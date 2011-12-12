吴晓灵：统一监管规范 平等内外待遇

全国人大财经委副主任委员吴晓灵指出：政府应在物权保障、税收适用、设立门槛、完善监管方面抓紧出台政策法规，为融资租赁业发展创造良好的政策环境，包括平等对待境内外资金设立融资租赁公司、通过立法统一规范金融类和非金融类融资租赁公司等。

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全国人大财经委副主任委员吴晓灵指出：政府应在物权保障、税收适用、设立门槛、完善监管方面抓紧出台政策法规，为融资租赁业发展创造良好的政策环境，包括平等对待境内外资金设立融资租赁公司、通过立法统一规范金融类和非金融类融资租赁公司等。

在近日召开的“2011年中国融资租赁年会”上，吴晓灵在书面发言中表示，融资租赁是金融业中非常重要的业务模式，但目前在中国尚未获得真正发展，把握当前的历史机遇需要政府和业界的共同努力。

吴晓灵认为，在全球经济金融面临困局的时候，政府应创造良好的政策环境，让金融业在服务经济复苏上发挥更大的作用。融资租赁以债权物权相结合、融资融物相结合为特点，对于企业获取固定资产、实现设备更新和促进企业产品销售方面有着重要的作用；对于抵押物不足的中小企业，小微融资则有更大的现实意义。

但是，目前融资租赁的发展面临一系列政策环境问题：银监会与商务部各自监管一部分融资租赁公司，监管办法不统一；商务部监管的融资租赁公司中，内资尚处于试点状态，内外资不平等发展。此外，在法律法规、税收政策、登记制度等方面存在不利于融资租赁业发展的障碍。

吴晓灵表示，希望政策尽快允许中国资本能与外资一样平等地发起融资租赁公司；希望政府能尽快将《融资租赁管理条例》列入立法计划，统一规范金融租赁公司和融资租赁公司的行为；希望高院在立法、修法均不能在短期内实现的情况下出台司法解释，完善对融资租赁物权的保护。

对于融资租赁公司的经营发展，吴晓灵提出两点建议：一是，融资租赁公司要多渠道融通资金，真正在经营性租赁上下工夫，充分发挥租赁业资产融资、改善企业财务报表、优化税务安排、降低交易成本、联结产销的制度优势；二是，以行业自律和市场自律弥补政策法规缺位，为行业发展创造良好环境。