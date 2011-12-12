叶檀：不抑制房产热 中国不可能有创新产业

北京大学文化产业研究院副院长陈少峰表示，目前全国文化产业园区、集聚区数量已逾万家，甚至在区县、乡镇都会发现它们的身影，但其中真正能做到文化产业集聚的不到5%，“我国文化产业园区的数量惊人，虽然国家承认的只有1300个，但实际上估计13000个都不止”。

中华PE:

中国创新行业正在泛房地产化。

《经济参考报》连续从文化、云计算、险资等角度报道，行业发展大干快上以创新为名跑马圈地现象。

以文化产业为例。

北京大学文化产业研究院副院长陈少峰表示，目前全国文化产业园区、集聚区数量已逾万家，甚至在区县、乡镇都会发现它们的身影，但其中真正能做到文化产业集聚的不到5%，“我国文化产业园区的数量惊人，虽然国家承认的只有1300个，但实际上估计13000个都不止”。资料显示，当下中国已经立项通过审批的影视基地有110余家，除此还有很多在建的项目和计划建设的项目。而新建影视基地中，95%的项目投资过亿元。北京大学文化产业研究院影视中心调查数据显示，目前，国内的影视基地能实现盈利的并不多，80%处于亏损，15%处于温饱，只有5%的影视基地可以实现盈利。中国主题景点国际峰会2006年披露，20年间建设的2500多个主题公园70%亏损、盈利的不过10%，被套牢的巨资达1500亿元。

巨亏之下，投资不止，止血的办法就是圈地。创意园土地价格非常便宜，配套费用低，手续简单，开发成本相对较小。而有些企业为了避免楼市调控影响，通过申请投建文化产业项目来曲线拿地。

看看，精神被阉割，出产的文化产品影响力还不如一只功夫熊猫，圈地却已遍及大江南北。越圈，文化原创力越弱，因为所有的精神都集聚于土地收益，只要土地收益能够翻番，影视的亏损就可一笑了之。

再看云计算。据不完全统计，目前国内已有30多个省市自治区已经提出或业已制定云计算发展计划。专业研究机构IDC认为，2011年中国的云计算服务市场规模较前一年将有接近50%的增长。

中国工程院院士李德毅近日公开抨击，不少地方政府虽然将云计算定义为战略性新兴产业，但依然是采用原始的征地、盖房子和招商引资，将云计算搞成第二个房地产。“云计算本身是一种绿色计算，不是比规模、比设备、比厂房，发展云计算决不能变成简单的圈钱圈地。”岂止云计算，物联网、新能源，只要沾着高科技，就与商业地产、工业地产沾上了边，就轻易地沦落为跑马圈地、获取土地溢价的原始囤地模式。

这还不是结束。笔者曾经听一位创新企业的企业家表示，当地政府逼迫他们搬迁，原因很简单，以工业园为名圈地之后，土地成熟价格大涨，于是就动脑筋变成住宅地产以获暴利，逼迫创新企业搬迁，可以名正言顺再圈一块工业园。

房地产不仅已经影响上下游60多个行业，成为中国金融业的信贷润滑剂，还成为中国高科技行业与文化行业的遮羞锦被。有了房地产，亏损的企业能够赢利，中国金融信贷缺乏信用也能运转，我们对于房地产迷恋到疯狂的程度，即使业内人士大声提醒超额利润的黄金时期已经过去，也难挡赴汤蹈火的英雄连袂而来。

如果中国房地产继续处于泡沫期，能够获得超额收益。可以肯定，所有的创业者都会变成圈地者，他们左手拍影视，右手建影城；左手发展云计算，右手建祥云天宫，把文化与高科技当成尚方宝剑，真正获得的利润来自于土地溢价与上市之后的资产重估。如果以10000个文化创意园保守估计，就算每个创意园只有1平方公里，也达到1万平方公里，其潜在收入与每况愈下的文化产业赢利水平不可同日而语。

我国亟需发展的文化产业如何呢？数据显示，我国动漫产业年产量达22万分钟，但只占到世界总产值的0.68%；日本却以年产10万分钟的产量，占到世界动漫总产值的68%。90分钟的动漫电影《功夫熊猫2》相当于我国3万分钟的动漫作品带来的产值。而物联网企业与新能源领域，中小企业出现大面积亏损——不建立良性市场机制，不面向消费者，一味靠土地，必然成为一剂毒药。剔除房地产收益，才能真实面对高新技术。

中国创新行业正在泛房地产化。

《经济参考报》连续从文化、云计算、险资等角度报道，行业发展大干快上以创新为名跑马圈地现象。

以文化产业为例。

北京大学文化产业研究院副院长陈少峰表示，目前全国文化产业园区、集聚区数量已逾万家，甚至在区县、乡镇都会发现它们的身影，但其中真正能做到文化产业集聚的不到5%，“我国文化产业园区的数量惊人，虽然国家承认的只有1300个，但实际上估计13000个都不止”。资料显示，当下中国已经立项通过审批的影视基地有110余家，除此还有很多在建的项目和计划建设的项目。而新建影视基地中，95%的项目投资过亿元。北京大学文化产业研究院影视中心调查数据显示，目前，国内的影视基地能实现盈利的并不多，80%处于亏损，15%处于温饱，只有5%的影视基地可以实现盈利。中国主题景点国际峰会2006年披露，20年间建设的2500多个主题公园70%亏损、盈利的不过10%，被套牢的巨资达1500亿元。

