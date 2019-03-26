山东国信家族信托合同额去年大增六成

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3月25日，“港股信托第一股”山东国信(1697，HK)在香港召开业绩发布会，详细解答2018年报情况。

在信托行业近六成信托公司净利下滑的背景下，2018年，山东国信实现营业收入16.95亿元，同比增长2.8%，净利润8.72亿元，同比下降2.5%。

此外，证券时报记者注意到，山东国信家族信托业务发展迅猛，截至2018年底，合同金额已达76.6亿元，同比增长66.5%，其中交付的合同金额同比增长194%，达58.36亿元，位居行业前列。

压缩通道业务规模

就行业形势而言，山东国信分析，2018年金融业面临去通道、去杠杆的强监管背景，监管加强对金融业通道业务整治，市场资金面整体偏紧，金融机构获取资金难度加大，同时叠加资管新规出台的影响，信托行业整体紧缩效应开始显现。

因此，山东国信主动压缩了通道业务规模，提升主动管理型信托规模占比。

数据显示，截至2018年末，山东国信信托资产管理规模2319.22亿元，同比减少12%，主动管理型信托资产规模为896.6亿元，同比增长15%，占全部信托资产规模的38.7%，同比提高9.1个百分点；主动管理型信托产生的收入6.27亿元，占全部信托业务收入中手续费及佣金收入的70.4%，同比上升一个百分点。

在业绩会上，山东国信高管表示，受管理信托资产规模下降等因素影响，2018年公司实现信托业务收入8.91亿元，同比有所下滑，但收入结构持续优化，主动管理型信托已成为信托业务收入的主要来源，信托业务转型已见实效。

家族信托跻身行业前列

近年来，监管层持续释放利好，信托公司积极入场布局家族信托业务，家族信托业务成为多家信托公司谋求主动管理和加强创新转型的重要发力点。

记者注意到，发展迅猛的家族信托业务可谓山东国信2018年报的业绩亮点。

财报显示，截至2018年末，山东国信家族信托合同金额达76.6亿元，同比增长66.5%；其中交付的合同金额同比增194%，达58.36亿元，居行业前列。

用益信托数据显示，截至2017年末，有近30家信托公司开展家族信托业务，存量规模合计超500亿元，规模总计50亿元以上的仅有建信信托、中信信托、长安信托、外贸信托和中航信托5家。

此番山东国信家族信托规模突破70亿元，将跻身行业前列。山东国信执行董事兼总经理岳增光在业绩会上表示，目前家族信托执行标准为人民币1000万元以上，“主要为货币资金，在这块业务上，与私人银行是竞争与合作的关系，更多的为合作关系”。

（文章来源：证券时报）