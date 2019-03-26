卖子公司炒币 这家“押宝”虚拟币的港股公司现被暂停股票交易

中华PE:

3月24日，港交所创业板上市公司环球通证(08192，HK)公告称，公司接获联交所日期为2019年3月22日的函件，联交所认为，经考虑公司区块链技术相关业务乃于最近(2018年4月)成立，其属新业务且与现有业务无关及当前营运规模较小等5项情况后，有必要根据GEM上市规则第9.04(3)条暂停公司股份买卖。

但押注加密货币，显然没有给环球通证带来它所期待的春天。仅2018年上半年，环球通证就又亏损5071.1万港元，几乎赶上2017年全年。

根据联交所公告，一年之后，倘若其还未能满足联交所GEM上市规则第17.26条，联交所将取消环球通证的上市。

区块链技术相关业务发展未获证实

在3月24日环球通证的这份公告中，关于暂停环球通证公司股份买卖的决定，联交所给出五大理由：

1、该公司于过往数年一直开展多项业务，包括电子产品贸易业务及其他杂项业务(包括放贷业务、证券经纪相关业务及空调租赁业务)。该等业务各自的营运规模较小且并无实质活动；

2、该公司并无证明电子产品贸易业务及其他现有业务(包括放贷业务、证券经纪相关业务及空调租赁业务)属可行及可持续并可大幅改善营运以产生充足收入及溢利；

3、该公司的区块链技术相关业务乃于最近(二零一八年四月)成立。其属新业务且与现有业务无关及当前的营运规模较小；

4、该公司的预测并无已签署协议或实质业务计划支持。区块链技术相关业务的预测收入大幅增加之前提为用户及交易数目增加，而其未获证实；

5、该公司大部分资产由现金或现金等值项目组成。

记者发现，在上述理由中，其中第三点、第四点正与环球通证近一年来大力推进的区块链和虚拟货币业务有关。

结缘区块链之初体验

公开资料显示，环球通证，原名环球能源资源，2002年登陆港交所创业板，主要从事租赁节能空调、贸易业务、营运碳排放交易平台及相关服务、放贷业务、证券交易业务及区块链技术相关业务。

2018年初，虚拟货币一片火热，三点钟社群出现。事实上，也就是从2018年1月份起，环球通证就开始持续靠拢加密货币市场。并以公告形式来展示与加密货币市场的联系源于一次小小的交易。

2018年1月26日，环球能源资源(环球通证原名)自愿作出公告称，该公司间接全资附属公司统一物业信贷与Crebit Management Limited订立Crebit代币购买协议以购买若干虚拟代币，使统一物业信贷可加入Crebit全球P2P信贷业务平台(基于区块链技术之对等电脑系统，以匹配潜在借款人与潜在贷款人)并发展其业务。

作为交易对价，统一物业信贷给予Crebit Management Limited 18个以太币(按汇率约1个以太币相当于约8300港元计算，相当于约15万港元)。作为回报，Crebit Management Limited将给予环球能源资源11.7万个CBT.CBT为Crebit Management Limited发行的代币。

初尝甜头之后，环球能源快马加鞭。2018年3月14日，环球能源资源发布公告称，已于公开市场购入合共3235.37个以太币，总代价约为1939.7万港元。并表示：“管理层目前拟将经购入以太币由本集团持有作为投资。”

关于所购以太币的资料，环球能源资源着重提到，2016年1月1日及2016年12月31日，以太币的价格分别约为7.5港元及62港元，而于2017年1月1日、2017年12月31日及2018年3月14日的价格分别约为62港元、5900港元及5500港元。以太币2016年及2017年价格分别上涨约8.3及95倍。

关于本次投资的理由，环球能源资源特别表示：“本集团主要从事租赁节能空调、贸易业务、营运碳排放交易平台及相关服务、放贷业务及证券交易业务。本公司正在不断寻求机遇，以于长期最大限度提高对本集团及股东之回报。考虑到区块链技术和加密货币有乐观的前景及加密货币市场最近的表现，董事会认为，收购以太币是一项具有吸引力的投资，可以提高本公司的现金回报。”

