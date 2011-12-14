化妆品电商模式分化：横向扩张对阵纵向深挖

日前，聚美优品正式上线“奢侈品频道”，至此，其已经陆续推出了服饰、保健品、食品等诸多非化妆品类别，聚美优品向大而全的女性综合商城转变的意图已经显露无疑。

中华PE:

日前，聚美优品正式上线“奢侈品频道”，至此，其已经陆续推出了服饰、保健品、食品等诸多非化妆品类别，聚美优品向大而全的女性综合商城转变的意图已经显露无疑。

按照陈欧的话说，聚美优品希望不久后还能推出鞋类等多个频道，“跟女人和美丽相关的产品都可以卖。”

米奇网和聚美优品作为国内由团购切入、并顺势成功转型化妆品B2C的典型代表，目前在发展模式上的分化趋势愈发明显，聚美优品的发展路径为：化妆品团购---化妆品特卖---女性综合商城，相比于聚美优品在产品品类上的不断扩张，米奇网则将发展路径定为：化妆品团购---化妆品特卖---化妆品商城，始终专注在化妆品这一单一的细分领域。米奇网是在有意控制发展节奏还是另有思考?

对此，记者采访了米奇网CEO马强，其表示，中国已经成为仅次于美国和日本的全球第三大化妆品销售市场，2010年中国化妆品网购市场规模约220亿元，占网购整体规模的近5%，占化妆品销售总额的17%，且行业整体销售额一直以每年23.8%的平均速度增长，毛利也基本维持在25%左右。因此，单就化妆品在国内的市场空间而言就已足够大，米奇网目前的发展策略是选择继续坚守化妆品这一品类，通过不断丰富化妆品的种类和完善用户体验的方式，来进一步构筑米奇网的领先优势和市场门槛。为此，米奇网未来会在纵向的扩张上快速跑马圈地，直至实现“国内最大的化妆品商城”这一战略目标。

鉴于上述模式上的分化，有圈内人士认为，米奇网和聚美优品在混战的化妆品电商行业已经占据领先优势，如何继续高速发展是摆在两家网站面前的现实问题，无论是聚美优品的横向百货式路径，还是米奇网的纵向深耕化妆品模式，均有良好的市场前景，这种发展方向上的分化并未让外界感到意外。

一直以来，聚美优品采用的都是品牌驱动销售的市场策略，大规模的市场推广和营销活动为其赚足了人气，相比之下，米奇网在市场营销方面则一直鲜有动作，至今未见米奇网投放过任何硬广，但却凭借一系列的创意营销和网站整体的运营能力获得了高速发展。可以说，对化妆品市场的深刻理解和过硬的网站运营能力是米奇网最大的核心优势，无疑纵向的深挖模式更能将米奇网现有优势实现无缝的转嫁，此外，米奇网对这一路径的选择也直接反映了其团队的不冒进和稳健作风。

在目前以乐蜂网、聚美优品、米奇网、天天网为首的化妆品四大家族中，米奇网和聚美优品这一对后起之秀能否在市场的正面PK战中最终胜出，这既取决于是否有长跑的心态，又取决于团队运营能力是否过硬。不过，从目前情况来看，米奇网和聚美优品后来者居上的后劲仍十足。

