从卖卖卖到建建建 李嘉诚退休这一年发生了什么？

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3月15日，腾讯《棱镜》从香港屋宇署获悉，今年1月份香港屋宇署共批了27份建筑图则，其中就包括了长和系旗下长实集团(1113.HK)位于元朗天水围湿地公园附近的丰乐围项目。

早在上世纪80年代，长实集团便收购了此处，这也是李嘉诚三十年前心心念念想要做成的项目，但因为涉及湿地环境等因素一直未被获批。如今，李嘉诚终于圆梦，只是促成者换成了自己的儿子。

此时，距离李嘉诚退休整整一年时间。

2018年3月16日，长和系创始人、香港首富李嘉诚在90岁即将到来之际宣布退休，大儿子李泽钜正式接班。尽管李泽钜总是轻描淡写，认为“这只是一个交接仪式而已”，但如今，他正频频在地产板块发力，一改父亲过去多年的发展策略。

据腾讯《棱镜》不完全统计，过去这一年，李泽钜已经启动了包括和记大厦重建、天水围酒店重建以及拿下黄竹坑地铁上盖项目等6个地产项目，预计可提供近10000套住宅。

至此，这个掌控着香港衣食住行等主要行业的家族最终完成了权力和财富的交接，长和系也开启了“后李嘉诚时代”。

从卖卖卖到建建建

1985年起，李泽钜就进入长和系工作。三十多年以来，李泽钜都站在父亲李嘉诚的光环阴影下。他曾开玩笑称，“自己就像长和的一件家具样，属于长和的一部分了”。

早在2012年5月的股东大会上，李嘉诚就做出了让李泽钜管理李家旗下数千亿资产的决定。在李嘉诚正式退休前的6年，李泽钜像个勤勤恳恳的职业经理人一样，执行着长和王者李嘉诚的重要决策。

在此期间，长和系的发展策略依旧是李嘉诚在主导，即持续多年的“卖卖卖”策略。

据腾讯《棱镜》不完全统计，自2013年出售内地资产开始，直至2017年4月卖掉香港地标建筑中环中心，李嘉诚在长和系最后的年月里抛售了多个项目，共套现近2000亿港元。

和父亲李嘉诚白手起家不一样，李泽钜是含着金钥匙出生，一路名校读上来，斯坦福毕业后就直接进入了家族企业，甚少参与家族公司此前关系网的铺设。

过去很长一段时间里，包括内地和香港一些政商界人士都对李泽钜能否妥善接班长和系数千亿的资产存有疑虑。长和系涉及四家主要上市公司，旗下资产遍布全世界，其中仅香港就涉及了港口、电力、电讯以及超市、药店等行业，涉足香港700多万市民生活方方面面。

如今，李嘉诚已正式退休一年。李泽钜也明显脱离了职业经理人的角色，完全像个真正的主人一样管理长和系。

“希望员工和客户都不要觉得有任何变化。”这是2018年8月2日，李泽钜作为新掌门人在当天分析师会议上亮相时，对于父亲退休一事的首度发声。

但变化在所难免。相较于李嘉诚时代频繁的抛售地产，李泽钜主导长和系的这段时间里，却几乎每个月都在公布有关地产投资的消息。

过去的7个多月，据腾讯《棱镜》不完全统计，长和系已经公布了6个地产项目，主要涉及买地、重建、申请增加建筑密度等。

1月9日，长实集团正式向政府申请改建天水围嘉湖海逸酒店为私人住宅项目，可提供5000套住宅。这将成为香港近10年来最大的私人住宅项目。

据中原测量师预估，这个项目需要投入120亿港元。这也是李泽钜出任新掌门公布重建和记大厦后的第二个重建项目。与此同时，李泽钜等管理层也还启动了红磡双子酒店海韵轩及海湾轩的重建计划。

与此同时，长和系旗下被争议了三十多年的新界湿地项目丰乐围，也于今年1月获得香港房屋署的批准，即可建设19栋住宅，提供约2000套住房。据中原测量师预估，长实集团至少需要在此项目上投资120亿港元。

更为重要的是，去年的8月，长江集团还拿下了香港南区黄竹坑地铁上盖的项目，当时距离李泽钜出任新掌门人不到3个月。据市场预估，该项目需要长和系投入至少360亿港元进行开发，可提供1200套住宅。

按照市场的预估，在未来的几年里，长和系至少需要投资1000亿港元，可提供约10400套住宅。

而李嘉诚主导长和系的最后两年多，长和系都不曾在香港拿过地。

据2018年的中期业绩报告显示，长实集团在中国香港和内地拥有可开发的土地储备分别为 500万平方英尺(约合46.45万平方米)、1.06亿平方英尺(约合984.77万平方米)。相较于2017年的600万平方英尺(55.74万平方米)和1.07亿平方英尺(994.06万平方米)，其储备量都在下降。

高回报与现金流策略不变

包括安信国际分析师黄焯伟在内的多位地产人士对腾讯《棱镜》表示，长实这一系列的重建和增建计划并不意外。在他们看来，相较于直接买地，重建要划算得多，尤其是过去这几年香港地价涨得比较多的情况下。

