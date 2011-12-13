团购转型商城遭劫：资金链脆弱 冲击原业务

在IPO遇阻、烧钱无底洞、裁员收缩传闻不断的团购行业，向商城转型似乎成了各家突围的救命稻草。今年10月，窝窝团宣布其旗下的“55生活商城”正式上线。“一年之内，55生活商城会搬进10万个商家。连锁店、有一定规模的旗舰店、自有商标的商家，都会优先考虑。”

中华PE:

在IPO遇阻、烧钱无底洞、裁员收缩传闻不断的团购行业，向商城转型似乎成了各家突围的救命稻草。

今年10月，窝窝团宣布其旗下的“55生活商城”正式上线。“一年之内，55生活商城会搬进10万个商家。连锁店、有一定规模的旗舰店、自有商标的商家，都会优先考虑。”12月7日，窝窝团CEO徐茂栋在接受记者采访时信心满满。此外，糯米等曾表示，将由团购网站转型本地生活服务，与大众点评、58同城展开竞争。

记者从多位业内人士处了解到，拉手开始调整业务形态，在团购中加入本地生活服务的商城元素，拉手商城页面即将上线。拉手计划与商家签订长期合作合同，由拉手代运营其商城上的店铺，并免费或低价发布促销、打折的产品及服务信息。

“资金链出现断裂危险，不管是否加入商城元素，都改变不了最终结果。”对于同行的商城热，美团CEO王兴表示。

团购商城热

在徐茂栋看来，团购虽然低价，但无法满足用户的多样性需求，商城“不限时、不限量”的特点，会节省不少人力成本、商户拓展成本。而团购是“狗熊掰棒子”，成本投入非常大。

据记者了解，为了冲销量，从今年8月起，实物类团购在整个团购项目中的比重大幅上升，达到30%。此前这一比例一般在10%-20%之间，诸如美团、嘀嗒团等控制在10%以内。一位业内人士告诉记者，实物团购只是刺激短期的销量，长期来看，与团购的发展思路是背离的。

“做了商城之后，大量的实物B2C进来，那么会对团购的业务类型产生很大冲击。”聚美优品CEO陈欧告诉记者，做实物类的团购更像是B2C，需要拥有自己的仓储，以保证货品质量，甚至还需自建物流提高用户体验。但这与团购网站本身的价值并没有太大的相关性，实际上是B2C。早在2010年，聚美优品就以团购形式来运营化妆品B2C。

对此，徐茂栋表示， 55生活商城不会做实物类团购，只专注于生活服务，只要将吃喝玩乐一网打尽，把生活服务做得足够大，商城就有空间。

但是，美团网、嘀嗒团等网站亦明确表示不会加入商城元素。“团购是帮助商户营销推广，商城是销售，这两种思路的差异比较大。”嘀嗒团CEO宋中杰认为，团购网站应该专注于团购，在这个基础上再做一些提高回头率的精准营销，如推送优惠券等。

美团网公关总监谭春辉亦表示，目前本地商家的自助服务能力还较低，缺乏严格的品质审核也会导致服务质量的下降。

在接受采访时，拉手网官方表示，拉手商城目前还没有上线。未来拉手会采取不同的方式来转型，商城是其中之一。

“主要问题是资金链”

“两年来，团购网站是拔苗助长，基础不扎实。”团800的CEO胡琛表示，团购网站的资金短缺，目前最主要的问题是资金链条比较脆弱。

据一位与团购网站合作过的商家介绍，团购项目的周期一般是3个月。对于普通商户，一般是一月一结，会将那些使用完的账目进行结算。对于那些餐饮、票务类等有一定品牌影响力的商家，团购网站会预付给商家50%，一半用户使用完毕后，再结40%，最后10%的尾款，在全部用户消费完成后，一次结清。而对于某些大品牌的商户，团购网站往往会在团购活动结束后的一周之内，将全部账款结清。

拉手的招股说明书显示，对于服务类项目，在团购下线的3个工作日之内，拉手会先付40%。之后，当40%用户已经线下消费完成后，再付30%。在所有的用户完成消费后的7个工作日之内，拉手会结清余下的30%。对于实物类的商品，在团购结束的3个工作日之内，拉手会先付50%。在所有的商品送出后，会结清所有余款。

除此之外，今年来，团购网站为了争抢优质商户，还不断推出包销类项目，承诺包销的销售数量。这种项目往往是团购网站先向商家全部付款。

“团购网站会对优秀品牌的商家做包销类的承诺，它们期待能够形成劲爆单。但实际上，效果并没有想象中的好，原本预计是5000单，最后只成交了1000单。这4000单的钱，团购网站要自己补上。”一位曾在一线团购网站工作的人士告诉记者。

