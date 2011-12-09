雅虎起诉虚假中奖信息垃圾邮件获赔6亿美元

12月8日 国际报道 雅虎在起诉向人们发送虚假中奖信息垃圾邮件的诉讼中胜诉，获赔6.1亿美元。垃圾邮件发送的虚假信息称，人们将获得雅虎提供的中奖奖金。



中华PE:

12月8日 国际报道 雅虎在起诉向人们发送虚假中奖信息垃圾邮件的诉讼中胜诉，获赔6.1亿美元。垃圾邮件发送的虚假信息称，人们将获得雅虎提供的中奖奖金。

雅虎并未透露被告姓名。

纽约联邦地方法院法官周一裁定原告向雅虎支付2700万美元商标侵权费，被告因触犯反垃圾电子邮件法案(Can-Spam Act)被罚5.83亿美元以及一笔未披露数量的代理费。

雅虎于2008年提交起诉书，指控垃圾邮件发送者使用虚假中奖信息欺骗用户。雅虎在声明中称，其目的是诱骗收件人提供其银行账户和其它信息，便于“领奖”，然后将消费者信息有偿出售。有时候，一些“中奖者”还被骗取一定的手续费和邮寄费。

雅虎全球品牌保护法律主管克里斯蒂安·多维尔(Christian Dowell)说：“雅虎将坚决捍卫用户权益和雅虎品牌。我们的最终目标是确保用户继续坚信雅虎是美国电子邮件的先锋。”

为帮助教育人们防范此类虚假中奖信息，雅虎和微软、西联及非洲开发银行于2008年创建一个反互联网中奖诈骗联盟。

