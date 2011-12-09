阿里巴巴或收购Hulu 外加百亿美元向雅虎赎身

北京时间12月9日消息，据国外媒体报道，科技博客作者尼古拉斯·卡尔森（Nicholas Carlson）周四撰文称，消息人士透露，阿里巴巴集团可能会出手收购视频网站Hulu，然后再用Hulu加上大约100亿美元的现金，来置换雅虎持有的阿里巴巴集团40%的股份。

中华PE:

北京时间12月9日消息，据国外媒体报道，科技博客作者尼古拉斯·卡尔森（Nicholas Carlson）周四撰文称，消息人士透露，阿里巴巴集团可能会出手收购视频网站Hulu，然后再用Hulu加上大约100亿美元的现金，来置换雅虎持有的阿里巴巴集团40%的股份。

雅虎目前市值中的很大一部分，由该公司持有的阿里巴巴集团股份所构成。但是因为这一投资即不符合雅虎的战略，也无法与雅虎的传统美国业务起到协同作用，雅虎董事会当前正在绞尽脑汁的考虑通过某种交易来“释放”这部分价值。

但是无论如何，雅虎方面不能轻易的出售该公司估值达140亿美元的阿里巴巴股份，因为这种交易会产生40%的税款。对雅虎而言，这无疑是一个头疼的问题。

据悉，处理该复杂问题的部分人已经想到了一个明晰的解决方案。他们计划先收购Hulu，然后用Hulu加100亿美元左右的现金，来置换雅虎持有的阿里巴巴股份。

当然，卡尔森认为这一计划完全是属于道听途说。部分的原因是Hulu母公司此前已经决定不再出售Hulu。

