电商企业疾走搜索营销路 发掘“反向”商机

电子商务似乎正在激烈的舆论漩涡中变成双面娇娃。一方面，很多电商企业宣布正在高歌猛进；同时又被指行业虚假繁荣，赔本赚吆喝。中国家电第一门户网站库巴科技相关负责人表示，电商市场的增长趋势不可否认，问题在于能否在当前的环境中获得发展。

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电子商务似乎正在激烈的舆论漩涡中变成双面娇娃。一方面，很多电商企业宣布正在高歌猛进；同时又被指行业虚假繁荣，赔本赚吆喝。中国家电第一门户网站库巴科技相关负责人表示，电商市场的增长趋势不可否认，问题在于能否在当前的环境中获得发展。

初试百度推广 企业成功转型

创立于2006年的库巴科技，最初定位是资讯网站，后来发现依然有很多同质化的竞争对手，很快转型做电子商务，开始主要是通过在网上主动推广信息，营销效果并不理想，每月大约能够卖掉十台机器。

由于企业刚起步，当时也是抱着试用的态度使用百度推广，但是他们没有竞买费用较高的关键词、例如“电视”“家电”等，而且采取购买产品型号关键词。通过巧妙使用百度推广，库巴科技用很小的成本就获得了很多客户，订单从最开始的每月10单跃升为每月40、50个订单。到2008年底，库巴科技的销售量已经达到1个亿。2009年实现3个亿的销量。

营销闭环无干扰销售

提升用户体验

2010年，库巴科技成功向国美(微博)融资，除了加大投放力度，还使用了百度的品牌专区，这样，无论消费者是搜索产品或者是库巴科技，都会首先看到库巴科技的信息，成功实现在搜索结果页面对消费者进行拦截。这一营销效果非常理想，不仅访问量大为提升，而且转化率也相当高。

库巴科技相关负责人认为，百度推广的网络营销模式除了吸引客户，更“唤醒”客户的需求，同时引导客户去电商企业网站注册、体验、购买，物流配送等，实现信息流与资金流的无缝对接。

这样一个闭环的销售过程，大大减少了消费者的受干扰因素，为消费者提供了最完美的消费体验。目前，投在百度推广上的比例占到库巴科技推广费用的40%以上，而取得的效果则是其他营销方式的1.5倍；不仅如此，在电商行业，百度推广也成为检验企业线下活动的价值的最佳方式。一般消费者在户外或者活动现场看到企业的推广信息，其实并不能完全记住确切的信息，而经常需要再回到网上去搜索，这个时候，百度推广就像一个“灯塔”和“岗哨”，成功引导潜在消费者成为目标消费者。目前，库巴科技每月销量已经达到1.5个亿，其中40%客户都来源于百度推广。

差异化发展之路

精准定位最重要

目前国内电商企业很多，竞争激烈。库巴科技坚持精品路线的选择，与百度推广实现了完美对接。借助百度推广的可控灵活性，企业可以综合考虑企业的业务特点和服务能力，对重点区域和重点人群进行重点覆盖，提高销售订单转化率。例如可以通过选择专业性不同的关键词、设置不同数量的关键词、选定投放地域和时间段等来调整推广效果，达到不同的推广目标。

而且，借助百度推广的精准营销，库巴科技还发现了另外的商机——“反向定制”。库巴科技CEO王治全认为：中国零售业还没有学会做零售，在国外，百思买和雅马达30%到40%的商品是定制的，在中国无非是把供应商的东西卖给消费者，而不是把消费者需要的东西卖给消费者。要消费者高度理解，这才是零售业。

波士顿咨询公司最新研究报告显示，中国电子商务规模目前已名列全球第二。这一数据表明电商行业在中国的无限发展前景。作为国内互联网和搜索领域的领导者，同时覆盖国内近5亿网民的百度推广推广成为最佳利器，为促进企业精准发现营销商机，帮助更多中小企业实现转型跨越发展，构建了基于互联网生态的新营销体系。

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百度推广庆十载荣耀历程

翔计划再引新十年

在全球经济陷入债务危机、衰退的恐慌下，代表经济发展最活跃成分的中小企业遭遇了前所未有的挑战，找到中小企业良性发展的新的内在驱动力，夯实中国经济可持续发展的基础，成为全社会关注焦点。

2011年，适逢百度推广十周年，全球最大的中文搜索引擎百度在京举办庆典活动，盛邀政府、企业、专家、研究机构等近千人就如何发挥搜索引擎在促进经济发展、构建平等社会的作用进行了深度讨论。随后，百度与工信部联合发布“百万中小企业助力计划——翔计划”，宣布将在“十二五”期间，百度将投入30亿元帮助200万家中小企业实现持续快速发展。

针对当前经济形势，“世界营销实战大师”米尔顿·科特勒博士指出，全球的众多成功案例已经证明，通过搜索引擎营销拓展市场找到客户已经成为中小企业重要的业绩增长来源，百度推广已经成为中小企业增长的重要驱动力之一。

十年来，百度推广成为中国中小企业首选互联网营销平台，服务中小企业超过40万家，为中国经济发展做出不凡贡献。“翔计划”的推出则是百度推广下一个十年的行动指引，也成为国内互联网行业第一个系统的针对中小企业的扶持计划。它涵盖四个方面的内容：一是百度计划每年培养10万搜索营销人才，以提升中小企业的营销能力；二是搭建中小企业服务平台，为中小企业提供优质的搜索营销服务；三是为边远地区、欠发达地区无偿提供免费宣传，促进地区经济发展；四是依托自身的技术和技术优势，为政府部门提供中小企业运行情况的研究报告。

百度副总裁王湛表示，在百度推广十周年之际，我们遴选了一批荣获“搜索营销十年十杰”殊荣的优秀企业代表，希望越来越多的企业能借鉴优秀经验，进一步发挥搜索营销“新生产力引擎”的效用，成长为有影响力、品牌创新力的企业，推动中国经济的持续、健康增长。

