工信部：要求腾讯、百度、华为、小米等国内主要应用商店全面下架“社保掌上通”App

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3月18日消息，工信部官方网站显示，3·15曝光一批无良企业借助骚扰电话、违规违法收集个人信息的APP等敛财牟利后，工信部高度重视，立即启动应用商店联动处置机制，要求腾讯、百度、华为、小米、OPPO、Vivo、360等国内主要应用商店全面下架“社保掌上通”APP，对“社保掌上通”手机APP的责任主体杭州递金网络科技有限公司进行核查处理，并全力组织对同类APP进行排查检测，对类似问题一并要求整改。

工信部还表示，为防范各类通信资源被用于电话扰民，工业和信息化部将会同相关部门组织开展全面排查清理，严格规范语音专线管理，严查利用透传技术虚拟主叫号码的违规行为，对未通过鉴权的呼叫一律拦截。

为加强手机APP个人信息保护，工信部将配合中央网信办、公安部、市场监督管理总局等部门做好APP违法违规收集使用个人信息专项治理行动。采取日常技术检测和专项检查等多种方式加强监管，加大对各类违规行为的处置和曝光力度，积极推进个人信息保护立法工作，切实规范用户个人信息的收集、使用行为。