一位会计行业人士告诉记者，这种“预先付款”的结账方式蕴藏着很大的风险，会影响公司的现金流。并且，实物类团购没有支付宝的信誉体系，很容易出问题。

实际上，脆弱的资金链已经让团购网站尝到了苦头。此前，团购网站频频爆出资金链出现问题，员工工资无法发放，被迫裁员，有的甚至直接关闭。

“团购网站的运作思路就像是一个很大的笊篱去捞粥。现金流就是笊篱中的水和粥。来得快，去得也快。”胡琛认为，笊篱越大，洞越多。虽然捞的粥多，但是单位时间流出去的也多。如果笊篱多几个小孔，那么捞多快都无济于事，风险极高。

胡琛表示，如果团购网站的营业额越高，那么这条资金链看似能保持正常运转，但结果往往相反。营业额高，意味着各项支出也高，即商户的款项高，人员成本、广告成本同时升高。实际上，团购网站好像有“存货”，但是由于支出很多，只要稍不注意，就亏损很大。

从支出层面来看，人力成本居高不下，市场推广费用节节攀升，这些都让团购网站，呈现越大越亏的尴尬局面。

据了解，“得益”于互相挖角，现在，人力成本在整个成本支出中占据的比例超过60%，此前约为50%。

以拉手为例，其财报显示， 2010年销售与市场费用是1120万元，之后，销售与市场费用暴涨，2011年前9个月是2.82亿元。2011年前9个月，拉手净营收1.07亿元，但是成本与费用等支出就高达6.79亿元，净亏损5.72亿元。这意味着，拉手收入1块钱，就要拿到近7块钱的成本来换取，倒贴6块钱。

微薄的净收入让这些团购网站的“烧钱”行为难以为继。伴随着竞争，毛利率在不断下降。徐茂栋告诉记者，今年年初，团购网站的毛利润还有20%，但是到了年中只有5%。现在毛利润平均在8%左右。再以拉手为例， 2011年前9个月，营收1.07亿元，其交易流水是12亿元，两者比例小于10%。

“团购网站现在面临的核心问题是消费者对团购的质疑。”一坐一忘丽江主题餐厅总经理李刚告诉记者，之前，很多餐饮类团购的数量都能够做到几千单，有的甚至上万单。但是，现在餐饮类的团购达到1000单都很难。

艾瑞发布的《2011年9月中国团购网站排行榜单》显示，国内团购行业的日均访问量出现下滑，今年9月，团购网站用户月度总访问次数20.5亿次，环比下降14.9%。这意味着，用户对团购的“热情”开始下降。

重估团购价值

“团购每天都在推出新意。”胡琛表示，这让团购网站“不是在去谈新客户的路上，就是在谈新客户”，并且大量一次性的合作让很多团购网站忽视线下的用户体验，商户对接。

在记者采访中，几位曾参与团购的商户告诉记者，团购项目基本不赚钱，参与团购的项目本身只有微薄的利润，而算上人员工资、场地租金等其它成本，团购项目基本是只亏不赚，但为培养潜在客户、做营销推广、品牌宣传，赔点钱也值得。

问题在于，不少商户虽然赔了钱，但是最后连吆喝也没有赚着。一位中小餐饮类的商家告诉记者，餐馆的营销体系并不完善，在进行团购之后，对如何接单、如何控制团购比例并没有经验，希望团购网站未来能够提供更多的“售后服务”。

李刚说，现在他对参与团购非常慎重。最近半年看到团购网站很混乱，虽然所有的团购网站都向一坐一忘抛出了橄榄枝，但最终，他并没出开团。此前，一坐一忘曾经是团购网站的常客，并且借着团购的流量，高峰时期，一坐一忘在一周的浏览量达到150万，这远超过其之前4年积累的30万浏览量。

“团购网站有折扣率，也应该回到一个正常的水平。”胡琛表示，目前，团购的折扣都在3.8折以下，这样虽然暂时优惠了用户，但是长期来看，团购网站与商家从中并没有获利，这样的生意不长久。

“团购网站还应该少做户外广告，这都是烧钱的活。”宋中杰告诉记者，应该多做免费的口碑传播和精准的互联网营销。据了解，现在不少团购网站在微博上的粉丝数量都达到几百万，有的超过上千万。

“团购是一个长期的积累过程，是一场马拉松式的比赛，而不是互联网行业的快鱼吃慢鱼。”宋中杰表示，由于区域性、用户选择多样、与线下结合等特点，团购行业并不会出现搜索领域的“赢者通吃”现象，修炼好基本功甚为关键。