巨亏之下，投资不止，止血的办法就是圈地。创意园土地价格非常便宜，配套费用低，手续简单，开发成本相对较小。而有些企业为了避免楼市调控影响，通过申请投建文化产业项目来曲线拿地。

看看，精神被阉割，出产的文化产品影响力还不如一只功夫熊猫，圈地却已遍及大江南北。越圈，文化原创力越弱，因为所有的精神都集聚于土地收益，只要土地收益能够翻番，影视的亏损就可一笑了之。

再看云计算。据不完全统计，目前国内已有30多个省市自治区已经提出或业已制定云计算发展计划。专业研究机构IDC认为，2011年中国的云计算服务市场规模较前一年将有接近50%的增长。

中国工程院院士李德毅近日公开抨击，不少地方政府虽然将云计算定义为战略性新兴产业，但依然是采用原始的征地、盖房子和招商引资，将云计算搞成第二个房地产。“云计算本身是一种绿色计算，不是比规模、比设备、比厂房，发展云计算决不能变成简单的圈钱圈地。”岂止云计算，物联网、新能源，只要沾着高科技，就与商业地产、工业地产沾上了边，就轻易地沦落为跑马圈地、获取土地溢价的原始囤地模式。

这还不是结束。笔者曾经听一位创新企业的企业家表示，当地政府逼迫他们搬迁，原因很简单，以工业园为名圈地之后，土地成熟价格大涨，于是就动脑筋变成住宅地产以获暴利，逼迫创新企业搬迁，可以名正言顺再圈一块工业园。

房地产不仅已经影响上下游60多个行业，成为中国金融业的信贷润滑剂，还成为中国高科技行业与文化行业的遮羞锦被。有了房地产，亏损的企业能够赢利，中国金融信贷缺乏信用也能运转，我们对于房地产迷恋到疯狂的程度，即使业内人士大声提醒超额利润的黄金时期已经过去，也难挡赴汤蹈火的英雄连袂而来。

如果中国房地产继续处于泡沫期，能够获得超额收益。可以肯定，所有的创业者都会变成圈地者，他们左手拍影视，右手建影城；左手发展云计算，右手建祥云天宫，把文化与高科技当成尚方宝剑，真正获得的利润来自于土地溢价与上市之后的资产重估。如果以10000个文化创意园保守估计，就算每个创意园只有1平方公里，也达到1万平方公里，其潜在收入与每况愈下的文化产业赢利水平不可同日而语。

我国亟需发展的文化产业如何呢？数据显示，我国动漫产业年产量达22万分钟，但只占到世界总产值的0.68%；日本却以年产10万分钟的产量，占到世界动漫总产值的68%。90分钟的动漫电影《功夫熊猫2》相当于我国3万分钟的动漫作品带来的产值。而物联网企业与新能源领域，中小企业出现大面积亏损——不建立良性市场机制，不面向消费者，一味靠土地，必然成为一剂毒药。剔除房地产收益，才能真实面对高新技术。

这还不是结束。笔者曾经听一位创新企业的企业家表示，当地政府逼迫他们搬迁，原因很简单，以工业园为名圈地之后，土地成熟价格大涨，于是就动脑筋变成住宅地产以获暴利，逼迫创新企业搬迁，可以名正言顺再圈一块工业园。

房地产不仅已经影响上下游60多个行业，成为中国金融业的信贷润滑剂，还成为中国高科技行业与文化行业的遮羞锦被。有了房地产，亏损的企业能够赢利，中国金融信贷缺乏信用也能运转，我们对于房地产迷恋到疯狂的程度，即使业内人士大声提醒超额利润的黄金时期已经过去，也难挡赴汤蹈火的英雄连袂而来。

如果中国房地产继续处于泡沫期，能够获得超额收益。可以肯定，所有的创业者都会变成圈地者，他们左手拍影视，右手建影城；左手发展云计算，右手建祥云天宫，把文化与高科技当成尚方宝剑，真正获得的利润来自于土地溢价与上市之后的资产重估。如果以10000个文化创意园保守估计，就算每个创意园只有1平方公里，也达到1万平方公里，其潜在收入与每况愈下的文化产业赢利水平不可同日而语。

我国亟需发展的文化产业如何呢？数据显示，我国动漫产业年产量达22万分钟，但只占到世界总产值的0.68%；日本却以年产10万分钟的产量，占到世界动漫总产值的68%。90分钟的动漫电影《功夫熊猫2》相当于我国3万分钟的动漫作品带来的产值。而物联网企业与新能源领域，中小企业出现大面积亏损——不建立良性市场机制，不面向消费者，一味靠土地，必然成为一剂毒药。剔除房地产收益，才能真实面对高新技术。