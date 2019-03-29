安永：科创板有望加快下半年IPO审批速度

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3月27日，安永发布《2019年第一季度全球IPO趋势》显示，2019第一季度，中国内地和香港市场IPO活动虽均有所减少，交易数量和筹资额较去年同期皆有下降，但自2018年第四季度数据明显回弹，中国内地IPO市场或显露复苏迹象。此外，上海交易所近期宣布在2019年上半年推出科创板，此举有望加快下半年中国内地IPO审批速度，改善IPO市场表现。

报告指出，中国内地2019年第一季度沪深两市A股IPO共30宗，筹集资金37亿美元。深圳证券交易所交易量位列全球第四，上海证券交易所位列第六。按募集资金计，深交所和上交所分列全球第三、四位。

沪深两市IPO企业上市后市值中值为5.63亿美元，同比上升56%，交易规模中值为8,410万美元，同比上升5%，IPO企业交易规模和市值水平持续提升。按交易数量，工业继续主导IPO市场，其次是金融和医疗保健行业。

报告显示，香港证券交易所2019年第一季度的交易数量和筹资额均位居全球首位，其中香港主板市场IPO活动较去年同期略有增加，继2018年IPO表现强劲之后，2019年前三个月表现趋于平缓。安永亚太区上市服务主管蔡伟荣表示：“尽管国际贸易局势给市场带来了负面影响，但香港仍然是科技公司上市的重要市场，医药及获得天使投资的生物和教育公司等新经济公司还将继续吸引市场关注。”

安永认为，2019年随着科创板设立和注册制试点，预计中国内地的IPO活动将会增加，尤其是先进制造业和高新技术产业。虽然香港市场也许因此面临更多的上市活动竞争，但此类竞争有助于沪港两地市场共同发展。

安永大中华区上市服务主管何兆烽表示：“随着国际贸易局势朝着积极的方向发展，市场情绪应有所改善。2019年后三季度，中国内地和中国香港市场的IPO活跃度将随之提高。此外，监管机构正在加速推进科创板落地，我们有望在下半年看到中国内地IPO活动表现强劲。”

何兆烽补充道：“在中国内地和中国香港市场，我们预计2019年将有更多的独角兽走向IPO，主要来自科技、媒体和娱乐及电信、教育、消费品和医疗保健行业。”

（文章来源：证券日报网）