3645天，老牌网贷巨头红岭创投的崛起与一个时代的陨落

中华PE:

沉寂了半年之久网贷，突然又“热闹”了起来。

老牌网贷平台红岭创投董事长周世平，在其平台社区宣布清盘，并对清盘原因、清盘初步方案、清盘对投资人产生的影响等进行了详细的罗列。

有不少高管在朋友圈对周世平的决策表示敬佩和鼓励，称其“一直不断前行”。

也有资深从业者感叹“意料之外，情理之中”，这个在股市摸爬滚打近十年的人，实在难以捉摸。

周世平自身则极为淡定，似乎并没有因为自己苦心经营了十年之久的平台，即将落幕而感到失落。

也许，他早有心理准备，就如同2016年9月，他在微博中写道：“不在乎天长地久，只在乎曾经拥有”。他称从没有考虑过将红岭创投作为百年老店，每个企业都有生命周期，顺其自然。





至今，从红岭创投2009年3月上线，到2019年3月23日宣布清盘，总计运营3645天，仅差5天，便整整十年。

这十年，红岭创投见证了网贷行业的崛起与冰点。红岭创投成立最初，全国不到10家网贷平台；它也曾经历高峰期，行业平台一度增长至6000多家；再到大浪淘沙之后，行业如今仅剩下1000多家。

令人意想不到的是，这个老牌的网贷平台，终究还是没能挺过行业的“寒冬”。





3月23日，周世平在其平台社区发布了一条标题为《虽是清盘，但不是说再见》帖子。

帖子大致内容为，红岭创投正式宣布清盘。清盘初步方案为：2021年12月底清盘平台线上债权资产，未到期部分债权由红岭控股全额收购；旗下投资宝平台全面转型线下私募，原有线上标的分批置换并对应优质资产，线上平台2021年12月底之前清理完毕；旗下亿钱贷平台资产合规并已银行存管，继续保留并争取备案。

截止3月23日，该平台待收余额184亿元，债权转让金额95亿9588万元。

一时之间，行业微信朋友圈被此消息刷屏，媒体纷纷跟进报道。与此同时，沸腾的还有红岭创投的平台社区。

短短几小时，这篇帖子浏览量飞升，截止到3月25日，该贴回复已达到102页，回复1016条。

但这里没有焦虑，没有抱怨，只有支持和不舍，与以往网贷平台宣布清盘时的紧张气氛与责骂形成鲜明对比。

事实上，这已不是红岭创投首次宣布清盘。

2017年7月27日，周世平第一次在平台社区公开宣布红岭创投要将网贷业务清盘——2020年底，将所有产品全部清理完成。周世平直言，网贷业务并不是红岭创投所擅长的，也不是红岭创投所看好的，这块业务终将被清理出去，只是时间问题。

最终，这个在当时引发行业投资人信心动荡的帖子，变成了只是说说而已。

2018年1月，周世平一改昔日口径，称红岭不会清盘，而是全力冲刺备案，并将其作为2018年上半年的工作重点来做。对于决策产生变化的原因，周世平在本次发布的帖子中进行了说明：“监管层考虑到行业稳定的原因，电话提醒老周改为合规备案。”

时隔一年半，红岭创投终究没能摆脱清盘的宿命，这一次，大概监管层再也不会出手挽留了。这个老牌的网贷平台，经历了行业与自身的起起落落之后，即将在行业寒冬中谢幕。





2009年3月，红岭创投正式上线运营，而促使红岭创投成立的原因是周世平曾在拍拍贷投资，却遭遇坏账。

周世平认为，P2P“风险自担”的做法不利于投资人资金的安全，于是便创办了的红岭创投，并首创了刚性兑付的先河。

刚性兑付，也就是说如果借款人逾期，或不还钱，平台将代替借款人还款给出借人。

最初起家的红岭创投专注于几万或者几十万的小额信贷，推出的刚性兑付能吸引到部分投资人，但平台业绩并不亮眼。2009年底，红岭创投的交易量不到900万。

不过，截止到2012年，整个网贷行业的成交量还不足300亿元，红岭创投更是业绩平平。

转折点发生在2013年，余额宝的出现唤醒了人们的互联网理财意识，加之周世平首创的刚性兑付优势，当年年底，红岭创投成交金额22亿，超过前4年之和。

然而，红岭创并不满足于这样的业绩，小额信贷的盈利能力太弱。2014年，红岭创优开启大单模式，筹款额度上亿的借款项目开始出现。

相比于小额信贷，大单模式的确是一笔赚钱的买卖。周世平在2017年8月接受媒体采访时称，在过去数年发出的大标，金额在5000万-1.5亿之间，如果按此计算，每一单的回扣，可高达100万至450万。

但红岭创投忽视了一个极为重要的风险点，大额标的需要平台具有极强的风控能力。而在彼时的刚刚起步且不成熟的行业环境下，红岭创投内部引进的传统银行风控人员，显然不具备这样的能力。

