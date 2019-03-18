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增速放缓 亏损不断扩大！

日前，社交电商平台拼多多(NASDAQ：PDD)发布了2018年第四季度及全年财报。数据显示，2018年第四季度，拼多多营收约为56.54亿元，与上一年同期的11.80亿元相比增长高达379%，较上一季环比增长68%。

拼多多在财报中表示，平台营收增长主要来自在线营销技术服务收入。本季度，拼多多在线营销技术服务收入为50.6亿元，同比增长470%，较Q3环比增长70%。此外，平台的交易服务收入为5.9亿元，同比增长103%。

此外，拼多多官方App在该季度的平均活跃用户数量达2.73亿，单季新增用户数4200万，环比增速达18.2%。值得一提的是，这个数字也变相说明了拼多多的月活用户增速已经逐渐趋于稳定，毕竟拼多多自去年以来，已经连续4个季度维持在17%至18%之间。相比2017年超100%的增速，去年第四季度新增活跃用户数同比增长93%的表现明显有所放缓。

财报显示，2018年全年，拼多多GMV达4716亿元，同比增长234%;2018年全年，拼多多实现营收131.20亿元，较2017年同期的17.441亿元同比增长652%。而根据国家统计局此前公布的数据显示，去年全国网上零售总额仅仅同比增长了23.9%，拼多多的市场份额增速取得了10倍于行业平均水平的好成绩。

更值得庆幸的是，拼多多平台的消费频率也在不断提升。根据财报，2018年，平台活跃买家年度平均消费额达1126.9元，较2017年同期的576.9元翻倍。平台活跃买家年平均订单达26.56笔，较去年同期的17.55笔同比增长51%。

拼多多创始人、CEO黄峥表示：“2018年是拼多多强劲增长的一年，也是里程碑的一年。自创立以来，拼多多始终将服务用户放在第一位，用户群体和GMV的快速增长均印证了平台所创造的独特价值。同时，用户的需求正在不断变化，这也激励着我们持续创新和进步。”

不过可惜的是，拼多多仍陷在亏损的泥淖中难以自拔。数据显示，仅去年第四季度，平台经营亏损为26.409亿元，NON-GAAP亏损为21.129亿元。而2018年全年，平台经营亏损为107.997亿元，非美国通用会计准则下(NON-GAAP)，平台经营亏损为39.583亿元。

对此，拼多多方面回应称，亏损是因为第四季度包含了“三周年庆”、“双十一”、“双十二”等连续大促。此外，拼多多还在IPO时一次性计算了员工股权激励。就在拼多多财报发布之后，公司股价一度大涨超6%，不过随后开始跳水，跌幅一度超10%。

超越京东 中国第二电商？

有趣的是，就在拼多多公布财报数据的前夕，一份来自欧洲最大的金融控股集团瑞银的研究报告就先刷爆了社交网络。在这份长达39页的报告中，瑞银阐述了拼多多的发展状况，同时认为“2.0代电商”的代表拼多多，已经成为中国第二大电商平台，并且仍将延续高速增长。

据瑞银报告显示，截至2018年底，拼多多的年活跃用户为4.18亿，阿里为6.36亿，京东为3.05亿。从用户数来看，拼多多已是第二大电商平台。

拼多多：去年亏损超百亿 试图比肩京东仍是美梦_零售_电商报

此外，瑞银预计，到2021年拼多多的年活跃用户数将达到6.28亿，与阿里2018年底的用户数持平;2021年，拼多多年GMV还有望达到2.07万亿，超过京东;而到2023年，拼多多的用户年平均消费将达3823元，超越高客单价代表京东现在的水平。

拼多多：去年亏损超百亿 试图比肩京东仍是美梦_零售_电商报

“尽管面临强大的竞争对手，但拼多多在高度竞争中实现了强渗透。”瑞银这样的评价的同时，还进一步援引极光的数据表示：拼多多APP的7天保留率，高于所有竞争对手。但不得不提的是，在评价及对比两家电商企业的发展时，仅仅以用户数量这一个指标盖棺定论又是否恰当、公正呢?

上月末，京东也发布了2018财年第四季度及全年财报。数据显示，财报显示，京东2018财年第四季度净营收1348亿元，同比上一年的1101.65亿元增长22.4%，非GAAP下归属于普通股股东的持续经营业务净利润为7.499亿元。而拼多多2018年第四季度的营收仅为56.54亿元，这一数字还不到京东净营收的二十分之一，二者的差距显而易见。

更值得一提的是，去年四季度，在非美国通用会计准则下(Non-GAAP)京东归属于普通股股东的持续经营业务净利润为7.5亿元，同比增长67%，实现连续12个季度盈利。而拼多多去年四季度非GAAP下的平台经营亏损达到39.58亿元，亏损扩大的同时盈利似乎也遥遥无期。

换而言之，瑞银报告在一味强调用户数量之时，平台的经营发展和盈利能力似乎已经被直接忽略了，这样“轻率”的调研方法是否有失偏颇。事实上，除了盈利能力备受争议之外，拼多多的假货风波更是一大威胁。

拼多多发布的《2018拼多多消费者权益保护年报》披露，技术已经成为平台深入推进“双打行动”的锐器。2018全年，通过大数据风控系统与人工巡检，拼多多下架的涉嫌违规商品数量是投诉数量的150倍，关停超过6万家涉嫌违规店铺，前置拦截超过3000万个商品链接。

而据拼多多财报数据显示，拼多多在第四季度投入了研发费用至5.252亿元，同比增加了901%。2018年全年的研发费用为11.16亿，同比增长764%。高额的研发费用主要用于人才、算法、系统等“无形资产”，其中最值得关注的也正是假货问题。

拼多多CEO黄峥在财报电话会议上也表示，将进一步的去改进我们的一些假货，或者说是侵权一些产品的数量，“我们的产品质量团队，在今年会新增500名员工，也是确保我们这个团队要有正常的人数，包括有正确的技能来解决一些质量，以及假冒伪劣的一些问题”。

脱离瑞银报告的争议回到现实，不管拼多多是否已经超越了京东，但其发展势头的确在近些年几乎无人能敌。不过在商业战场上，发展势头并非所有，貌似资本也早已表明了态度。

3月13日晚间美股开盘后，拼多多一度暴跌18.83%，截至收盘时，拼多多收报25.12美元，跌幅近18%，一夜蒸发超过450亿元的市值。与其纠结是否已经超越了京东，不如早日实现盈利，起码能让今年的财报好看些。