岁末电商返券促销掀高潮 勿被“实惠”蒙蔽

电商返券促销又见高潮。电商们返券优惠貌似“给力”，但消费者在持券消费时却不得不面对各种使用限制，稍不留神就会陷入“温柔陷阱”。网商促销返券的行为侵害了消费者的公平交易权，属于误导消费的行为。有关部门应加强监督管理，有效规范网购促销活动。

中华PE:

电商返券促销又见高潮。电商们返券优惠貌似“给力”，但消费者在持券消费时却不得不面对各种使用限制，稍不留神就会陷入“温柔陷阱”。网商促销返券的行为侵害了消费者的公平交易权，属于误导消费的行为。有关部门应加强监督管理，有效规范网购促销活动。

岁末电商返券促销掀高潮 消费者勿被“实惠”幌子蒙蔽

时值年末，各大商场都开始进行促销大战，这股风气同样也刮到了网络，各大电商打出了“满100元送200元”、“满200元送400元”的疯狂让利促销口号，但不少消费者却从中发现问题，这些电商们送的购物返券使用上限制颇多，不但没有让消费者感到实惠，反而让消费者更加揪心。

曾经广被诟病的实体商场购物返券热潮，如今在网上商城发展的是如火如荼。然而，目前我国还没有出台监管网购促销的政策法规。因此，消费者如果接受网络返券促销之前，一定要仔细查看其返券消费的规则和细节，谨防掉入电商的“温柔陷阱”中。

网上商城掀起返券潮

时下已进入12月，各大商家的年底促销战提前打响，打着“全面让利消费者”的旗号，各商家优惠补贴、价格直降、赠送礼品等系列举措层出不穷。一淘网最新发布监测显示，当前线上商家正在进行的各种促销活动超过500个，在一淘网“促销活动”频道我们可以看到，当前正在进行的促销活动非常多，除了淘宝商城、当当、凡客等知名网站，淘鞋网、绿盒子、西街、优购等众多网站，也都有针对性的活动举行。而曾经风靡实体商场的购物返券活动，如今也在网上商城成为热潮，当当网、京东商城、凡客诚品等纷纷推出各种返券促销优惠。从11月初开始，各类B2C网站都更积极地通过返券的形式开展营销活动，这波返券潮从光棍节高峰一直延续至今：当当网日前推出“满100元送200元”的店庆活动后；京东商城也随后打出“满百送百”的标语；在“光棍节”大赚一把的淘宝网近日又宣布12月12日将推出本年度最大型的网购盛宴，活动期间淘宝网会送出数千万的现金红包。

购物返券是电商最常用的促销手法，在火热的促销氛围中，消费者很容易被商家诱惑，购买商品，然而之后赠送的购物券却让消费者高兴不起来。

网购返券限制多

网上商城返券促销活动如火如荼，然而，消费者却不难发现返券存在着各种条件限制，想要获得实惠还真不是件容易事，稍不留神返券就成了一张废纸。

刘小姐几天前参加了凡客诚品推出的“满200元返300元”的促销活动，下单买了一件价格299元的外衣，拿到了300元返券，本以为捡了大便宜，仔细一看返券，刘小姐却“一肚子火气”。凡客送给刘小姐的300元代金券分为3张，分别是100元化妆品券、100元男装券和100元V+券（凡客诚品旗下电子商城VJIA推出的优惠券）。按照凡客给出的使用规则，要使用获得的化妆品券和男装券消费者必须再分别选购200元以上的相应商品才能抵用，使用V+券更是还要再消费满299元。刘小姐算了一笔账，要想把手中拿到的券全部用完，最少还要再购买700元的其他商品。

“光棍节”时，京东商城开展了“买百送百”活动，但其赠送的200元为该平台的代金券，分为4张，如果消费者要使用50元的东券，必须先在京东商城购买200元的商品后才能使用，所购商品也局限于图书、音乐、影视等。这些代金券在收到后的15日内必须使用，否则系统将自动删除相关信息。

购物送券本应该给消费者带来实惠，但从目前各大电商的促销行动中，我们却明显感觉购物送券成为了商家吸引消费者的“红萝卜”，诱使消费者在购物平台上不断消费。电商们的返券常被分成几份，限制了购买商品类型、实际消费金额及使用有效日期限制等等，想要符合使用返券的标准，意味着要花更多的钱。本是有利于消费者的促销返利活动，最后却有可能令消费者失望，感觉掉进了“温柔陷阱”。

消费者应理性消费

北京工商大学洪涛教授指出，电商此举涉嫌发放“B券”，违规促销。洪涛指出，目前电子商务领域盛行的“返券”与以前实体商场中曾经盛行的“B券”十分相似，消费者为了凑够使用礼券的金额往往不得不产生计划外的消费支出，商家从而达到了增收的目的，但侵害了消费者的公平交易权，属于误导消费的行为。

早在2008年，北京就出台了《北京市商业零售经营单位促销活动管理规定》，明确指出“商业零售经营单位不得举办购物返券的促销活动”。然而，电子券并没有被纳入管理范围中，目前电子商务对人们的生活影响越来越大，更多消费者加入了网购行列。各有关部门在管理实体店经营的同时，也不能放松对电商的管理，购物返券的行为已经明显侵害到消费者的权益，是一种明显的误导消费的行为，有关部门应加强整治力度，加强监督管理，规范网购促销行为。

电商的发展已不仅仅是行业发展的问题，而是关乎广大消费者的日常生活的一件事。电商行业的自我壮大、自我完善，是整个行业发展的需要，也是所有网购消费者的福音。中国的电商行业在信誉体系、审核制度、企业文化、发展方向等方面还不是很完善，在乱世求生的过程中，需要成熟和完善的地方还很多。希望各电商能主动对自身行为进行规范，真正让消费者明白购物、明白消费，只有让消费者满意的商家，才能最终生存下来。

业内人士也提醒消费者，在电商企业的大规模促销优惠下，应理性消费，尤其是遇到此类返券促销活动，一定要仔细查看返券消费的规则和细节，对有安全隐患与必须目测检验的，不要以网购的形式购买。很多消费者在遇到商家促销让利时，容易被火热的氛围冲昏头脑，盲目购物，冷静下来后才发现自己根本没有获得优惠，反而更加烦心。理性消费、理性购物，消费者应把好自己这道关，根据自己的实际情况进行购物，以免得不偿失。