郎咸平：什么在制约反垄断

在今天垄断这么剧烈的情况下，把监督权给了行政单位，这就值得商榷，应该把所谓的监督权拿出来，成立一个与其他利益没有瓜葛的机构，像中国香港地区或美国一样，你才能真正地防止垄断。

中华PE:

在今天垄断这么剧烈的情况下，把监督权给了行政单位，这就值得商榷，应该把所谓的监督权拿出来，成立一个与其他利益没有瓜葛的机构，像中国香港地区或美国一样，你才能真正地防止垄断。

一篇《谁在忽悠电力紧张》的文章引起了强烈反响，关注的不只有老百姓还有相关的部门。然而电价还是涨了。其实今年年初，“涨价的种子”已经开始萌动，而且似乎是由非国企开始的。

反垄断不应只对非国企

康师傅公司原本打算从今年4月1日起将桶装方便面价格每桶上调0.5元，随后宝洁、联合利华、立白、纳爱斯四大日化品牌也传出涨价传闻。经过发改委的约谈，康师傅已表示，4月1日桶装面的涨价方案暂缓实施，一些原计划给洗衣粉、洗发水等日化产品提价的超市也决定先暂缓涨价。令人心寒的是，4月7日成品油出厂价格每吨上调500元，93号汽油全国平均提高0.39元。感到奇怪的是康师傅被约谈，联合利华被约谈，这些涨价的石油国企没有被约谈。

除了石油、电力等垄断企业是在以一些莫须有的名义涨价之外，还有一个行业，我不得不佩服，就是我们的电信。信息资费在国外一般占到居民收入的2%左右，但是在我们中国却占到了7%到8%。目前国家相关部门已经对中国联通和中国电信进行了反垄断调查，我相信这是一个好开始，但是我不得不提醒，反垄断必须从根本入手，因为我们这些垄断企业好像永远没有办法把自己的定位搞清楚。它们完全不晓得央企对于整个国家而言，是为了服务百姓的，是要奉献给百姓的，是要做百姓不愿意做的事的，这才是央企的责任。但实际情况是它们给百姓制造了好多麻烦，用给百姓的不便利来为自己图利。

如何制约垄断企业

对于垄断企业的制约，其实我们在2008年7月份已经有一个《反垄断法》了。《反垄断法》规定，垄断企业不能利用垄断优势来攫取社会公众的利益。但是《反垄断法》里又有这样一条，说凡是关系国计民生的企业，不在本法的调节之列。垄断有自然垄断、市场垄断、行政垄断，目前存在问题最多的也就是这第三种，原因恰恰是我们的《反垄断法》没有把它包括进来。行政垄断的企业与国计民生和老百姓联系是最为紧密的，我相信我们的政府也是想解决的。那么我们的问题到底在哪里？

我认为现在最大的问题是我们部分的行政系统不到位。比如说我们中国的高速公路过路费全世界最高，美国是1公里0.17元人民币，我们是他们的3倍以上。航空公司可以随便加燃油费，水、电、油、气想加价就加价。这些东西都需要发改委来审核价格，问题就随之而来，发改委不但可以审核价格，他们还可以反价格垄断，因此发改委既是球员又是裁判。那就请问你允许高速公路天价的过路费，你一旦通过审核就豁免了他的垄断，那么又如何来监管，如何对他反垄断呢？因此今天的问题是，我们应该给发改委更大的权利，使他能真正成为一个有监督作用的机构，但是又不能把两个矛盾的责任完全放在发改委身上。

如何真正防止垄断

我们国家在这方面应该学习美国。在美国，反垄断只有一个部委叫司法部，另外一个就是对市场行为约束的贸易委员会。美国真正反垄断的是司法部，原因就是事权要集中。事权就是负责司法监督独立，跟所有的部门都没有关系。最近，我国深圳在做试点改革，他们正在探索一条新路把行政和监督分开，这一点我觉得要给他们比较高的评价 ，这个做法和香港比较类似。在香港有很多署，就是我们这边局的意思。各种行政部门分成十二个署，也就是十二个部门。监督由审计署或廉政公署执行，它们是不一样的单位。我们的改革正在发生，我乐观其成。但是我想说一句话，在今天垄断这么剧烈的情况下，把监督权给了行政单位，这就值得商榷，应该把所谓的监督权拿出来，成立一个与其他利益没有瓜葛的机构，像中国香港地区或美国一样，你才能真正地防止垄断。