京东开启超级合伙人计划 借力网红达人聚焦流量

3月26日消息，京东在微信小程序中的京东购物圈开启超级合伙人计划，计划引入更多的头部网红达人，放大内容产生的流量聚焦效应。

据了解，经过4年深耕，京东购物圈的规模不断壮大，用户数量已过亿。因此京东为京东购

中华PE:

3月26日消息，

在微信小程序中的

开启超级合伙人计划，计划引入更多的头部网红达人，放大内容产生的流量聚焦效应。

据了解，经过4年深耕，京东购物圈的规模不断壮大，用户数量已过亿。因此京东为京东购物圈开启开启超级合伙人计划，斥资千万现金、亿级曝光，打造覆盖社交生态的全域红人，为京东购物圈注入更多新鲜血液，探索优质内容驱动消费的新模式。

从京东公布的招募超级合伙人规则中可以看到，想成为超级合伙人背后势必要有数量可观的粉丝，根据规则显示，达人们要将内容分享到自己的购物圈主页，完成主题投稿即日起的2周内，需要为自己的购物圈账号集结至少200位粉丝。

而超级合伙人入驻后会获得内容曝光加权的天然优势，独享优先在各内容场景中进行分发的流量扶持。同时，购物圈平台会在信息流及关注场景中推荐超级用户账号，保障超级合伙人账号的粉丝增长。

此外京还实行“经纪人计划”，即每一位入驻的超级合伙人都会配有专属经纪人，从引入、教育、到商业合作，全程经纪人1V1对接，在账号定位，内容制作等方面为超级合作人出谋划策。