着特殊地位，甚至有业内人士称现在很多电商只是一个 “壳”，物流才是其本质，正因如此，几家大型电商十分舍得在物流建设方面“烧钱”。