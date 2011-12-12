凡客危机：挺住，意味着一切

IPO延后、裁员、元老离职，近4年飞速发展的凡客成为今年电商冷冬的一大主角。12月5日，有匿名网友在博客上发表名为《凡客还能挺多久》的系列博文，给凡客详细地算了算账，估计其累计亏空超过20亿元人民币，资金链存在断裂风险，并且因为疯狂扩张产品线。

中华PE:

IPO延后、裁员、元老离职，近4年飞速发展的凡客成为今年电商冷冬的一大主角。12月5日，有匿名网友在博客上发表名为《凡客还能挺多久》的系列博文，给凡客详细地算了算账，估计其累计亏空超过20亿元人民币，资金链存在断裂风险，并且因为疯狂扩张产品线，凡客目前的死库存至少是十几亿元。

当日，创始人陈年对资金链问题给予了否认，并向外界公布了5个月前获得的第六轮2.3亿美元融资的信息。据知情人士透露，凡客的第六轮融资确实已经在年中到账，凡客的资金并不像该博文所描述的那么紧张。比如营销成本，博文中的计算基本上是以刊例价为准，但凡客实际支出远远低于外界的猜测。“而且与众多同样存在资金链断裂风险的中小电子商务企业相比，凡客经过六轮融资，已经深度套牢了投资者。投资方也不会看着他们出事不管的。”据上述知情人士说。

不过，博文也确实反映出凡客发展中的问题，这同样也是中国很多电商发展的误区和风险。正像当初凡客体快速流传一样，如今的凡客危机也快速在同类企业当中相继爆发。

比如营销成本过高的问题。凡客的营销手段在业内被称为经典。有人计算凡客4年间累计营销投入超过10亿元不知是否准确，但陈年确实表示过：一笔订单的营销费用平均是10元，凡客上大量的29元、39元、59元的低价产品，营销费用吞噬了大部分的毛利。

再比如过度追求规模。陈年为2011年定下的销量目标是100亿元，2012年是300亿元。时至年底，据悉陈年100亿元的目标已经很难实现。但当初为了达成这100亿元的目标，凡客进行了大量的投资，包括物流仓储的建设和大量地招聘员工。而这样的设计是建立在资金可以源源不断地供给的前提下。原本计划于今年第四季度IPO延期，后续资金无望。已经完成第六轮融资的凡客也很难在短期内再资融资。

再比如死库存问题。为了从供货商那里谈到最低的价格，凡客很多单品的定量极大。但并不是所有产品都如预期中那样畅销。同时，因为资金链紧张，供货商的账期也是一拖再拖。一些供应商给凡客供货本来利润不高，又不能及时拿到货款。“不仅是凡客，现在一些制造企业听说是电子的订单就摇头。”知情人士告诉《中国经营报》记者。凡客的资金链紧绷的风险，是电子企业普遍存在的现象。此前24券被爆商家上门追讨欠款，58同城被爆拖欠商家货款，敦煌网被爆资金链断裂……

电商陷入一个“亏损做规模”的非正常商业逻辑中，资金链紧绷已经是普遍现象。电商入冬，现金成为他们唯一可以过冬的暖炉。很多企业开始纷纷裁员、缩减开支，调低销售预期，就是要想尽一切办法保住脆弱的资金链。

陈年说：“挺住，意味着一切。”