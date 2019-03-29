两公司科创板上市申请再获受理

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3月28日，上交所受理两家公司提交的科创板首次公开发行股票上市申请，分别是福建福光股份有限公司和杭州鸿泉物联网技术股份有限公司，保荐机构分别为兴业证券和东方花旗证券。福光股份属于仪器仪表制造业，鸿泉物联属于计算机、通信和其他电子设备制造业。据公司披露的材料，两公司均具有较强的科技属性。

处于同行业领先地位

福光股份本次拟发行3880万股A股，募资金额为6.51亿元。保荐机构已安排子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行战略配售。

鸿泉物联拟公开发行股票数量不低于2500万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。发行人高管、员工拟通过资产管理计划参与250万股战略配售。保荐机构之母公司东方证券股份有限公司将安排相关子公司参与本次发行战略配售。

福光股份招股说明书(申报稿)显示，公司是国内重要的专业从事光学镜头研发生产的军民融合企业，引进全球领先的光学设备，拥有完备的加工及检测能力，在全球首创大口径大视场透射式光学系统的设计与加工技术，且在多个领域实现国内第一。

公司行业地位突出，系国内光学镜头行业龙头企业。2017年公司在全球安防视频监控镜头销量市场占有率达11.8%，全球排名第三。其中，变焦镜头是公司优势产品，全球销量排名第二，市场占有率约为8.9%。公司产品系列齐全，包含定制产品和非定制产品两大类，涵盖了从紫外、可见光、近红外到中长波红外热成像的波段。齐全的产品品种规格、丰富的产品线，可满足下游客户不同层次的“一站式”采购需求。

福光股份拥有1项国防发明专利、175项发明专利、166项实用新型专利和4项外观专利。公司光学技术和产品应用于航天工程、空间观测、导弹制导、边防海防以及新兴的物联网、人工智能等领域，参与了国家重大光学科研项目，掌握了面向世界科学前沿和经济主战场的核心技术。

鸿泉物联招股说明书(申报稿)显示，公司致力于利用人在回路的智能增强驾驶技术、人工智能技术和大数据技术，研发、生产和销售智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备，主要应用于商用车(载货汽车、客车、专项作业车等)领域。主要产品包括代表智能化技术路径的高级辅助驾驶系统和代表网联化技术路径的智能增强驾驶系统、人机交互终端、车载联网终端。公司全资子公司成生科技主要产品为智慧城市政务管理系统。

公司在商用车智能网联领域的研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量等方面均具有较强的竞争优势，处于国内领先地位。公司围绕智能网联设备形成了多项核心技术，拥有28项专利、86项软件著作权。公司拥有技术人员174人，达到员工总数的49.29%，形成了完善的技术创新体制，具备持续的创新和研发能力。

均有“影子股”

两家公司均实现连续三年盈利。其中，福光股份2016年-2018年净利润分别为7198.86万元、9125.60万元和9138.64万元。鸿泉物联2016年-2018年的净利润分别为3227.16万元、4779.57万元和5711.87万元。

科研投入方面，2016年-2018年，福光股份研发费用占营业收入的比重分别为4.94%、5.01%及8.21%，同行业可比公司研发费用占营业收入的比重平均值分别为5.44%、5.55%及5.87%。其中，2018年公司研发费用占营业收入的比重较同行业可比公司高2.34个百分点，主要是因为公司于2018年新立项三个较大的研发项目。

鸿泉物联2016年-2018年研发投入占营业收入的比例分别为11.54%、14.13%及15.98%。

福光股份的A股“影子股”为厦门国贸。鸿泉物联的A股“影子股”为千方科技。千方科技全资子公司北京千方信息科技集团有限公司的全资子公司北大千方持有鸿泉物联19.94%股权。

（文章来源：中国证券报）