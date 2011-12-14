电商行业嗅到荷兰郁金香味道

企业携手资本之时，往往是最好的年景，正如蜜月期的恋人会共同畅想未来。然而一旦产业环境、资本市场环境发生变化，企业不能如愿达到资本预期时，暗藏的利益冲突就会凸显。

中华PE:

企业携手资本之时，往往是最好的年景，正如蜜月期的恋人会共同畅想未来。然而一旦产业环境、资本市场环境发生变化，企业不能如愿达到资本预期时，暗藏的利益冲突就会凸显。

今年上下半年遭遇融资冰火两重天的电商领域正有这样的例子——软银赛富首席合伙人阎焱在微博中调侃最近看的几家中国电商，表示“惊喜地发现又有中国式的盈利模式创新：主营业务都不赚钱，但以赚不同轮次的创业投资和私募股权投资（VC/PE）的钱为主”。在微博的结尾，他感慨道：“这使我想起当年的荷兰郁金香，大家都指望着下家比自己更傻。”

一条微博激起千层浪。一时间，跟帖、隔空评论无数。最为引人注目的有这样一条——创业家杂志社社长牛文文在微博中直言，投资人不该埋怨创业者不会赚客户的钱只会赚VC的钱。“现在冬天了，投资人开始埋怨创业者，回放下半年前这些投资人的讲话，是谁大笔抢投团购电商的？是谁说速度布局比盈利重要的？……”

尽管两条微博没有直接关联，没有指名道姓，更不是跟帖评论。前者写于12月10日下午，后者作于12月11日晚上。但一前一后发表的两条微博却被不少博友对号入座。

立场的不同直接导致了VC/PE和企业家观点的对立。从阎焱的调侃中不难看出，投资人对个别电子商务企业主营业务不赚钱，但不停融资的做法表示不满。然而，投资人或许没有思考为何会造成这种情况的发生？牛文文的微博提供了一种回答：那就是电商企业融资泡沫与此前VC/PE的大笔抢投不无关系。

诚如业内观点所言：VC/PE不认同企业可以不投，但怕错失机会的心理让电商投资越烧越火。清科研究中心数据显示，今年上半年，中国电子商务行业已经披露的投资案例为59起，披露投资金额总额为15.26亿美元，预计今年中国电商领域投资将再创新高。

电商投资热潮的出现，一方面是因为电子商务企业自身的行业特点，在早期扩展期间需要大量烧钱来抢占市场地盘，也就是所谓此前不少投资机构认为“速度布局比盈利重要”的原因所在；另一方面，电商行业巨大的市场容量和前景也刺激着VC/PE机构纷纷跻身其中。两厢作用之下，形成眼下巨大的行业泡沫，电商行业的“荷兰郁金香”就此形成。

然而，你很难说清楚这到底是电商企业不停融资的结果，还是VC/PE疯狂抢投导致的结果——正如很难说清楚“先有鸡还是先有蛋”一样。

电商行业泡沫已起，争论谁对谁错，或者该不该抱怨都没有多大意义。倒是阎焱关于电商投资可能重现荷兰郁金香的担忧值得思考。作为人类历史上有记载的最早的投机活动，荷兰的“郁金香泡沫”昭示了此后人类社会的一切投机活动，尤其是金融投机活动中的各种要素和环节：对财富的狂热追求、羊群效应、理性的完全丧失、泡沫的最终破灭和千百万人的倾家荡产。

投资人“既想马儿跑得快，又想马儿不吃草”不太可能，天底下没有这等便宜的好买卖；企业家“拿起筷子吃肉，放下筷子骂娘”也不地道，过度依赖融资更不可取。泡沫终究会破，投的和被投的早些清醒、多些反思才是正道！