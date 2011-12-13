厉以宁：货币政策应以微调为主

厉以宁是在参加央视财经频道主办的“2011CCTV全球财经论坛”时作上述表述的。他说，“货币政策要基本保持稳定，要有连续性，大起大落、大松大紧对经济都是有害的，宁肯多用微调，保持一个经常性的、惯用微调的方式。”

中华PE:

著名经济学家厉以宁昨日在京表示，未来货币政策应保持稳定，以微调为主，避免“大起大落、大松大紧”伤害经济发展。

厉以宁是在参加央视财经频道主办的“2011CCTV全球财经论坛”时作上述表述的。他说，“货币政策要基本保持稳定，要有连续性，大起大落、大松大紧对经济都是有害的，宁肯多用微调，保持一个经常性的、惯用微调的方式。”

厉以宁认为，货币政策处于稳健的甚至适度宽松的状态是有好处的。因为中国是个转型发展中国家，面临着从传统农业社会转到工业化社会，从计划经济体制转到社会主义市场经济体制的“双重转型”。在转型过程中，市场传导渠道不是那么通畅，不能够照搬发达国家的货币流量的计算方式。货币流通回归到正常水平，一定要考虑中国的“双重转型”因素。