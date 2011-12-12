电子商务大战：大学生如何分杯羹

中国电子商务研究中心近日的监测数据显示，今年上半年我国电子商务市场交易额达到2.95万亿元，同比增长31%。国家商务部人士预测，到“十二五”末，全国电子商务交易额将达到20万亿元左右

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中国电子商务研究中心近日的监测数据显示，今年上半年我国电子商务市场交易额达到2.95万亿元，同比增长31%。国家商务部人士预测，到“十二五”末，全国电子商务交易额将达到20万亿元左右。对于近在身边、迅速扩张的电子商务市场，大学生创业者自然当仁不让。虽然“寻找货源”和“联系物流”是许多大学生“店主”的“短板”，但以小搏大、返利创意也能让他们在电子商务大战中分得一杯羹。

学生开网店：货源和物流是短板

“大三下学期实习时，每位电子商务专业学生就会被要求开设一家网店。”12月8日，在接受中国青年报记者采访时，石家庄经济学院电子商务教研室主任董志良介绍说，“可到大四毕业时，这些网店有的被转让，有的被废弃，还在热火朝天经营的寥寥无几……”对于这样的结果，兼任河北省电子商务研究会副秘书长的董志良并不讳言。

记者了解到，董志良所说的并非时下大学生创业试水电子商务的个案。“勇试水的多、发展盈利的少”可谓时下大学生办网店的普遍写照。一位曾创办过网店的大学生对记者感叹：投身网店经营，创业容易发展难。

董志良介绍说，开办网店对于大学生创业而言，的确门槛不高。寻找货源、申请店铺、上传商品资料，联系物流、店铺推广，5个步骤，他们要求实习学生一个月“搞定”。对于缺乏创业资金的这一群体，在经营网店的“开店”环节更是“零投入”。

“但经营网店，可不是联系好货源、找好物流，要付出时间和精力这么简单。”董志良话锋一转，这可是对店主各项能力和实力的综合考验。

“相比较而言，大学生创业者普遍善于接受新事物，了解互联网。”但董志良同时指出，他们往往社会关系简单，耐力、抗压能力差。由于与人沟通能力的不足，“寻找货源”和“联系物流”两个环节更是许多大学生“店主”的“短板”。“在与众多网络淘金者面对面的PK中，大学生办网店优势并不明显。”

虽然似乎“负多胜少”，但董志良依然对大学生办网店持“鼓励”态度。

“如今对大学生创业有些误解，认为一定成功才好。”董志良却认为，对他们而言，开网店即便失败，“零投入”买经验，这样的交易也“划算”。

激战校园：小有小的好处

“得大学生者得天下！”董志良认为，善于接受新鲜事物的大学生不仅是如今重要的网购人群，而且随着他们进入工作岗位，购买力也会相应大增。“谁占领了大学生市场，无疑就意味着拥有了未来的无限商机。”

时下众多网商“大鳄”正使出浑身解数，抢滩大学校园。淘宝试图在各高校建立“淘宝社”，凡客在大学生中积极招募“校园代理”，京东商城的“校园之星”选拔赛则在全国六大赛区火热进行中……

面对“大鳄”来袭，Liglog校园团的主创人吴世勇的表现却颇为“淡定”。“和淘宝这样的大鳄，在全国市场‘肉搏’，我们会死得很难看。”石家庄经济学院华信学院的这位大三学生颇有底气地表示：“但在我们学校这一亩三分地，鹿死谁手，还真不一定！”

Liglog就是要和网商大鳄们比“小”。他强调说：小有小的好处。

目前，Liglog的网购市场只限华信学院等几所大学校园。“我们不存在任何推广难的问题。”即便是发传单到每一个宿舍的“扫楼”行动，成本也有限。而将“蓝精灵体”团歌放至学校的贴吧上，很快就能在同学中传唱。吴世勇甚至考虑，在校园广播站投放推广广告，以改写广播站无广告的历史。

“我们团购什么，基本都通过QQ群征求同学们的意见，或者干脆问问同宿舍的姐妹。”Liglog校园团成员之一的豆林珊告诉记者，他们不放弃每单小生意，就是买几角钱的糖，也会送货到宿舍，而且货到付款。

而对于Liglog的粉丝来说，校园的购物网站安全性更高。

今年10月，Liglog和几家大型购物网站一同低价卖一品牌的芦荟胶。126支芦荟胶送到同学手中后，却被发现是假冒的。为了不被同学们戳脊梁骨，在最短时间里，他们将126支全部收回。而从大型购物网站买到假货的同学，则颇有求告无门之感。

当然Liglog也不是万能的。“我们不卖衣服。”豆林珊说，不然在不大的校园里，会随时随地上演“撞衫”大戏。

董志良观察发现，盲目求大求全可谓是时下大学生做网购难成功的“通病”。因而对于Liglog团队的经营之道，他颇为认可。“发展校园电子商务，契合消费者需求走亲民路线，靠地域化和特色化求发展，大学生完全可能从网商大佬嘴边‘虎口夺食’。”董志良评价说。

返利创意：睡觉都能挣钱

近日，彭少强所创办的“乐返网”月销售额突破百万元。在今年年初，24岁的他，还是一个为迫在眉睫的就业而发愁的专科学生。焦虑中，市场营销专业的他敏感嗅到了商机。

近年来，迅速壮大的购物网站间竞争愈发激烈。为了求得先机，各网站为求推广痛下血本。除了大做广告，更是纷纷让利求链接。“只要网购者经过我的网站链接进入并最终成交，购物网站便要按照成交额的比例给我返利。”彭少强介绍说，凡客网曾开出16%的高价。“我将10%让给经过我的网站的网购者，我还能得到6%的提成。”

将这些购物网站集合起来，专门办一家购物返利经营模式的网站，在他看来简直就是一个“躺着睡觉都能挣钱”的金点子。而实际上，从父母那里借钱时，他也是这样说的。

用借来的240元，彭少强注册了域名、租赁了空间。2011年3月，“乐返网”低调上线。他至今还记得，3月11日一天就为其进账400元。当月，“乐返网”不仅为购物网站带去了6位数的销售额，也给他带来了8000元的收入。这是连他自己都没有想到的。

在董志良看来，通过向电子商务企业出售服务，大学生同样可在迅速做大的电子商务市场中分杯羹。对他们而言，凭借对互联网商机的敏感与独特的创意，在竞争中优势还颇为明显。

为了突破网站发展中的推广瓶颈，彭少强就曾想出妙招：购物者只要在网站上评价此次购物时提到“乐返网”并留下网址，就会获得3角钱奖励。

“一位上海网友一天就为他推广30多次，领走了10元钱。”彭少强对记者强调说：“别小看这3角钱！”凭借这一创意之举，成立仅仅几个月，乐返的日点击量就达2000次左右，会员也达到几万人。由于网站成功运营，他本人在毕业后也得以迅速组建“乐返网”工作室。

几天前，有风投要投资20万元入股“乐返网”。彭少强表示，入股可以，但20万元顶多可占网站股份的10%。精明的他笑着对记者说：“还别嫌少！”

虽然几个月前创办乐返网只用240元，如今再造一个“乐返网”却绝非易事。“随着一些网商大佬在网购中渐成气候，其返利幅度已大大压缩。凡客就由成交额的16%下调至10%。”也正是依靠短期内积累的几万名会员，“乐返网”才可高枕无忧。

彭少强不禁感叹：“借助电子商务的发展之势，240元就能成就互联网上的一个奇迹；错过了时机，20万元不过是公交车上4个月网站推广字幕广告的费用。”