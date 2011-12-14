谢百三：引起贫富差别的个人原因

古人云：“三人行必有吾师”。人的一生获得的知识，形成的视野、境界、精神、胸怀有相当一部分来自自己尊敬的老师，自己结识尊崇的好友。而个人一生的贫富，投资理念的正确与否，能否累累获胜盈利，少犯错误，少亏钱，也与此密切有关。

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古人云：“三人行必有吾师”。人的一生获得的知识，形成的视野、境界、精神、胸怀有相当一部分来自自己尊敬的老师，自己结识尊崇的好友。而个人一生的贫富，投资理念的正确与否，能否累累获胜盈利，少犯错误，少亏钱，也与此密切有关。

毛泽东在1946年开始的三年中，能领导200万军队打败八百万国民党军队，与他的能识人能用人关系极大；周恩来的政治外交能力，刘伯承，彭德怀，林彪，粟裕等的高级将领的军事才华，被毛泽东重视，并将他们的才华发挥到了极致程度。他说：邓小平文不下少奇，武可以达到林彪，是个人才。这都说明他识人，理解人，会用人。

刘备与曹操，都是识人之王；郭嘉在世，曹操等于多了个极好的高级参谋。累谏累听累累成功；所以赤壁之战后，他在逃到许昌后，当着众人面前失声痛哭：“如果郭嘉在，就不会有此大败了。”

刘备与诸葛亮，其实诸葛亮的聪明、智慧、视野、战略思想什么都比刘备强；但在识人、用人方面刘备比诸葛亮更高一筹。刘备“桃园三结义”，交下了关羽、张飞二好友；他们终生忠心耿耿帮助他；他厌恶无忠无义的吕布，劝曹操杀之。他重用徐庶，诚恳拜他为军师，结果徐庶走马荐诸葛，最终成就了刘备的一番伟业；他第一次见到赵云，就发现他是一个年轻忠勇的将领，初次分别即依依不舍；他三顾茅庐，请出诸葛亮，得了个终生的良师益友，尽管诸葛亮比他年轻十多岁。在三国的争斗中，刘备的力量原来是最弱的，但靠着“人和”，他终于成功了。刘备后来在白帝城去世前请诸葛亮从成都赶来诀别，他看着刚刚走过的马良的弟弟马谡问诸葛亮：“马谡怎么样？”诸葛亮说：“马谡博览群书是当今的英才。”刘备轻轻摇摇头，“马谡言过其实，不堪重用。”刘备又谈到太子刘禅，对孔明说：“我出生贫寒，得到了军师、丞相您的帮助才得以成功，您的人品、才华、智慧比曹丕高明十倍。刘禅，你能辅之则辅之，不能辅之则取而代之，可自立为成都王。(大意)”诸葛亮闻言大惊，表示一定会辅佐刘禅，领导好蜀汉。后来，诸葛亮错用马谡，失街亭，唱空城计，差一点被司马义俘虏。他挥泪斩马谡后大哭，说：“吾不听先帝临终之嘱，才致今天大败也。”

其实，刘备对其子刘阿斗也看得很准，可谓入木三分，他对诸葛亮讲到可辅佐可不辅佐刘禅的话，也是从国家着想，发自内心肺腑之言。而诸葛亮则过于愚忠了。最后刘禅以90万大军向邓艾的三千士兵投降，可见是个愚猪道道地地的亡国之君。

我的一生中，在华南师大、在北大、在清华、复旦都有很多好老师、好同学；以后对我的帮助，教益极大。在投资理财方面，他们对我的帮助之大，可以说是恩师、高师、终生之师。

在投资理财中，我也多方寻觅好的老师和朋友，因为我感觉到我的智商是不高的，只能算中等，凭我的智商是难以战胜惊涛骇浪的股市的，我有如下几个体会：

第一、做股票千万不能自以为是，一定要自以为非，在大量买进某一种股票或债券时，千万不能掉以轻心，只知其然，不知其所以然，一定要问个明明白白，心里十二分的踏实，才敢下单，几分之一几分之一慢慢地买。

第二、在请教老师的时候，不要过分的相信权威名人，特别是夸夸其谈、言过其实的名人。记得刚开始做股票的时候，只有几万元，听了一个名人，买进一个股票，当天就亏了七八千，因为老是记着他的话，不想割，结果越亏越大。

