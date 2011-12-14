电商烧钱难为继：VC暴力催生或致寒冬来临

拿青春赌明天，还是过把瘾就死?电子商务领域资本寒冬正在来袭，据统计，目前国内出现停运或转型的B2C网站有：西米网、淘鹊网、有品网、APP金光大货栈等。

中华PE:

拿青春赌明天，还是过把瘾就死?电子商务领域资本寒冬正在来袭，据统计，目前国内出现停运或转型的B2C网站有：西米网、淘鹊网、有品网、APP金光大货栈等。

京东商城CEO刘强东甚至预言，2012年将是B2C的倒闭年。也有业内人士指出，电商行业正在遭遇寒冬甚至泡沫破灭，这与资本市场的“暴力催生”存在直接关系，一轮行业洗牌将不可避免。

与此呼应的是乐淘网的创始人毕胜在近期的一次公开演讲中惊呼“电子商务是一个骗局”，毕胜本意是B2C无论采用“电子”模式还是“商务”模式都能成功，而当前电商从业人过于浮躁，陷入赔本卖吆喝的恶性竞争。但在对B2C风声鹤唳的当前，却有狼来了之意。

华强北在线副总裁龚文祥接受《每日经济新闻》采访时称，目前国内约有80%的电商创业团队与投资方签订了对赌协议，在业绩重压下，他们只有拼命扩张这一条路可走。

在许多业内人士看来，电商的寒冬与VC“暴力”催生相关——因为对赌，拼命烧钱砸数据;因为烧钱，不断加大对后轮融资的依赖。而全行业的对赌和烧钱，最终抬高了全行业的运营成本。

受对赌模式逼迫

上述停运或转型的B2C网站里面不乏重金投入的项目，也不乏创业之初颇被看好的项目。

而第一家海外上市B2C企业的股价命运或许更具参考意义。财报显示，麦考林二季度净亏损达340万美元，时至今日股价已缩水九成。而国内另一家美国上市公司当当(微博)网，三季度净亏损为7110万元人民币。

事实上，几个月前还在大量投放广告的多家B2C网站已经开始压缩业务并裁员，广告投放也被大幅缩减。在这种形势下，“电商寒冬”“唱衰行业”的言论甚嚣尘上。

近日，被喻为投资四大顶级高手之一的软银赛富首席合伙人阎炎在微博上称，“最近看了中国的几家电商，惊喜的发现又有中国式的盈利模式创新：主营业务都不赚钱，但以赚不同轮次的VC/PE的钱为主。这使我想起当年的荷兰郁金香，大家都指望着下家比自己更傻。”

一时间受到广泛关注，有分析人士指出，阎炎此番言论意味着风投机构与B2C创业者之间的矛盾正在升级，且日趋白热化。

《创业家》杂志社长牛文文很快隔空喊话，为创业者争辩，“现在冬天了，投资人开始埋怨创业者不会赚客户的钱只会赚VC的钱，回放之前这些投资人的讲话，是谁大笔抢投电商的?是谁说速度布局比赢利重要的?”

龚文祥向《每日经济新闻》记者表示，国内电商行业发展畸形，与VC“暴力”催生直接相关，目前国内约有80%的电商创业团队与投资方签订了对赌协议，在业绩重压下，他们只有拼命扩张这一条路可走。

“一个B2C网站，VC初期投入2000万美元，约占有30%的股权，投资者与创业团队签订对赌协议，VC要求企业年销售额达到10亿元，如果不能达成，那么他的股权占比就升至40%甚至50%。”龚文祥说。

他同时指出，一些投资方甚至委派高管到企业中，专门负责投放媒体的审核以及财务监管等重要职责，这些人直接影响着创业团队的重大决定，甚至决定着网站运营的整体节奏，“VC有资本的逐利性，他们明知道市场条件不可以烧钱，但他们投资的目的就在于让企业把量做大，好有新的投资方过来接盘，就可以成功套现，并仍然占有股份。他们要求企业必须要加快、加快、不停加快，即使不想烧钱也必须得烧。”

成本居高不下

今年上半年，国内电子商务行业已经披露的投资案例为59起，披露投资金额总额为15.26亿美元，预计2011年中国电商领域投资将再创新高。清科研究中心数据显示，自2005年至2011年上半年，已披露的国内电子商务行业的投资事件为239起，其中已披露投资金额的投资案例为168起，披露的投资金额总额为31.08亿美元。

大量的资本涌入电商市场，导致行业竞争急速加剧。全场免费配送、一日三送、零元购物、买一返几，已成为了商家进行营销的常规手段。近日，有媒体报道，电商凡客一年或亏空7亿元。事实上，电商“巨亏”，与价格战导致的毛利润率下滑、巨额的仓储物流投资，天价的广告费有直接关系。

有业内人士向记者表示，以国内排名前十的B2C网站卖书为例，每出售一本书平均毛利26%，但其中有10%的资金用于物流仓储，4%进行广告推广，5%雇佣人员成本，此外还要计算买货成本、税收等众多杂费。“比如当当网、京东商城，已经是比较成熟的电商，所以他们市场推广费用较少，一般新运营的电商市场推广费用都要占总开支的30%甚至更多，一些上规模的B2C每年单是广告费用就要支出0.5亿~1亿元。”该人士称。

乐淘网副总裁陈虎向《每日经济新闻》记者表示，由于先期资本的大量注入，使得电商领域的供给大于市场的接纳程度，企业难以进行广告推广，造成了电商销售增长放缓、甚至陷入寒冬的市场困局。现在B2C企业也都在寻求新的发展方式，但这种烧钱竞争模式短期难以改变。

物流成发展瓶颈

派代网分析师李成东向《每日经济新闻》记者表示，仓储压力大、物流难配送、退货换货多已经成为困扰电商的另一个普遍问题。

CNZZ数据显示，今年11月，日均到访在线零售行业网站的访客数量(简称行业访客数)达到2525万人，与上个月环比增长了12.60%，与去年同期同比增长了10.67%。在集中促销的日子里，行业规模上升得更为明显，在11月11日，在线零售行业访客数达到了3025万人，成为年内的最高峰。

以规模最大的11月11日促销为例，当日淘宝商城订单数突破2000万单，支付交易额达到33.6亿元，为去年同日交易额的近4倍，淘宝商城和淘宝网总支付宝交易额突破52亿元。11月仅是冬季网购旺季的开端，对于电商和物流行业来说，紧跟而至的圣诞节以及农历新年将是更大的挑战。

“目前比较大的电商中，京东、国美、苏宁、好乐买还在做物流，这么做是因为第三方物流退换货的用户体验非常糟糕。如果只布局4个一线城市，约需要自建一支200~300人的配送队伍，按照每个员工一个月4000元的人员开支，大概每月需投入十几万元。”李成东说，以建设仓储为例，一般的配置为2万平方米，以一平方米一千块的投入，每建一个仓储就需要投入几千万，并且这一成本在短时间内难以收回。

他同时指出，电商自建物流要面临严重的管理难题。“电子商务与物流行业完全属于不同的体系和架构，物流行业员工难管、道路交通费用高昂，并且由于缺乏成熟的管理人才和管理机制，问题频发。”

李成东说，电商自建物流也是不得已而为之，由于行业货运量明显夏天少冬天多，导致一到销售旺季，现有物流体系就出现超载甚至难以支撑的局面。这种情况在两到三年内看不到明显的改善，所以只好自建物流。

