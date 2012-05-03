移动电商成移动互联产业重头 支付成发展关键

近日，国内分析机构艾瑞发布报告指出，2012年第一季度，移动电商已超越移动增值业务，成为国内移动互联网最大细分行业之一，占国内移动互联网规模总量的42%。其中手机淘宝占比近8成，支付宝移动支付成为移动电商成长的关键。

中华PE:

近日，国内分析机构艾瑞发布报告指出，2012年第一季度，移动电商已超越移动增值业务，成为国内移动互联网最大细分行业之一，占国内移动互联网规模总量的42%。其中手机淘宝占比近8成，支付宝移动支付成为移动电商成长的关键。

随着移动支付瓶颈的解决，移动电商规模增速远高于市场整体表现。4月26日艾瑞数据显示，2012年第一季度移动电子商务交易规模达66.7亿元，同比增长达530.1%。而国内移动互联网市场整体规模达158.7亿元，同比增长167.2%。移动电商占移动互联网的总体份额已达42%，首次超越移动增值业务的占比。

艾瑞表示，手机淘宝占国内移动互联网整体交易规模的72%，处于领先地位。

国内移动电商发展迅猛，据淘宝无线此前公布的数据显示，截止3月底，手机淘宝的独立用户数已经超过1亿，预计年内将刷新到2亿。同期来自支付宝的数据表明，每天使用支付宝客户端进行支付的用户已经是去年同期的6倍，并且以每天激活6万用户的速度激增。

而包括电商在内的移动产业正加紧布局，并从早期的商品、业务展示为主快速升级到展示、下单、支付一体化。如去哪儿在近期大力推广升级版客户端，由于采用了支付宝“安全支付”，从而真正实现手机购机票。

类似手机软件+支付宝安全支付的模式业已成为行业标准。据悉，淘宝、当当、乐淘、美团等数百家B2C电商已经接入，而淘宝旅行、安卓市场、明珠三国、格瓦拉、UC浏览器等移动客户端也由此完成手机购票、手机游戏、手机购彩等手机服务。去哪儿网(微博)无线产品总监杨昌乐更表示，使用支付宝快捷支付可以节省手机支付60%的时间，促进了机票等商品的销售增长。

不过，尽管各大电商纷纷抢占移动市场，但仍有不少电商未能快速布局。部分电商尚未开发全平台的客户端，比如没有内置支付，也就是说仅能用于商品展示，或通过成本较高的货到付款方式完成购买，不少用户呼吁在客户端内置支付，以便实现诸如话费充值、购买等全功能。

据业内人士分析，当前多数分析机构将用户在手机内完成支付或下单均计入成功交易。他指出，按照严格意义上的手机交易概念，应当区分剔除手机下单、线下付款的份额(如货到付款)，因此，借助支付优势的手机淘宝在移动电商领域份额可能高达9成。