第三、不要随便相信周围的邻居、同学、普通朋友，他们可能是你信任的亲人，他们不会有意地捉弄你，骗你去买那个股票，告诉你的也是他们的真心体会，但他们自己往往也在亏损。因为，统计资料表面，中国70%以上的投资者处于亏损之中，加上盈亏平衡的真正盈利的就比例很小，你的亲戚、朋友、邻居应该说大部分是平常人群之中。近朱者赤，近墨者黑。我的一个亲戚跟着她的邻居在做，我问她邻居做的怎么样，今年亏了30%，我叹了一个气说：“老师亏30%你还能做的好吗？一定要跟做的好在一起，远远避开亏损者。”

第四、慢慢的你就会在证券市场跌打滚爬中发现了为数不多的高手，他们看大势看得很准，高屋建瓴。可以长达1—2,2—3年，甚至10年之久，他们学习勤奋，每天早晚都在看资料，看三大证券报，从网上汲取重要信息，他们洞察力很强，逻辑严谨，走一步想三步。特别难能可贵的是他们不“二错”，善于改正自己在投资中的致命缺点，我亲眼看到我们身边的有位朋友，从1400元做到5、6亿元。我也亲眼见到有的朋友，从国家机关下海后，努力学习联系实际，稳健操作，从几万元做到了几个亿。我们也亲身碰到过这样的阿姨，她为几个投资高手、专家每天买盒饭，他们手把手交她做股票，怎么组合、怎么投资，十多年过去了，这些高手都达到了10亿以上，而这位阿姨也糊里糊涂的达到了1亿以上。当时我带着学生去看他们，在朦胧的夜色中，围着这位阿姨问，“不好意思李阿姨，能告诉我们有多少资产吗？”她很谦虚的摇头说：“不行不行，我跟他们比，差的远了，多的时候1.1亿，少的时候0.9亿。”在场的复旦研究生、本科生，无不惊讶感叹。回去后，有的给父母打电话，有的找男朋友女朋友谈感想，说：“一个买饭的阿姨，初中文化，都能做到一个亿，我们为什么不行呢？”其实，最主要的原因，她碰到了几个好老师，他们热情的无私的帮助她，只要她买买饭而已。可见近朱者赤近墨者黑何等正确，我想，有的同学尽管会去买饭，也不会像那个阿姨一样谦虚的学习，他们大多个性很强，不肯在关键时候事事请教。

第五、当你发现在你生活中有几个老师出现的时候，他们往往是水平很高的传奇人物，你必须挑选，挑选与自己性格、脾气、风格相合的老师。有的老师水平很高，但不一定适合你，那你就听听做大的参考。比如，北京的老师，他的操作方法我是跟不上的，在5元多时买进盐湖钾肥，涨到90多元，又跌到30多元，又涨到50多元，他也不走，这种大起大落对我来说是很难承受的，我有我自己的方法，从最高点跌一定的百分比，坚决跑掉，止盈止损很坚决。慢慢我发现，上海有位高手特别适合我，他做的非常小心，非常谨慎，但安全系数高达95%—98%的时候，他会60%的仓位买进某个证券，一旦风险来临，他又会坚决的全身而退，并且明确说：我将在很长时间不进股市。例如08年1、2月份，后来我发现，而且对宏观经济的看法，对金融形势的看法都非常严谨，其水平完全不亚于好多北大、清华的金融学教师，因此我每周都请教他1、2次，受益匪浅。这些老师虽然都很有钱，都成功了，但心地都非常善良。有一次为了劝我买进一个债券，一个高手挚友专门从徐家汇赶到复旦来，提醒我。2006年10月，股市进入大牛市的初期，他们又专门赶到复旦来，劝我满仓买入招商银行，我当时很奇怪，为什么要买招行，而不买更便宜的工商银行、建行和中行呢？万一招行的行长退休了、调走了怎么办呢？他们问我；复旦的校长退休了、调走了，谢希德校长去世了，复旦会变成普通高校吗？我听了吃了一惊，晚上翻来覆去睡不着，第二天，满仓买入了10元钱的招行，后来它一直涨到了40多元。

第六、这些名师智者交朋友要真心诚意，出自内心的尊重他们、佩服他们、感激他们。而不要采取功利主义的态度。那样你最多听他的话买了个涨停板的股票，好像在马路上捡了个“皮夹子”。过了不久又会陷入亏损的怪圈之中，不要为交朋友而交朋友。要把他们当作老师和亲人。像上海、北京的高手都是我们多年的朋友，在学习上、工作上力所能及的互相帮助，急朋友之急，想朋友之想。，总之，巴菲特就在我们身边，索罗斯、罗杰斯也在我们身边，要相信在这些名师智者的帮助下，多数人都可以摆脱贫困，走向小康，自己也会慢慢富裕起来。