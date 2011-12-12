李小林：新兴市场国家通胀压力仍然较大

由沃特(中国)财务集团主办的“2011沃特金融峰会”于2011年12月10日-12日在广州举办。本次峰会主题为“2012，终点还是起点？”，东方财富网全程直播。以下为中国人民对外友好协会会长李小林发言实录。

中华PE:

由沃特(中国)财务集团主办的“2011沃特金融峰会”于2011年12月10日-12日在广州举办。本次峰会主题为“2012，终点还是起点？”，东方财富网全程直播。以下为中国人民对外友好协会会长李小林发言实录。

李小林：尊敬的各位来宾、女士们、先生们，大家上午好！今天2011沃特金融峰会在这里隆重开幕，我谨代表中国人民对外友好协会向各位嘉宾的光临表示热烈的欢迎，本次峰会是由沃特财务集团和我会共同主办，旨在共同迈向经济走向，为中国企业与全球投资者提供更加直接畅通的交流平台，我们很高兴邀请到广东省副省长陈云贤先生，美国前总统吉米。卡特先生，美国内华达州布莱恩。克劳利克等许多嘉宾出席本次峰会，在此对你们的到来表示最衷心的感谢！

本次峰会之所以选择在这样一个时机召开是别有一番深意的，当前的世界形势错综复杂，一些主要经济体经济增速下滑，一些国家主权债务问题突出，国际金融市场动荡不已，新兴市场国家通胀压力仍然较大，世界经济复苏的不稳定性和不确定性突出，风险挑战增多。本月初联合国发布的2012年世界经济形势与展望报告中警告，发达经济体经济陷入其中，踌躇前行，联合国经济学家指出即将到来的2012年将成为世界经济继续低速增长或重新陷入衰退的关键一年，在这种情况下，尤其需要国际社会同舟共济、携手应付。

中国是国际社会的重要成员，改革开放30年中国发展取得举世瞩目的成就，为世界经济发展做出重要贡献，根本中国国务院新闻办今年发布的中国的和平发展白皮书中，中国近年来对世界经济增长的贡献率均达到了10%以上，在过去10年里，中国平均每年进口6870亿美金的商品。在1997年，亚洲金融危机引起周边国家货币大幅贬值的情况下，中国趋于稳定。2008年金融危机发生之后，中国推动国际金融体系的改革，参与各国宏观经济政策协调，参与国际金融贸易融资计划和金融合作，组织大型采购团赴海外采购，向其它国家伸出援手。

在危机的阴霾下能够保持经济稳步增长的国家少之又少，国外很多朋友把北京、上海这样大城市等同于中国，中国仍是13人口的发展中国家，还有很多欠发达地区，中西部差距、贫富差距造成一系列的社会问题都有待解决，中国将集中力量办好自己的事情，继续沿着和平发展的道路走下去。在保证自身发展的同时，承担相应的国际责任，为社会经济复苏做出自己应有的贡献。

我所在的中国人民对外友好协会成立于1954年，是中国最早也是最大致力于增进友谊推动国际合作的人民团队，目前已与世界近500个民间团体和机构建立合作关系，多年来我们为促进中国与世界各国在政府、经济、文化等各领域的交往付出了努力，也取得很大的成效。去年我们与沃特财团合作在上海举办了2010沃特金融峰会，我们将继续合作下去做一些实实在在的工作，希望在座的各位一同为实现目标而努力。

最后，再次对各位嘉宾的到来表示感谢，也特别感谢广东省人民政府为本次峰会所做出的努力，并预祝峰会取得圆满成功，谢谢大家！