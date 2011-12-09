酒，无论是白酒、黄酒还是红酒，在消费量不断增长的同时，其投资价值也被逐渐发掘出来，这让酒产业相对其他产业，更具备确定的增长性，也更被市场看好。

中华PE:

酒，无论是白酒、黄酒还是红酒，在消费量不断增长的同时，其投资价值也被逐渐发掘出来，这让酒产业相对其他产业，更具备确定的增长性，也更被市场看好。

白酒

中国特色投资发酵

虽然全球经济不景气，但统计数据却显示，白酒行业产量增幅仍居酒业首位，景气度依然高企。

“产量有限、想买的人太多。”记者在茅台(600519,股吧)酒厂实地调查时深深地感受到茅台酒人的无奈。站在茅台酒办公楼上眺望，茅台酒厂和居民住宅错落共生在环山包围的赤水河边的一块狭长坡地上，所谓“国酒茅台”，用“山沟里的茅台”来比喻更贴近事实。

“早在建国初期，毛泽东主席就曾说"茅台酒这么好，何不搞它一万吨"，而经过四十多年不懈努力，在2003年才实现万吨目标，可见茅台酒想多产有多难了。”茅台酒厂一位老技师告诉记者，就是现在近3万吨的产能，与全国喜欢茅台酒的人的需求量来比，也是杯水车薪。而且，即使是一瓶普通的茅台酒，从生产到出厂也要5年，“物以稀为贵可想而知”。

“绝对和相对的稀缺性是中国白酒投资的直接原因。”酒类行业资深人士林晨直言，而白酒保存条件比较宽松，又增加了其消费和投资储存的空间。

除了消费习惯之外，中国白酒自身的传统文化底蕴，决定了民间白酒投资的自然发酵，这种潜在的动力日久弥坚。需要指出的是，不仅仅是白酒，古越龙山(600059,股吧)等黄酒，也出现类似情况。林晨表示，即使宏观经济疲软，但酒具有消费和投资双重属性，其增长性是确定的。

红酒

消费、投资方兴未艾

“看好这个市场，我们才投身其中的。”上海红酒交易中心创始人兼董事长顾光向记者表示。实际上，今年7月该中心正式运行，短短几个月的时间，已经让顾光对未来几年红酒消费和投资交易都充满信心。“我们有望在3年内，实现百亿元的投资级红酒交易规模。”顾光说。

他告诉记者，无论是消费还是投资，红酒在国际市场上已经具有成熟模式，“而国内外市场终究是相通的，所以国内红酒消费和投资市场也会呈现与国际市场类似的趋势”。

据统计，中国红酒消费市场的强劲增长，在2010年约500亿元，其中原装进口红酒占200亿元。

需要指出的是，“中国的红酒消费尚处于市场萌芽阶段，随着国民收入的提高，生活品质的改善，消费结构的升级，红酒市场的发展空间将是巨大的。”分析人士指出，中国内地富裕阶层急剧扩大，对另类投资品需求也剧增。据统计，中国内地可投资资产超过1000万人民币的高净值人群超过38万人，其可投资资产总额超过22万亿人民币。

业内人士预计，到2015年，中国红酒市场规模可以达到800亿元到1500亿元，进口红酒在400亿元到750亿元。“我们的百亿交易目标看似远大，实际上从全行业上来看，占全部交易金额的比例在1/10左右。”顾光说。

爱建证券研报统计，我国每年葡萄酒进口量比较大，2010年进口量30.51万吨，与同期我国葡萄酒产量比为1:3.6左右，2011年上半年进口量已达18.15万吨，继续保持在高水平。

不过，在顾光看来，就像网络泡沫初期一样，在巨大的需求下中国的红酒消费和投资市场也是鱼龙混杂，将来会经历一个大浪淘沙的过程。

“我们从起步就做到交易资金通过工商银行等进行第三方监管，并与上海外高桥(600648,股吧)集团合作设置专业酒窖，为交易货品的安全性和产品的质量提供保障。”顾光说，投资者可随时将酒提出用于消费，也可以托管在酒窖用于转手交易。但他并不鼓励过度频繁的交易，更看重红酒中长期回报。