由此可见，虽然截止到去年3月份，环球能源资源还没有区块链相关业务，但其对加密货币却已情有独钟，并开始投下重金。

2018年9月21日，环球能源资源发布公告称，公司间接全资附属公司中杰以总代价约1113.1万港元收购2227.05万个XPA；同时以总代价约806.9万港元收购1749.88个以太币。并宣布：“管理层目前拟将XPA及以太币由本集团持有作为投资。”

转让5000万资产换虚拟货币

非小号行情显示，从2018年初到2018年9月21日，比特币单价从年初的14220美元跌至6600美元附近，几近腰斩，众多不知名的小币种更是直接归零。但这似乎不能阻挡环球能源资源对加密货币的热情，继续加仓，甚至投资千万购买不知名的小币。在上述公告中，环球能源资源仍表示，区块链技术可拓阔用途至更广泛领域，加密货币市场疲弱并不影响区块链技术的核心价值。

2018年10月15日晚，环球能源资源发布公告称，出售旗下一家持续亏损的子公司，该子公司的附属公司主要经营碳排放交易平台。本次出售，交易价格大致约为5000万港元，并由买方以向集团转让9124万个XPA结付。有关XPA的市值为约5450万港元。

纵然是亏损，但碳排放交易平台也是该公司价值5000万港元的资产。拿真金白银的资产去换一种名不见经传的虚拟货币，不得不说，环球能源资源对XPA是真爱。

《每日经济新闻》记者注意到，环球能源资源此次交换的XPA，正是公司此前9月份购买过的数字资产。也就是说，不到一个月，环球能源资源就投入了6000万港元，购买了1.14亿个XPA。

正像另一家港股上市公司“区块链集团”一样，2018年10月23日，环球能源资源发布更名公告称，公司英文名称已由“Global Energy Resources International Group Limited”改为“Global Token Limited”，中文名称已由“环球能源资源国际集团有限公司”改为“环球通证有限公司”。公司于联交所之股份代号维持不变，仍为(HK:8192)。

再三延期还钱

一方是砸下数千万押注加密货币，一边是不断延期的贷款，环球通证显然还没等来它所期待的虚拟货币的春天。2019年3月15日，环球通证公告称，根据原贷款协议，贷方(公司间接全资附属公司)向借方(独立第三方)提供按年利率15厘计息本金额为1000万港元的贷款，被再次延期6个月。

根据公告内容，本笔贷款根据原贷款协议，到期日为2018年9月8日；根据第一次延长协议，延长到期日为2018年12月8日；根据第二次延长协议，延长到期日为2019年3月8日；延长到期后，公司仍无力支付，故再次延长6个月，根据最新达成的第三次延长协议，延长到期日为2019年9月8日。

公开资料显示，环球通证2016年亏损7505.4万港元，2017年度亏损5119.2万港元。转型区块链业务后，年报数据显示，仅2018年上半年，环球通证亏损就达5071.1万港元。关于亏损的原因，环球通证表示，主要由于上半年加密货币的公平值变动净亏损约805.9万港元，以及投资于区块链技术相关业务导致公司行政开支大幅增加。

《每日经济新闻》记者查询加密货币第三方数据平台MyToken发现，2019年1月10日，该公司押注重金的XPA币价格已停止更新，似乎已经归零。该公司大量持有的另一种加密货币以太币，近1年来价格也暴跌了74%。

显然，靠押注虚拟货币、区块链不能挽救环球通证。公开数据显示，自2018年1月以来，环球通证的股价从0.377港元，跌至当前的0.063港元附近，暴跌近83%，公司总市值才6529.19万港元。

暂停股票交易还不是最严重的，根据本次联交所发给环球通证的函件，环球通证须重新遵守GEM上市规则第17.26条，并有12个月的补救期。如果环球通证未能在12个月期限届满时(即2020年3月21日)符合上述规定，联交所将取消该公司的上市。

（文章来源：每日经济新闻）