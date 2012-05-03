物流成电商“阿克琉斯之踵”：京东痛并快乐着

物流一直是电商业说不尽的故事。近日京东又被推上舆论浪尖。有报道称，它正在被其引以为傲的自建物流拖累，五大一级物流中心造价缺口达50亿元。几乎与此同时，4月末，京东邀请几十位业内人士在三亚组织了一场“诊断京东”闭门会。



中华PE:

物流一直是电商业说不尽的故事。

近日京东又被推上舆论浪尖。有报道称，它正在被其引以为傲的自建物流拖累，五大一级物流中心造价缺口达50亿元。

几乎与此同时，4月末，京东邀请几十位业内人士在三亚组织了一场“诊断京东”闭门会。虚心求教的四大议题中，物流位列其一。

质疑如同鞭子抽在它身上。借助物流，京东增长炫目，在独立B2C领域一路领跑;而物流又令京东极为疼痛甚至流血，消耗着它的长跑资本与气力。

而这似乎不是它一家的难题。

京东模型

在物流建设上，京东有奢华手笔。

2009年始，它便频抛方案。在董事长刘强东老家宿迁就有庞大的45亿元投资规划。此后，它又在武汉、广州、成都、北京等地陆续圈地建设。

京东已组建起了庞大的自有配送队伍。去年12月，刘强东说，京东还要自购300多辆卡车组建干线物流车队。还曾放出豪言说，3年内将投下100亿元，随后去年底宣称，2012年将大招2.5万员工。

不过，系列规划多数还未真正落地。除沈阳大仓外，京东目前的仓储仍多租用。尽管如此，京东先期已投入大量的资金。有说法称，京东在物流方面已投入10亿元。

投入已为它带来些回报。一位前高管说，自建物流体系让京东加强了供应链掌握，提升了配送服务品质。

这提升了销售力，同时也摊薄了物流费用。前高管说，最近两三年，京东物流费用率每年下降10%。

知情人透露，京东目前所有品类平均物流成本约20元/单(包含仓储、配送成本，不计入固定资产投入的综合摊销)，如去掉占比不多的大家电类，约15元/单。而凡客则大约为30元/单;一家二线3C垂直B2C、另一家二线服装B2C与凡客类似。

转换成物流费用率计，京东约为5%~6%，凡客超过20%。当当财报显示为13.1%。

京东算尝到甜头。物流业人士认为，投资物流也令其拥有重资产，或提高估值。

它显然想继续走下去。目前租用的仓库到期后或面临续约或换址的问题，让人烦扰;同时，多个分散的仓库也面临着“拆单”的繁琐和额外成本。

以上海为例，京东家电库房在青浦，百货库在嘉定，如用户同时采购多样商品，京东需要跑多个库房调货打包，影响效率。

或许这是它要建立“亚洲一号”超级大仓的冲动。超级大仓、一站分拣配货、现金自动化物流设备，可以消除疑虑。

但这需要更多资本支撑。业内推算，京东今年陆续动工的5个一级仓储物流中心面积约80万平方米，以最低价计算，总造价约50亿元。

不知它的腰包是否充实。2011年初，京东完成C轮融资，知情人透露，最终到账近10亿美元。《第一财经日报》此前获得的投行简报显示，京东去年亏损约11亿元人民币。

熟悉它的一位业内人士说，去年京东花掉约30亿元人民币，亏损外有19亿元投资和运营支出，大部分投向物流建设。

值得注意的是，京东去年毛利率不过5.5%，今年预计仍会亏损3.16亿美元。看来，京东手中资金不足以支撑庞大的物流规划。

一位前高管说，这一困难大大超出了刘强东的预期。2010年4月宣布的上海“亚洲一号”，今年4月才动工;宿迁45亿元计划，至今仍在进行中。

开弓没有回头箭。京东需要继续烧钱，倒逼着它去融资。多方消息显示，京东正在冲刺IPO。

压力与出路

“诊断京东”的一个命题是，如何评价天猫、京东和凡客等不同的B2C演进模式。

这与物流相关。京东与凡客选择全面自建，天猫和淘宝则让商家自选第三方物流。

一位淘宝系高管说，天猫去年交易额破千亿，加上淘宝，几乎没有任何机构能建立匹配的物流体系。

当当则选择自建仓储，配送整合各地第三方快递;更多中小电商选择第三方。

有实体业支撑的沾光些。苏宁易购正在整合集团物流资源。未来苏宁将增加物流基地数量，在12个城市建立“中心仓”及若干储备仓，建90~100个配送分中心，覆盖半径100~150公里，配送时间缩短到半天到一天。

有意思的是，“诊断京东”的讨论中，学院派人士几乎都认为电商物流应借助第三方物流，而实战派则多数认同自建。

一位电商物流企业负责人说，京东自建物流由配送品类决定，3C品类标准方便自建配送，而非标准商品适合第三方物流。

这迎合了B2C企业变革。京东眼下正全面发力POP开放平台，今年交易额目标是200亿元以上，这意味着将占据交易额半壁江山。而POP平台品类则主要为非标准的服装、食品、保健品等。

知情人士透露，目前京东每天40万单中有10万单来自POP平台，其中多数是虚库模式，即将用户订单转往品牌供应商，后者通知物流服务商进行分拣配送。此外，京东与品牌商在物流方面还有一种妥协方式，即供应商将商品打包好送往京东仓库，由京东配送，不过占比较少。

京东意识到自建物流的边界。一位京东合作方透露，目前京东内部已悄然调整“亚洲一号”内部建设策略：原规划的全现代化分拣设施耗资太大，已转向在大仓内划分若干小仓，内部化整为零，降低设备投入。同时，它也在努力控制配送成本保护毛利。去年11月它曾宣布对39元以下订单收取5元运费，今年4月又宣布对误购商品上门取件服务收取最高50元的运费。

降低可变成本的另一方式是开放。这也是所有平台B2C企业启动自建物流时的规划。

知情人士说，刘强东的规划是京东先上市，继而将仓储、配送相继分拆独立。如风达此前也在承接外部合作。苏宁人士也说，按苏宁规划，物流业务未来将部分独立，服务上下游厂家。

“这是平台型企业的游戏。”一位物流公司人士说，能在行业竞争中坚持生存的平台企业最多不过几家，而物流资源的对外开放需要其有着足够的规模和供应链话语权。此前也有B2C企业试图将其物流资源对外开放，但由于行业地位不足，少有人问津。