黄焯伟对腾讯《棱镜》分析，以中环和记大厦为例，长实集团将此重建后，能够连上太古广场成为甲级写字楼圈，租金回报必定上涨。这对于长和系的资产升值也有好处。

而对于开发商来说，重建的利润也要高不少——这或许也是向来注重高回报率的李泽钜所看中的地方。

尽管一改卖卖卖的思路，但和过去多年一样，李泽钜现在的管理风格依旧像一个首席财务官。包括最近的2018年中期业绩会在内，李泽钜多次表示，自己更关注稳健的投资回报。

也就是说，激进之外，他仍然在持续李嘉诚时代的公司策略：保持强劲的现金流。早在2009年开始，李嘉诚就对外表示长和系要做稳健投资。

李泽钜在最近的一次业绩会——2018年8月2日的分析师会上表示，未来的投资不管是澳洲英国还是中国香港，长江集团都追求高回报、现金多的项目。

他还以2017年402亿港元卖掉中环中心，然后再买入英国伦敦物业5 Broadgate为例进一步解释说，相较于中环中心，英国这个物业的单价仅及中环中心的三分之一。当时，长江集团仅用了106亿港元就买入，但是英国伦敦物业的租金回报率却比中环中心高了近一倍。

今年1月11日，是李泽钜最近的一次公开亮相，也是他首次以主席的身份参加长江集团的周年晚宴。李泽钜在晚宴上也表示，得益于多年以来追求高回报率的投资策略，现在集团拥有了非常强劲的现金流。长实集团也于2018年的中期业绩时提及，预计长江实业集团2018年固定收益较2016年增长超过50%。

过去这么多年，长和系的负债率一直保持在5%左右，而今长实集团的负债率仅有2%。一些分析人士认为，长江实业集团极有可能变成净现金公司。这对于地产板块的公司来说，是非常不可思议的。

当晚宴会上，李泽钜在集团员工面前毫不掩饰“未来面对重重挑战”，也强调外部宏观环境的变化已经对长江集团的投资产生了影响。

出于对稳定回报的追求，之前长实集团联合长建(1038.HK)、电能(0006.HK)等其他长和系旗下上市公司以129.79亿澳元(折合约人民币616亿元)收购澳洲能源管道公司APA。

2018年11月20日，该项持续了近一年的交易最后被澳洲财政部以不符合国家利益为由拒绝了。实际上，这也是李泽钜出任掌门人后首次在收购方面遭遇滑铁卢。

这也并不会阻止李泽钜暂停追求高回报的项目。他在宴会上再次提到，即使挑战重重，但是鉴于有强劲现金流的后盾，长江集团未来将更积极于固定收入业务的大幅增长。

这也将成为长和系未来最为重要的部分，即为股东获得更多回报。

神秘三代进入权力中心

李嘉诚对于家人的保护自1996年绑架案后就极为谨慎。作为李家长孙女的李思德此前也一直以神秘著称，甚少有媒体拍到其照片。

2017年10月，是李思德第一次出现在外界的视野里——她与爷爷李嘉诚在铜锣湾马场的合照被刊登出来。彼时，距离她从英国伦敦国王学院的法律专业毕业仅3个月。当时外界一致不明白为何李家刻意曝光了长孙女。

答案在不久后揭晓。半年之后，2018年3月16日的长和系业绩会上，李嘉诚正式宣布退休。十天后，2018年3月27日，李思德就被委任为慈山寺的董事。

位于香港大浦、投资近20亿港元的慈山寺，也是李嘉诚最心爱的项目之一。 李嘉诚向来信佛，也注重风水，更是花了不少心思在慈山寺建造之上。

而更早之前的2016年，据香港本地媒体《01新闻》报道，李思德还曾出任了长和系旗下两家用于投资加拿大铀矿的离岸公司董事。

但慈山寺董事是李思德在港的首个职务，这也就意味着，李嘉诚有意安排三代长孙女逐步进入长和系。

事实确实如此。在接受非经营领域的慈山寺任命后，2018年12月，李思德又被安排在李嘉诚私人持有的兆丰地产有限公司担任董事。

公开资料显示，兆丰地产于长实上市前的1972年9月成立，主要从事地产土地投资、发展、按揭以及地产业务等。该公司也是李嘉诚非上市体系的主要公司。

22岁的李思德和其父李泽钜在相同的年纪进入长和系——这或许也是李嘉诚对于家族继承人的特意安排。

一位和李泽钜共事多年的长和系管理层曾对腾讯《棱镜》透露，当年刚入长和系时，李嘉诚对接班人李泽钜的管理非常严格。不知李泽钜是否会像父亲当年对自己的严苛一样，来要求未来的接班人李思德。腾讯《棱镜》暂未获悉毕业回港快两年的李思德目前在长和系的工作状态。

就在今年1月11日的长江集团周年晚宴上，李嘉诚也以顾问的身份出席。尽管已经退休，李嘉诚依旧是长和系公司的象征。但凡提及长和系，很难将其与李嘉诚区分开来。

因此，除了对下一代接班人的培养外，对于李泽钜来说，也许真正的挑战还在后面。

（文章来源：棱镜）