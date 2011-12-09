随着各大品牌的最新款秋冬季服装在伦敦时装周次第亮相，在被设计师和模特联手演绎出的霓裳世界迷住双眼后，很多人的钱包就要开始减肥了。因为对于女性消费者来说，不管家里的衣橱已经塞得多么满满当当，但永远缺少中意的那一件。

中华PE:

随着各大品牌的最新款秋冬季服装在伦敦时装周次第亮相，在被设计师和模特联手演绎出的霓裳世界迷住双眼后，很多人的钱包就要开始减肥了。因为对于女性消费者来说，不管家里的衣橱已经塞得多么满满当当，但永远缺少中意的那一件。

当然，作为时尚产品，只有那些刚从T台上飘下来，甚至还带着余温的时装才能被摆进伦敦市中心牛津街专卖店的橱窗，那些刚过几个月的的衣服，就可能会被打入冷宫，挂上减价的红色标签了。而至于上一季的“旧货”，只能在市郊的折扣店里才能一觅芳踪了。

时尚是一个巨大的产业，电影《时尚女魔头》就在反复灌输这一观点。而且正如他们所言，去年英国人在买衣服上花了462亿英镑，平均每人置办了753镑行头。而在这笔钱中，大部分都花在了那些“时令货”上。

时尚产业卖的就是新鲜劲，这就等于在将时装卖给那些对T台服装前赴后继的买家的同时，也附送了一个计时沙漏——如果不尽快消费，天天穿出去像孔雀开屏一样，那么身上的衣服很快就会贬值，别人的目光也就会从艳羡到无视。因此买了就跌是时装的特性，毕竟这样才能显出顶花带刺的新鲜劲来。

从时尚的本质来说，这种日常消费品确实和投资联系不在一块。因为和买基金可以保值增值、买黄金可以规避风险不同，满衣橱的时装在绝大部分情况下只能贬值。但如果眼光独到的话，放在衣橱里的衣服也能起到像有价证券一样的效果。比如在20年前花1200镑买了一条伊夫圣罗兰的裙子的话，那么现在这件衣服能在诺丁山的成衣店以2万镑出手。

虽然复古风在今年的伦敦时装周上大行其道，无论首秀的保罗·科斯特洛还是中坚的薇薇安·韦斯特伍德都在重新演绎了“昨日风格”。但说到衣服的保值，其方式已经和古董收藏有些类似了。

就像古董尽量找名匠的作品一样，衣服也要选顶级品牌才有保值的希望。香奈儿、高缇耶都在可选之类，早期的薇薇安·韦斯特伍德和Ossie Clark也不错。当然了，这些衣服一定要保存好它们的品牌商标，因为那可是卓越设计的鉴证。如果没了商标，即使是真货，也只能享受李鬼的待遇了。

决定这些名牌时装保值率的另外一个因素就是服装的质地和品相。当然质地越高级，品相越好的衣服就越值钱。可这点说着容易做到难，因为起码穿过后应及时干洗而不是水洗，闲置时应该挂着而别叠着，保存时不能潮湿也不能干燥......总之如果想让衣服保值的话，最好就别穿着它，而是时时供着它。

在现实中，研究时装投资学更多的是能起到心里宽慰的作用。虽然现在每年在时装周后花钱买衣服并不可能像定期投资那样为以后的退休生活创造良好条件，但知道了时装投资之道后，在下次花钱买衣服的时候起码就会更加理直气壮一些吧。