新东方在线上市的喜与忧

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新东方在线的辗转上市路终于画上句号。3月28日，新东方在线正式在港上市，发行价为10.2港元。从新三板挂牌到港股上市的两年时间，新东方在线终于在资本市场完成华丽转身。但同时，更新的业绩数字中，净利润大幅下滑的现实，也为其未来发展前景蒙上疑云。

据悉，新东方在线成立于2005年，于2014年从新东方集团独立分拆，主要提供三部分在线教育课程，即大学教育、K12教育和学前教育。作为互联网教育服务商，新东方在线的背景更是极为亮眼。其中，新东方为新东方在线最大股东，持股为66.72%，腾讯为新东方在线第二大股东，持股为12.06%。

事实上，在上市前夕，新东方在线联席CEO孙畅与孙东旭便联名发布内部信，提及新东方在线将加大对于技术的投入，包括人工智能，让技术成为公司发展的引擎。在招股书中，新东方在线透露，将计划性地物色在线教育领域中的内容提供方以及产生协同效应的技术提供方，增强平台在技术和课程研发上的实力，同时披露了他们与新东方以及第二大股东腾讯之间的合作与发展方向。而在与新东方的框架协议中，两者的合作更侧重于教育、渠道资源共享，双方在不竞争的前提下广泛开展合作。

坐拥这两棵资本大树，新东方在线无疑拥有了“金字招牌”，不需要经过漫长的品牌建设，从诞生起便能享受品牌效应。有分析师告诉北京商报记者，新东方在线是目前行业内较少实现盈利的在线教育公司，凭借着股东集团背景、深厚的盈利基础、全学段覆盖的行业护城河及快速增长的行业态势，有望在港股实现较高的市场溢价。

但需注意的是，业绩正在为新东方在线敲响警钟。今年2月初，新东方在线更新招股书，招股书显示，2018财年，新东方在线营收继续上涨至6.5亿元，但净利润却下滑至8202万元。不仅如此，2018年6月至11月，新东方在线实现净利润3620万元，也较2017年同期的9020万元锐降59.87%。同时，期内1.53亿元的营销开支，相较2017年同期的0.44亿元增长244.79%，平均客户获取成本同比增长1.51倍至138元。基于此，新东方在线甚至预计2019财年或将出现净亏损。公司给出的主要原因是“2019财年产生股份酬金开支及公司的扩张计划或导致销售和营销开支的增加”。

此外，上市之后，新东方在线依旧面临K12教育和学前教育两条业务线的毛利率出现下降的事实。同时，由于在线教育即将接受政策监管的预期存在，新东方在线的K12业务面临政策风险和管理挑战。业内已有声音，指新东方在线以录播模式为主更像网校，且销售成本高，用户终身价值低。

在业内人士看来，出身名门的新东方在线登陆港股是一个全新的开始，母公司及腾讯的资本背书或为其提供足够的安全边际，但其是否能破解整个在线教育行业所面临的获客成本攀升、盈利能力下降等问题还有待时间验证。

（文章来源：北京商报）