大单模式推出5个月后，红岭创投就出现了第一笔大单坏账，上亿的规模，刷新了当时P2P的坏账历史。2015年底，周世平再次自爆，红岭有5亿坏账。

匪夷所思的是，一次次的自爆反而使得红岭创投深入人心，主动披露逾期，让投资人觉得平台安全可信。凭借着敢于坦白坏账、兜底、大额标的优势，红岭创投的交易量一直稳居行业前三。

红岭创投的下一个命运转折点发生在2016年8月，银监会发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（下称：824文件）。文件提出，P2P网贷平台不得直接或变相向投资人提供担保或者承诺保本保息。同时还对网贷平台借款人的借款额度做出了限制：“同一自然人在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币20万元。”

《824文件》的下发，对于红岭创投而言，无疑是双重打击，刚性兑付模式与大单模式均被视为不合格。

监管之下，各家平台开始隐匿刚性兑付模式，并引进“第三方保障”来作为替代，这便是后来各家平台频频提及的“履约保证险”。而大单模式，没有半点回旋的余地，只能慢慢消化。

彼时，一向喜欢在微博发布关于平台动态的周世平一个月之后才更新了微博：“红岭创投的大标还有多久？倒计时已经开始！”称目前线上的大单产品还将继续，并预计从2017年3月28日起，平台限额以上的大单产品将全部停止发标。





不过，监管并没有给周世平太多消化时间。2016年11月，周世平声称被4家监管机构谈话，称所有大单模式，要全部整改。

创业七年之际，红岭创投遭遇商业模式上的重击。

2017年7月27日，红岭创投宣布将清盘网贷业务，彼时平台坏账已预计达8亿元。

此后，除2018年年初宣布平台正在积极推进备案准备之外，红岭创投并无太多与平台相关的信息传出。而周世平的朋友圈也很少在提及平台相关的信息，更多的是对生活的“曝光”，以及各行业的新闻动态。

直到今年年初，周世平又在朋友圈陆续转发关于红岭创投的相关链接。

对于红岭创投3月23日突然宣布清盘，业内人士表示：“红岭创投此次的清盘与政府执行175号文件有关。2019年监管在P2P方面的工作总基调就是促进市场出清、化解风险。所以清盘这个决定大概率是在政府的督促之下形成的。”

周世平则并未在发布的帖子中说明为何选择在此时公布清盘，只提及，已经征求监管层意见。

（175号文即：2018年12月，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合发布《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》文件称要坚持以机构退出为主要工作方向，除合规平台之外，其余机构“能退尽退，应关尽关。”）

值得注意的是，周世平在此次发布的帖子中称，旗下投资宝平台全面转型线下私募，旗下亿钱贷（实控人周世平）平台资产合规并已银行存管，继续保留并争取备案。

周世平似乎早已给自己留下了后路，但这条后路缺不一定好走。

在2018年9月，周世平也曾发帖称深圳市整治办联合检查组对投资宝、亿钱贷等平台进行了将近三个星期的检查后，在金融办的会议上对红岭系平台净值标的杠杆问题提出严厉批评，并限期2018年底之前完成净值标的清理工作。





红岭创投十年的企业生涯里，前四年的时间，周世平用来经营小额信贷；中间三年，依靠大单模式，首创刚性兑付迎来了自身的高光时刻；最后三年，监管压力之下，曾经的老牌网贷巨头星光陨落。

不过，这并不意味着红岭创投的生命就此终结，它正在向着另一个新的方向再度出发。

2019年1月，红岭创投发布《关于消费分期产品即将上线的通知》称，为丰富网站投资品种，给出借人带来更好的出借体验，平台拟上线消费分期项目。

网贷落幕，消费金融场景崛起，这一次，红岭创投有希望东山再起吗？





消费分期项目是公司通过与第三方机构合作，以个人真实消费场景和实际消费用途为基础，在红岭创投平台为借款人和出借人提供网络借贷撮合服务的小额信用类个人借款项目。

资料显示，红岭创投计划上线的消费分期借款期限为1至6个月，借款金额为1000元至5000元，借款利率将根据市场利率水平确定并调整，还款方式为按天计息一次性还款、等额本息。

不过，这并不是红岭创投首次在消费金融领域有所动作。据国际金融报报道，此前，红岭创投推出乐购商城，作为红岭创投的消费金融产品，但因为监管政策，乐购商城整个板块被下线。

2018年4月，红岭创投还推出“保费分期”，通过与保险公司合作，为有购买商业车险的个人或者运营车的经营上提供分期贷款服务。

消费金融会不会是红岭创投下一个着力点，目前尚不得而知，但也不排除其可能。

毕竟早在2016年，红岭创投就曾在消费金融、车贷、房抵贷等领域做过尝试，只不过彼时效果平平，如今再发力，也并非全无基础。只是，当下消费金融巨头已现，且格局已分化明显，红岭此时布局，优势并不明显。