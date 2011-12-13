叶檀：房产税试点可能扩大 购房者必须有心理准备

上海、重庆的房产税被认为取得了较好的效果：当地房价稳定，公众能够接受，高端住宅投资率下降。财政部财政科学研究所所长贾康在接受《中国证券报》采访时指出，未来房产税进一步推进的大方向已经明确。

中华PE:

征收房产税的预期进一步明确，购房者必须有确定的心理准备。

房产税推出的步伐可能快于预期，试点可能很快扩大。

上海、重庆的房产税被认为取得了较好的效果：当地房价稳定，公众能够接受，高端住宅投资率下降。财政部财政科学研究所所长贾康在接受《中国证券报》采访时指出，未来房产税进一步推进的大方向已经明确，今年年底将会对重庆、上海两地的房产税试点情况进行总结，届时会讨论和决定下一步扩大试点的方案。

预计明后年房产税在发达地区试点范围将有所扩张。这些地区的地方财力正在经受考验。今年第四季度以来，全国土地收入流拍严重，12月6日，中原地产的统计数据显示，前11个月，全国130个主要城市土地市场总土地出让金为1.18万亿元，与去年同期相比减少了5200亿元，减少了30%。如果计算全国所有城市，则今年土地财政将可能减少上万亿元。

以往土地溢价最高的经济发达地区，土地溢价回落越快。房地产成交量大幅下滑，如北京、深圳等地。就房地产公司而言，产品线越单一、范围越狭窄的公司，日子就越难过。因此，从上海等发达城市的经验推广到深圳等地，可谓尺寸吻合。而重庆的经验推广到中西部大城市，也相差不了多远。

房产税将逐渐取代限购令。

2011年12月底眼看快到，45个推出限购令的城市各自盘算。8个明确提出限购令的城市有7个在2011年年底到期。住建部希望继续执行限购令，各地面临财政困难，如果取消限购令，则房价有极大的可能出现报复性反弹。双方处于僵持的过程中，如果不从房产税等体制上突破，保持长期有效的房地产政策，非常困难。

从国外经验看，房产税是支撑基层政府财力的主要税种，举凡县级及以下公共教育、医疗等支出，房产税是当之无愧的重要支柱。

贾康在接受采访时，强调了房产税对于财税配套改革具有直接意义，认为房产税可以成为地方税体系中的主力、支柱型财源，使地方政府的内在动机和市场经济所要求的政府职能契合。设立房产税，将使地方政府意识到只要专心优化本地投资环境、提升本地公共服务水平，辖区内的不动产就进入升值轨道。在年年都缴税所形成的经济制约之下，需求与供给双方的行为模式都必然改变，就不会动辄推出一个“地王”。

从1998年之后，通过培育房地产与汽车市场拉动内需告一段落，目前要靠调整房地产与汽车消费税收，来重新建立财政根基，从生产税向消费税、财产税过渡。而房产税是未来可以想象的大税基。

12月6日，中德安联保险公司通过对银行、保险等中高端客户调查显示，国内富裕人群的家庭平均流动资产在169万元左右，而每个人平均拥有1.8个银行VIP账户和3.3套房产。若加上固定资产，房地产是富裕人士手中资产占比最高的部分。调查显示，在全部资产中，房地产价值占比高达72%，银行存款、银行理财产品则分别占比14%、4%。

通过房产税，资产拥有者、资源占据者将付出更多的税收，同时为实体经济减税。以房地产作为增值工具的时代正在过去，逼迫富裕人群回到实体经济，为中国经济的未来以及地方财政解决内生的财政难题，是中国经济关键的一步棋。