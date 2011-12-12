在巨大的社会压力之下，我们无奈地发现，身体不断亏损，是因为曾经用透支身体来为自己的人生牟利；但不得不说，用身体透支而得来的金钱，却总有一天要拿出来为身体埋单。

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在巨大的社会压力之下，我们无奈地发现，身体不断亏损，是因为曾经用透支身体来为自己的人生牟利；但不得不说，用身体透支而得来的金钱，却总有一天要拿出来为身体埋单。

身体的过度使用

每天起床后，我们便开始了忙忙碌碌的一天，或者为工作，或者为学习，或者为家庭……这几乎是每个现代人的生活模式。

17岁的玲玲是一名高中学生，生活对于目前的她来说也许非常简单：每天早晨6点起床早读，接着坐到教室里，上午4节课，下午3节课，然后再夜自修，看书学习，心无心无旁骛。除了600多度的近视，在她还不到20年的人生经历中最痛苦的就是体育考试，400米跑和仰卧起坐从来没有及格过。

25岁的小王1斤多的白酒下肚依旧面不改色。领导看中了他的这项才能，让他负责接待客户，餐桌上觥筹交错让他乐此不疲。年纪轻轻就出现的“啤酒肚”倒成了他“事业有成”的证明。

已步入中年的老胡十分敬业，是单位公认的“笔杆子”、“老黄牛”，有时为了赶材料他可以连着干上几个通宵。时间久了，他也养成了每天办公到晚上12点的习惯。他经常引用这句话描述自己的观点：“在生活这辆马车上，你既然坐在了驾驶的位置，你就只能绷紧全身的肌肉和神经，吆喝着，呐喊着，继续走向前去。”

该为身体投资了

在我们充分利用自己身体去实现人生目标的时候，很少有人对自己的身体进行投资，即使有人花时间美容，也是出于人际交往的目的。在给身体投资方面，不少老年人倒有自觉意识，而上班族尽管也晓得其中道理，但是几乎都被其他事情挤得没有立足之地。好像所有的事情都比自己的身体重要，结果得病了。病了及时治疗还算明智，但多数人以小病没有妨碍而不予重视，等到得病不能不去就医了，还对医生说，要用最快的方法把他的病治好，因为他很忙，殊不知，“病来如山倒，病去如抽丝”。这样对待自己身体的态度，不能不说是现代人的一种失误，也可称是一种悲哀。

27岁的婷婷找到了自己喜欢的工作后，很长一段时间都忽视了自己的身体。夏天了，也越来越容易疲倦。开美容的朋友看着她逐渐长出眼角的细纹，告诉她该用眼霜了，但她总是一笑而过。她自认不是个细心的人，千奇百怪、琳琅满目的保养品，实在不知道怎么涂到脸上，而且也不知是不是真的有效。化妆品可以不研究，但是自己的身体，可不能不研究！身体，革命的本钱嘛！再说了，多运动一下，注意一下饮食，自己多下厨房……也利于调节情绪。看见报纸上诱人的健身广告，就狠狠心，掏出1000元办了一张年卡。

年近50的张姐是个闲不下来的人，自家盖房子也要亲历亲为。由于盖房子是件体力活，那段时期她的胃口大了不少，只是这房子盖好了，饮食的惯性依然存在，一年时间里竟然增重了15公斤，从一楼爬到二楼能让她累得气喘吁吁。为了自己的健康着想，张姐也赶起了时髦，花上1500元，把身体交给了时下最流行的“点穴减肥”。

从事推拿工作的许柳红目前在县城里拥有两家推拿店，每天晚上八九点后顾客就络绎不绝，一直持续到凌晨。据柳红介绍，上半夜来的大多是白天努力工作使颈椎劳损了的顾客，而下半夜来的大多是打牌、搓麻将过度的。

健康就是财富

经济学家曾特别研究过健康经济学。从他们的角度来分析，劳动者的人力资本存量主要由健康、知识、技能和工作经验等要素构成。虽然这些要素的增进都会提高人个的生产率，即改善个人获得货币收入和生产非货币产品的能力，但唯有其中的健康存量，决定着个人能够花费在所有市场活动和非市场活动上的全部时间。因为有病就影响生产，经济学家出于计算的方便，往往用无病天数来表示健康，或者用有病时间内发生的直接和间接费用来估算疾病损失。

也就是说，如果我们总想着年轻的时候过得苦一点没关系，这样退休的时候才可以悠哉悠哉享受生活，这样的如意算盘恐怕很难实现。因为庞大的事业往往以健康的消耗为代价，还没等到享受的时候，健康存量就用完了。所以说，作为一个精明的投资者，最重要、也是最基本的投资，当然是自己的健康。

身体重点投资区

眼 激光治疗近视3000元，一个割双眼皮手术收费800元，一瓶国际知名品牌的眼霜200~1000元不等……据了解，割双眼皮一直都是许多普通人接受美容手术的开端。

脸 一支洗面奶10~100元不等，一个电动剃须刀最少几十元……小脸美女是当今时尚，所有的时尚杂志都会教你用化妆、配饰来缩小脸部的视觉效果。日化产品生产商则推出瘦脸的香皂、洗面奶。而整容医院干脆直接抽脂、削腮、磨颧骨。

胸 每个女人至少都有两个以上文胸，差的10多元，“爱幕”、“古今”塑身内衣400元。当文胸不再满足“挺美”的需求时，硅胶这种软塌塌、半固体的物质曾予以许多女士“重生”般的信心，但也带来许多追悔莫及的痛苦。一直以来，娱乐界的隆胸之风很大程度上影响了普通民众对胸部的审美取向。

腰 据笔者所知，每个女人都希望自己的腰能更细些。君子好逑的“窈窕淑女”的圈子里没有“杨贵妃”的立足之地。

腹 腹部的赘肉不仅仅是蜡毛小新嘲笑他妈妈的笑柄，也成为所有女性的社会认同标准之一。在一定程度上，赘肉意味着步入中年，意味着忙于家庭、私人生活失败，意味着被时尚与流行所遗忘。

身体投资忌虚假繁荣

每个人都面临身体的亏损：股票伤害你的心脏，垃圾食品伤害你的智力，电脑伤害你的颈椎，饭局伤害你的胃，持续18个小时的工作时间伤害你的肾，代表友谊的68度五粮液伤害你的肝。现在很多人已经意识到身体的重要性，也愿意在身体上花钱，但不知道怎么花：在保健品上花钱，做激光近视手术，见缝插针去健身中心，在广告的诱惑下隆鼻修下巴……但更多的时候，这种对身体的投资会变成一种伤害———健身的时间是因为连夜加班而节省的，整容后的美丽承担的是手术的风险与后遗症，保健品可能带有有毒成分……

因此，身体投资切忌虚假繁荣，正确的身体投资观来源于正确的生活观。曾经有一位90多岁的长寿老人向笔者谈起他的健康观念，他特别强调了“三个半分钟”和“三个半小时”。“三个半分钟”是：醒过来不要马上起床，在床上躺半分钟；坐起来又坐半分钟；两条腿下垂在床沿又等半分钟。“三个半小时”是：早上起来运动半小时：午睡半小时；晚上6至7时漫步行走半小时。

然而对于健康和事业常常不能兼顾的青年和中年人来说，每天留一分力气给身体，不要把自己当成不休息的机器，休息多了，睡够了，把身体的主控权和能量还给身体，让身体把该做的事做好，也许就是相对的健康习惯了。