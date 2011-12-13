国庆的时候，去朋友家的联排别墅参加聚会。朋友属于先知先觉者，房子买的早，联排入手的时候，只需4000元一平方米，而今时光荏苒，早就突破了2万元一平方米，纵然我和他收入差不多，但如果我今天想同样买一套，卖血卖肾也不见得买得起，这厮却早把按揭都已经付清了。

中华PE:

国庆的时候，去朋友家的联排别墅参加聚会。朋友属于先知先觉者，房子买的早，联排入手的时候，只需4000元一平方米，而今时光荏苒，早就突破了2万元一平方米，纵然我和他收入差不多，但如果我今天想同样买一套，卖血卖肾也不见得买得起，这厮却早把按揭都已经付清了。坐在他家的露天花园里，我惊讶地看到，他家新添了张西餐桌，可是外形颇为破败，一问，是隔壁邻居搬家时，低价回购的。汽车放在车库里吃灰，时常开的是两辆电动车。我看了真是叫苦不迭，我说你又不是领导干部怕双规，这钱全是自己一手一脚清清白白挣出来的，何必如此韬光养晦?

朋友说你知道个啥呀，家门不幸，生了一对龙凤胎，如今都到了读初中的年纪。如果孩子争气，那就到读大学时送出国，如果不争气，那高中时就得送出去了。出去的地方无非两个，要么英国，要么美国，英国的话，一年一人准备40万元，美国省点，也要30万元。你说，如果不勤俭度日，如何能支持得起几年后这泼天开销?我想了想问，既然如此，何不考虑索性自己移民出去?朋友凄然说到，这个也早想过了，如果要够上投资移民的门槛，把这排屋卖了，勉强也够得着，但是出去以后，以何营生度日呢?在这里好歹是个伪中产，到了那边，全副家当套上了资产限制的紧箍咒，也不知道增值保值前景如何，坐移民监的这几年里，自己这把年纪，想另谋职业要过语言关、技能关，谋不到就只剩坐吃山空一条路了。

好吧，投资移民这回事，对朋友这样的伪中产来说，还是属于看得见够不着的美好事物。像我这样，连伪中产也够不着的，如果想移民的话，只有打技术移民的主意了。01年的时候，认识一个朋友是美籍华人，专做移民生意，那时候和我说了种种技术移民的法门。01年是啥光景?中国刚刚“入世”，经济形势一片大好，越来越好，我压根没动过移民的脑筋，种种法门，只当笑话来听，还取笑他不就是一跨国人贩子么。记得人贩子说，最行之有效的一个办法是，在美国找个托儿，定期去报上刊登分类广告，招聘诸如养中国高山土鸡、中国特种兰花之类的技术工人，不管当地什么人来应聘，只管一律打回去，广告仍旧不停地登。如是半年，就去移民局叫苦，说在你们这疙瘩实在找不到养得活中国土鸡、中国兰花的工人，没办法，只有回国去招专业的技师来。好，这个技师就是你，绿卡就这么华丽丽地到手了。

10年之后的今天，我看着报上、网上不停地登中国新富阶层移民潮愈演愈烈的消息，真是心慌意乱。这帮人不会是收到啥消息了吧，一个比一个跑得勤快。我辈既够不上投资移民的门槛，只好技术移民了。赶紧把美籍人贩子刨出来问，你可有门路帮我找个登分类广告的主么?人贩子痛心疾首地说，早几年你干嘛去了?这条路早就被走滥了走绝了，移民局再也不上这个当了。

受此打击，我很是怏怏了一阵。过得几日，发现办公室同事小宝甚是形迹可疑。此人每天收到大包小包书籍，拆开一看，全是什么四柱八字、风水流年的盗版书。她老公哭诉，大半夜的不但不过夫妻生活，反而拉着他探讨天干地支直到凌晨四五点，当年高考时也没见她这么用功过。这还不算，又加入了一个QQ群，每天神神叨叨什么“姹女婴儿”、“坤道铸鼎”的专业术语。我起先以为她是在搞道家双修的玩意，房中术是有前途的，走艺术道路，可拍3D《肉蒲团》，走经济道路，可横扫夜店。于是部门几个男同事羞答答地问，贵派可收男弟子么?你也不必舍近求远，且看我等资质，适合与你双修否?

小宝霎时柳眉倒竖，厉声训斥：“你们这帮没出息的家伙!老娘学的是画符!不是什么双修!”画符?我们都惊呆了，这不是茅山道士的干活么?她一个文娱编辑学来何用?赚外快?小宝痛心疾首地说，你们这帮人太不思上进了，画符是什么?是我中华民族的道家独门垄断技术，只此一家，别无分店。待我学精通了，便去移民局申请在美国开个“易学馆”，以画符为拳头产品，兼营看风水、算流年。如此硬挺的技术移民理由，移民局吃得消驳回我么?啊，果然是条条大路通罗马，越民族的越世界。想要移民，未必要砸钱，在传统文化上下功夫，一样是有光明前景的呀。

