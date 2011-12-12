行业在转型 电商行业有望明年走出冬天

“生意的本质其实就是要赚钱，不赚钱的生意其实就是故事，就是泡沫。”这是乐淘网CEO毕胜在2011华人经济领袖中欧宣讲会中的说辞，里面的泡沫指的就是如今的电子商务。

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“生意的本质其实就是要赚钱，不赚钱的生意其实就是故事，就是泡沫。”这是乐淘网CEO毕胜在2011华人经济领袖中欧宣讲会中的说辞，里面的泡沫指的就是如今的电子商务。此番言论一出，刘强东第一时间在微博上表示赞同毕胜的观点，同时他也认为“困难总会存在！行业终将迎来光明！”

像毕胜一样悲观的人在业界尚属少数，更多的人士承认现在电商处于痛苦时期，但明年就可能走出冬天。

行业泡沫在减少

刘冠吾认为，现阶段并不是泡沫最高峰的时期，今年初才是最严重的泡沫时期，“整个上半年企业都在疯狂融资，但下半年开始，VC的投资热情明显降温了。”趋于理性的投资让大型B2C企业放缓了圈地的步伐，没有资金支持的中小企业唯有以倒闭收尾，“现在的泡沫基本只存在于中小B2C企业，并且泡沫正在减小，对京东、当当、亚马逊中国等基础牢靠的企业来说都是好事。”

同样，乐淘网相关工作人员也向记者表示，泡沫的确是存在的，但现在并没有想象中的那样严重，只要挺过这段日子就好了。

这是一个优胜劣汰的过程。王亭亭也认为“寒冬”只是对于局部行业来说，泡沫也只是对于那些自身定位有偏差的企业而言，更多企业依旧是机会大于风险，“随着VC的谨慎，企业也会更理性对待‘烧钱’营销，会将自身业务做整合以适应市场”，他表示这是行业调整的过程，更是企业发展必经的转型之路。

有需求就会有出路

电商企业虽然风风光光，但是普遍都在亏损，这是不争的事实。当当网第三季度财报显示，整体亏损达7110万元。同样，京东商城也一直处于亏损状态，刘强东曾表示盈利或许要到2012年下半年。

电商企业因此不得不“节衣缩食”，京东商城宣布对金额不足39元的订单收取5元运费，当当向商户分摊“促销费”，乐淘砍掉了80%的营销费用……但李代山认为，从长远看来，电子商务依然是有钱可赚的，只要更改了行业内的不良习惯之后，“网购省去了传统企业中间环节的成本，用户可以买到更为优惠的商品，这部分需求还是很高的。”

同样，王亭亭也透露，2010年我国网购整体金额为4610亿元，而今年这一数据达到了7600多亿元，整整增长了60%，“网购市场发展的确很快，这说明市场需求大，有需求就会有发展。”

从用户层面来看，我国网民的数量在不断增加，潜在网购消费群体也呈现增长趋势，“两年后网民基数肯定翻番，特别是农村用户这一块”，李代山又从企业角度来分析，京东、凡客、当当等B2C已经完成了抢占用户、增长流量的阶段，整个市场占有量也趋于稳定，各企业经营模式渐渐成熟，逐步进入到注重盈利的阶段中去，“两年后一定会大规模盈利。”

“明年中下半年应该就能走出冬天了”，刘冠吾说道。王亭亭也表示明年电商行业可以出冬，并认为虽然现在各企业IPO之路并不顺利，但并不代表没有成功的可能，一旦获得融资，企业会更注重经营，而非过度砸钱营销，“现在已经开始重视商务的本质了，届时企业们更会在内功上下功夫，注重渠道建设。”

差异化决定成败

跑马圈地、快速烧钱，电商的营销成本远远高于传统渠道。从商业角度来说，严重亏损的商业模式也是不健康的，电商转型亦是大势所趋。王亭亭认为，所谓电子商务，电子只是手段，商务才是重点，“主流的电商企业已经开始向商务转变，注重渠道建设了。”不仅是上游供应链的整合，还包括仓储、配送等各方面。就目前情况，目前大型的B2C企业纷纷建立自有配送团队，比拼“最后一公里”的体验。

物流的成本巨大，但各企业依然拼着命加大这方面的投入，并以免运费作为争夺用户的手段之一。终于，京东商城率先打破此局，决定于11月25日起，对金额不足39元的订单收取5元运费，此举被业内人士认为是电商企业逐渐恢复收取运费的开端。

“其实这就是企业经营模式正常化、成熟的表现。”李代山认为京东已经培养了一定的忠实用户，收取小额订单的配送费一方面可以缓解成本压力，另一方面还能提高营业额，有提升利润的作用，“这才是一个企业应该走的路。”

同样，团购企业也开始走向更为成熟的B2C的经营模式，拉手网欲开拉手商城、聚美优品开设奢侈品频道。刘冠吾认为，B2C企业无论是从数量、融资力度和上市成功率来说，都比团购有着更明显的优势，“他们的模式已经趋于成熟，加入B2C业务后的团购企业的IPO之路或许会更加顺畅”。

王亭亭表示，将来市场中综合性的网购平台应该只有三四家，但是会有一批依附于用户特殊需求而生的B2C企业，他们着力于单一领域的网购市场，“服装、3C已经是公认的成熟网购品类，将来家居、家装、旅游类的网购市场还会猛增，服务类的网购会越来越多。”

差异化发展，走精细化路线同样也是李代山的观点，“虽然大家都想做平台，做电商中的‘沃尔玛’，但实际上并不会有太多，更多的还是专注于不同领域上的企业。”